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Пожарная безопасность Fire safety Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения



21.11.2022 Согреваемся правильно: 7 мифов об обогревателях для дома 1
16.11.2022 Ozon потерял 11 млрд руб. из-за пожара на подмосковном складе 1
03.11.2022 Турецкий производитель телевизоров рвется вернуться в Россию 1
23.09.2022 «Элар» оцифрует фрагменты декора архитектурного памятника XVI века из списка ЮНЕСКО 1
16.09.2022 Небоскреб крупнейшего в мире оператора вспыхнул и сгорел дотла за считанные минуты. Видео 1
13.09.2022 Популярный в России электротранспорт вызвал массовую гибель людей. Восемь погибших, десятки пострадавших 1
05.09.2022 Huawei внезапно поймали на вывозе сотрудников из России 1
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов 1
03.08.2022 В Подмосковье горит огромный склад Ozon. Видео 1
01.08.2022 Замглавы Минцифры Максим Паршин в интервью CNews — о первом этапе работы индустриальных центров создания отраслевого софта 1
21.06.2022 4 проблемы ИТ в филиалах и способы их решения 1
17.06.2022 «Аэромакс» представила модель гражданского беспилотного судна 1
31.05.2022 Как устроен умный датчик дыма 1
10.03.2022 Workki автоматизировала процессы обслуживания арендаторов с помощью Okdesk 1
08.03.2022 5 неизвестных фактов о дронах 1
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО 1
29.12.2021 Голосовой помощник скооперировался с TikTok, чтобы убить 10-летнего ребенка 1
24.12.2021 Кировская областная противопожарно-спасательная служба перешла на отечественное ПО от группы компаний АЛМИ 1
23.11.2021 Удаленка и импортозамещение: как обезопасить себя, сотрудников и вывернутый наизнанку офис? 1
25.10.2021 Идеальный шторм на рынке полупроводников: вызовы и возможности 1
28.09.2021 В России предложили построить открытую базу знаний для антивирусных компаний 1
03.08.2021 Последнего топ-менеджера Merlion выпустили из тюрьмы 1
27.07.2021 Konica Minolta запускает виртуальный ЦОД Cloud Data Centre Services 1
21.07.2021 В Москве начали тестировать инновационные разработки для защиты электроподстанций 1
20.07.2021 Роботы парализовали работу гигантского склада онлайн-ритейлера. Отменены тысячи заказов 1
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 1
07.06.2021 На складе Xiaomi произошел мощный взрыв 1
02.06.2021 В Красноярском крае увеличили количество видеокамер для мониторинга лесных пожаров 1
28.04.2021 Неизвестные сожгли дотла роскошный «кровавый» дворец создателя PornHub 1
13.04.2021 В России разработали нетонущую рацию для общения на морях и реках 1
12.04.2021 Арестован человек, который чуть не уничтожил «70% интернета» 1
06.04.2021 Экс-гендиректор Merlion требует вернуть в тюрьму бывших коллег, опасаясь за свою жизнь 1
05.04.2021 Хозяев Merlion выпустили из тюрьмы 1
31.03.2021 Всемирный день бэкапа: о чем стоит помнить компаниям в современном мире 1
11.03.2021 Пожар уничтожил дата-центр крупнейшего хостинг-провайдера Европы 1
09.03.2021 Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота 1
25.01.2021 Легендарный телефон Nokia едва не убил подростка 1
06.01.2021 Хронология всех ракет Илона Маска 1
16.12.2020 iPhone убил россиянку ударом тока 1
08.12.2020 Галина Левицкая, «Инфосистемы Джет» -

Одна из главных проблем при внедрении BPM-систем — незнание компаниями своего ИТ-ландшафта

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Публикаций - 362, упоминаний - 376
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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