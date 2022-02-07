Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer Цифровые деньги
Публикаций - 496, упоминаний - 565
Платёжные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 18 1
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
|РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
|Тарасенко Оксана 11 1
|Асланян Ани 6 1
|Мерзликин Александр 3 1
|Бородич Александр 4 1
|Грибов Андрей 72 1
|Кармишин Дмитрий 3 1
|Припачкин Юрий 64 1
|Протопопов Андрей 14 1
|Яловенко Илларион 14 1
|Беглов Александр 10 1
|Бакальчук Татьяна 6 1
|Сорокина Татьяна 16 1
|Гурбанов Кирилл 2 1
|Куровская Людмила 4 1
|Смирнова Юлия 2 1
|Лукьянов Сергей 16 1
|Лапицкий Дмитрий 10 1
|Цытович Алла 7 1
|Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
|Путин Владимир 2510 1
|Аксаков Анатолий 103 1
|Хасьянова Гульнара 117 1
|Сергунина Наталья 210 1
|Мишустин Михаил 360 1
|Врублевский Павел 88 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Бочарникова Татьяна 83 1
|Петухов Степан 1 1
|Скоробогатова Ольга 35 1
|Володин Вячеслав 67 1
|Голодец Ольга 17 1
|Петров Дмитрий 40 1
|Богаткин Алексей 30 1
|Глазачев Иван 27 1
|Крашенинников Павел 15 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru