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Платёжные системы Электронные платежные технологии EFT Electronic funds transfer Цифровые деньги



07.02.2022 Исследование: аудитория онлайн-аптек выросла на 42% 1
01.02.2022 «Сбер» запустил денежные переводы по номеру телефона в Китай 1
12.01.2022 Группа Qiwi объявила о приобретении SaaS-платформы «Таксиагрегатор» 1
08.12.2021 «ЮKassa» подключает интернет-магазины к SberPay 1
28.05.2021 Оксана Сивокобильска возглавила блок цифровых технологий Банка «Санкт-Петербург» 1
28.04.2021 ДИТ Москвы: по просьбе фондов в московском благотворительном сервисе появилась новая функция 1
05.03.2021 Женщины года в отрасли ИТ 2021. Список CNews 1
28.12.2020 Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций вложил в APIBank 120 млн рублей 1
28.12.2020 С момента запуска электронных госуслуг в Москве ими воспользовались более 1,8 миллиарда раз 1
24.12.2020 «Татнефть», банк «Зенит» и Mastercard запустили сервис «Наличные с покупкой» на АЗС «Татнефть» 1
22.12.2020 Сбербанк подключил к своей платежной системе оператора связи Таджикистана 1
17.12.2020 «Норбит» автоматизировала продажи в компании «Таможенная карта» 1
17.12.2020 Портал госуслуг Московской области запустил сервис оплаты услуг ЖКХ 1
16.12.2020 Pornhub отказался от приема обычных денег и полностью перешел на криптовалюту 1
14.12.2020 Американцы засудят Qiwi из-за проблем с Центробанком 1
11.12.2020 Власти остановили часть операций Qiwi 2
09.12.2020 Власти заставят россиян отчитаться о содержимом зарубежных электронных кошельков 2
09.12.2020 ВТБ запустил эквайринг для сети магазинов Calzedonia Group 1
08.12.2020 Минцифры обработало заявки на предварительную установку ПО 1
03.12.2020 С нового года российские банки должны будут соответствовать нацстандарту безопасности Центробанка 2
01.12.2020 ПСБ совместно с Mastercard запустил аналитическую платформу для бизнеса 1
20.11.2020 Касперская попросила Путина поскорее перевести банки и госструктуры на российское ПО 1
06.11.2020 Биткоин поднялся выше $15 тыс. впервые с начала 2018 года 1
02.11.2020 МТС объединила все финансы в одном приложении 1
29.10.2020 ПСБ запустил сервис электронных чаевых 1
22.10.2020 Биткоин резко рванул вверх и впервые за три года пробил цену $13 тысяч 1
15.10.2020 Приложение банка «Санкт-Петербург» доступно владельцам смартфонов Huawei и Honor 1
14.10.2020 Мобильный оператор «*просто» подключился к платежной системе Сбербанка 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
06.10.2020 Huawei подвела итоги развития экосистемы в России 1
25.09.2020 Cardpay стала первым принципалом платежной системы «Мир» сразу на трех континентах 1
23.09.2020 В «Сбербанк Онлайн» теперь можно оплатить услуги оператора мобильной связи Кыргызстана 1
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java 2
18.09.2020 В США вводится запрет на WeChat и TikTok 1
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль 1
16.09.2020 Mail.ru заплатила 300 миллионов, чтобы СУБД Tarantool захватила мир 1
14.09.2020 В «Пятерочке» провели первый платеж Alipay 1
14.09.2020 ВТБ обеспечит проведение платежей через Alipay в «Пятерочке» 1
10.09.2020 Процессинг от RBK.money станет основной платежной средой киберполигона «Ростелеком-Солар» 2
07.09.2020 Российские разработчики ПО для iPhone и iPad притворяются китайцами и американцами, чтобы попасть в App Store 1

Публикаций - 496, упоминаний - 565

Платёжные системы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8702 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6421 4
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2317 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7645 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8224 2
Ростех - Ростехнологии 2482 2
Softline - Софтлайн 1843 2
Qiwi Technologies 2 1
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 1
Ростелеком ЕТК - Енисейтелеком 110 1
Ростелеком НСС 77 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 158 1
АйТи 1137 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 319 1
Citrix Systems 738 1
VK - Mail.ru Group 2990 1
Микрон - Micron 808 1
NetApp - Network Appliance 613 1
IBM - International Business Machines Corp 8862 1
Microsoft Corporation 22264 1
Yandex - Яндекс 4900 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5111 8
Альфа-Банк 1449 4
Visa International 1720 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1667 2
QIWI Банк - Киви Банк 81 1
Гурутакси - Taxi Guru 2 1
Qiwi Таксиагрегатор 3 1
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 46 1
UFG Capital Partners 2 1
Сбер - Еаптека 13 1
Связь-банк 128 1
Diners Club International - платёжная система 78 1
Uniteller - Юнителлер 53 1
МТС банк 279 1
Qiwi 862 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Wildberries - Вайлдберриз 175 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3120 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 950 3
Президент Российской Федерации 3349 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7806 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1436 2
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости 89 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству 3 1
РосОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 44 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 172 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 162 1
Правительство Москвы 1553 1
Федеральное казначейство России 1241 1
Администрация Президента РФ 884 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1422 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1577 1
Правительство РФ 7572 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2117 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2119 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1194 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2666 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 18 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 234 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 14322 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 21397 8
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Автоплатеж 126 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4646 5
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 7868 4
Big Data - Большие данные 2915 2
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 1597 2
Мобильное приложение - Mobile app 3902 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1754 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6057 2
CVC - card verification value - card validation code - трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 58 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 487 1
Website - Вебсайт 5975 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 37114 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 350 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 354 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1446 1
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 306 1
Холодильник 341 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1927 1
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1365 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 196 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 597 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 550 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5250 1
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины 1173 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2497 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 584 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 186 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1407 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6203 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1069 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1841 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 711 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 542 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 681 3
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 106 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 106 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2241 2
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 190 2
VK - Mail.ru Одноклассники 1164 1
Яндекс.Штрафы 7 1
СБП - Система быстрых платежей Банка России 279 1
Яндекс.Навигатор 327 1
Apple - App Store 2400 1
Citrix XenApp 91 1
МТС Деньги - МТС pay 48 1
Альфа-Мобайл 68 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 162 1
Электронный дневник 65 1
Сбер - SberPay 24 1
ГИБДД Штрафы 108 1
Google Play - Google Store - Android Market 2688 1
Тарасенко Оксана 11 1
Асланян Ани 6 1
Мерзликин Александр 3 1
Бородич Александр 4 1
Грибов Андрей 72 1
Кармишин Дмитрий 3 1
Припачкин Юрий 64 1
Протопопов Андрей 14 1
Яловенко Илларион 14 1
Беглов Александр 10 1
Бакальчук Татьяна 6 1
Сорокина Татьяна 16 1
Гурбанов Кирилл 2 1
Куровская Людмила 4 1
Смирнова Юлия 2 1
Лукьянов Сергей 16 1
Лапицкий Дмитрий 10 1
Цытович Алла 7 1
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 1
Путин Владимир 2510 1
Аксаков Анатолий 103 1
Хасьянова Гульнара 117 1
Сергунина Наталья 210 1
Мишустин Михаил 360 1
Врублевский Павел 88 1
Матвеева Татьяна 83 1
Бочарникова Татьяна 83 1
Петухов Степан 1 1
Скоробогатова Ольга 35 1
Володин Вячеслав 67 1
Голодец Ольга 17 1
Петров Дмитрий 40 1
Богаткин Алексей 30 1
Глазачев Иван 27 1
Крашенинников Павел 15 1
Россия - Российская федерация - РФ 104703 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 32782 3
Того - Тоголезская Республика 22406 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12400 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12118 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2167 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 902 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 781 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2012 1
Европа Восточная 2902 1
Австралия - Австралийский Союз 2731 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5222 1
Германия - Федеративная Республика 8501 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1320 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1003 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1168 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 439 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 731 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2090 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2511 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 271 2
Мошенничество - Махинации 1303 1
Добавленная стоимость - рыночная стоимость продукции, произведённой фирмой, за вычетом понесённых затрат вне фирмы 105 1
Денежные переводы 724 1
Цифровое право - Цифровые права 14 1
Интеллектуальная собственность 15 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 1801 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 11477 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 38 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3785 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 238 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 1126 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг 4368 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 70 1
Федеральное законодательство 1500 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 34 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 1030 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1595 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
Data Insight - Исследовательское агентство 84 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 351 1
CNews Женщины года в отрасли ИТ 10 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177851, в очереди разбора - 982229.
Создано именных указателей - 71964.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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