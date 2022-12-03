Индексная книга CNews*
Пластмассы пластики синтетические материалы или природные высокомолекулярные соединения (полимеры)
Публикаций - 1328, упоминаний - 1440
Пластмассы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 2
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 2
|Альфа-Банк 1579 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 1
|Мегаполис ТК 199 1
|Путин Владимир 2696 1
|Абрамов Сергей 71 1
|Жарков Сергей 6 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
|DigiTimes - Издание 1292 1
|Juniper Research 501 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.