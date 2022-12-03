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Пластмассы пластики синтетические материалы или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)



03.12.2022 Лучшие клавиатуры для планшетов: выбор ZOOM 2
24.11.2022 В «ЮMoney» появились Me2Me-переводы без комиссии 1
21.11.2022 Модульбанк подключил NewPay: новый способ платить смартфоном за покупки 1
14.11.2022 В России снизились продажи в День холостяка — впервые за четыре года 1
01.11.2022 По инициативе бизнес-сообщества в Москве утвердили новые меры поддержки экспортеров 1
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» 1
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир» 1
19.10.2022 Обзор Digma DM-MONB2705: недорогой монитор для работы и развлечений 1
18.10.2022 Подведены промежуточные итоги цифровизации и импортозамещения в России 1
06.10.2022 «Норбит» автоматизировал ключевые процессы продаж в «Атлантис-пак» 1
01.09.2022 Выбираем цифровой букварь: лучшие электронные книги для детей 1
31.08.2022 Обзор TECNO Spark 9 Pro: яркий смартфон для любителей селфи 1
29.08.2022 Лучшие недорогие роутеры Wi-Fi 6: выбор ZOOM 1
24.08.2022 Представлен лимитированный смартфон Tecno Camon 19 Pro Mondrian Edition 1
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором 1
18.08.2022 Лучшие беспроводные ирригаторы: выбор ZOOM 1
03.08.2022 США ввели санкции против «Сколково» и МФТИ 1
01.08.2022 Правительство определилось с «налоговым маневром» для радиоэлектронной промышленности. Стало известно, кто получит льготы 2
01.08.2022 В России начались продажи большого супердешевого смартфона Xiaomi с гигантским аккумулятором. Цена. Видео 1
22.07.2022 Как правильно почистить тачпад на ноутбуке 1
20.07.2022 Лучшие квадрокоптеры с камерой и массой до 150 г: летаем без постановки на учет 1
16.07.2022 Лучшие беспроводные блендеры-смузимейкеры: выбор ZOOM 1
15.07.2022 Радиоэлектронной отрасли России утвердили «налоговый маневр», который сэкономит ей 16 млрд руб. ежегодно 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
13.07.2022 Tecno объявляет о старте продаж новой линейки смартфонов Camon 19 с RGBW-сенсором 1
12.07.2022 «ЮKassa» начала принимать платежи в офлайне 1
11.07.2022 Клиенты «ЮMoney» могут платить смартфоном по QR-коду «Сбера» 1
06.07.2022 Бренд TECNO представил новую серию смартфонов CAMON 19 1
28.06.2022 Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством 1
27.06.2022 Оплата смартфоном, как прежде: бесконтактные карты «ЮMoney» 1
20.06.2022 Лучшие погружные колодезные насосы: хиты продаж 1
16.06.2022 Создан гаджет, превращающий легендарный одноплатник Raspberry Pi в настоящий ноутбук 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1
09.06.2022 «ЮKassa» запустила оплату картами, привязанными к «Сбер ID» 1
03.06.2022 «ЮKassa» адаптировала платежный виджет для людей с нарушениями зрения 1
02.06.2022 Госденьги на развитие в России не взлетевшей связи 5G решили вложить в «железо» для 4G 1
24.05.2022 Россияне освоили хитрый способ производства сверхдешевых антенн для сетей 5G и 6G, которых нет в России 2
23.05.2022 Российские производители предложили ВМФ России отказаться от зарубежного навигационного оборудования 1
18.05.2022 «ЮKassa» запустила новый способ приема платежей 1
25.04.2022 Softline помогла ТД «Евротрейдинг» автоматизировать процесс обработки и аналитики документов 1

Публикаций - 1328, упоминаний - 1440

Пластмассы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc 11103 25
Samsung Electronics 9667 19
Элемент ГК - Elementec 25 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 8
Intel Corporation 11624 8
LG Electronics 3530 7
Microsoft Corporation 23395 6
Nvidia Corp 3203 4
Yandex - Яндекс 5551 4
Xiaomi 1254 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
AMD - Advanced Micro Devices 3836 2
Amazon Inc - Amazon.com 2777 2
Konica Minolta 374 2
Huawei 3459 2
iRiver 182 1
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 157 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 1
Пранкор 8 1
Lenovo Group 2151 1
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 1
Kingston Technology 191 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
Dell Technologies - Dell Computer 1918 1
Kyocera Document Solutions Russia - KDRU 16 1
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 216 1
Samsung - Harman - JBL 191 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2958 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
Альфа-Банк 1579 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
Мегаполис ТК 199 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 4
Президент Российской Федерации 3492 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 1
Администрация Президента РФ 976 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 34
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 33
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 25
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 22
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 17
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 15
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 15
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 13
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 11
Автофокус - Автофокусировка 2228 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 10
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 10
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 10
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 9
DDR - Double data rate 2523 9
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1521 8
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 7
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 830 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 5
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 5
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 4
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 4
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 4
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 4
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 3
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 3
Аккумулятор литий-полимерный - Аккумулятор литий-ионный полимерный - Lithium-ion polymer battery - Li-pol, Li-polymer, LIP, Li-poly 177 3
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 3
DivX - видеокодек 432 2
Google Android 12432 18
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 9
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 6
Linux OS 8153 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 5
Microsoft Windows 2000 12612 4
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 4
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 3
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 3
Microsoft Office 3405 2
Apple iPod 1531 2
Nokia Sseries - серия телефонов 148 2
Apple macOS 1693 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 275 2
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 254 2
Microsoft DirectX 692 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 420 1
Sony Playstation Portable - Sony PSP 654 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 273 1
Asahi Pentax Optio 37 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Samsung - Harman - JBL Tune - серия наушников 10 1
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 1
Canon Digital IXUS 86 1
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 267 1
Fujitsu LifeBook 167 1
Fujitsu Amilo 61 1
Fujitsu Primergy - Серверное оборудование 159 1
Microsoft Windows 2528 1
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 113 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Nokia Symbian OS 1399 1
Amazon Kindle 183 1
Seagate BarraCuda ATA SSD 65 1
Amazon Fire TV - Amazon Fire OS 27 1
Microsoft Windows 95 372 1
Google Gmail 829 1
Microsoft Windows 7 1874 1
LaCie Private-Public 2 1
Путин Владимир 2696 1
Абрамов Сергей 71 1
Жарков Сергей 6 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 23
Япония 12847 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 7
Китай - Тайвань 3659 6
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 5
Азия - Азиатский регион 4633 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 3
Бразилия - Федеративная Республика 2082 3
Таиланд - Королевство 720 2
Германия - Берлин 697 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 2
Солнечная система - Solar system 2449 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Ирак - Республика 694 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 10
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 6
Ergonomics - Эргономика 1488 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 2
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1141 1
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1526 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 1
Алкоголь - Этанол - Ethanol - EtOH - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт 46 1
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
DigiTimes - Издание 1292 1
Juniper Research 501 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 67 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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