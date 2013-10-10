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Подводная лодка подлодка, субмарина submarine

Подводная лодка - подлодка, субмарина - submarine


10.10.2013 Инженеры собирают инновационную подводную лодку
23.01.2013 50 лет без дозаправки и шума: американцы совершенствуют подлодки
24.09.2012 Американцы будут ловить российские подлодки айсбергами
17.02.2012 Подлодки вооружат зенитными ракетами
30.12.2011 Китайские подлодки шумят на весь океан
28.12.2011 Беспилотники-убийцы смогут стартовать с подлодок
27.05.2010 Обнаружены пропавшие в Желтом море 4 северокорейские подлодки
15.09.2009 Капитана тайваньской подводной лодки смыло за борт во время учений в море
13.07.2009 Атомные подлодки доставлены на корабле для утилизации
06.07.2009 Израильская субмарина прошла через Суэцкий канал, послав "сигнал" Ирану
15.06.2009 Китайская субмарина случайно задела сонар эсминца США
10.06.2009 Шведские дайверы обнаружили советскую подводную лодку С-2
01.09.2008 Бразилия построит свою первую атомную подводную лодку
22.08.2008 Личная субмарина для скучающих миллионеров
07.07.2008 Исполнилось 10 лет первому в мире запуску спутника с подводной лодки
02.07.2008 Исполнилось 50 лет со дня выхода в море первой советской атомной подводной лодки
28.05.2008 В Красном море терпит бедствие британская субмарина
13.02.2008 Спущена на воду новая российская атомная подводная лодка
14.09.2007 Саров: администрация выложила в Сеть секретные данные
03.07.2007 Обнаружена потопленная советская подводная лодка
28.05.2007 Самая большая в мире субмарина
17.05.2007 Россия укрепит подводную мощь Индии
17.04.2007 В России вывезли из цеха атомную подводную лодку нового поколения
25.12.2006 ВМС США получили новую подводную лодку класса "Вирджиния"
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие
11.12.2006 Автоматическая подводная лодка впервые применила оружие
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки
08.12.2006 США осуществили успешный пуск 2 ракет Trident с подводной лодки
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку
15.11.2006 Пентагон разрабатывает быструю, как самолет, подводную лодку
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности
07.09.2006 Пожар на российской подлодке: подробности
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
17.08.2006 В Финском заливе испытывают подлодку 4 поколения
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник
29.05.2006 Российская подводная лодка успешно запустила микроспутник
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка
13.04.2006 На Тихоокеанском флоте горела атомная подводная лодка
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске
15.03.2006 Атомная субмарина четвертого поколения будет заложена в Северодвинске

Публикаций - 256, упоминаний - 344
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