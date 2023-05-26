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Пищевая промышленность Молочные продукты Молочная продукция 1 июня День молока

Пищевая промышленность - Молочные продукты - Молочная продукция - 1 июня - День молока

День молока – праздник, учрежденный в 2001 году, который отмечается в России и мире 1 июня. Как правило, в этот день проводят кулинарные шоу с приготовлением блюд из молока и рассказывают о пользе молочных продуктов для организма человека.  Ежегодно, согласно данным Росстата, объем потребления молочной продукции на душу населения в России снижается. При этом молочные продукты были и остаются важным элементом полноценного и здорового питания, рекомендованного ведущими институтами здравоохранения во всем мире. 


26.05.2023 Тагир Ситдеков: новейшие технологии нужны во всех сферах экономики 1
03.05.2023 Softline Digital усовершенствовала платформу на основе искусственного интеллекта AiLine 1
21.04.2023 Cloud4Y предоставил виртуальную инфраструктуру компании «Серв Гуру» 1
07.03.2023 Женщины года в отрасли ИТ 2023. Список CNews 1
24.02.2023 На фоне присоединения ДНР и ЛНР производители требуют маркировки российского «железа». Власти — за 1
01.02.2023 «Магнит» внедрил технологию проверки сроков годности маркированных товаров во всех магазинах 1
30.01.2023 Больше 1,6 млрд рублей «Сколково» выделил на ИТ-проекты особой значимости 1
16.01.2023 «Магнит» запускает технологию проверки сроков годности маркированных товаров на кассе 1
12.12.2022 «Швабе» обеспечит сервисную поддержку медтехники в клиниках Москвы 1
28.11.2022 «Магнит» масштабирует технологию распознавания товаров на полке 1
03.11.2022 «Самокат» запустил чат-бот с советами и рекомендациями по питанию 1
28.09.2022 Лучшие электрические зубные щетки для детей: выбор ZOOM 1
13.09.2022 Агрохолдинг «Эконива» согласует договоры в системе Directum RX 1
01.09.2022 TerraLink xDE в версии 3.24 получил пакет обновлений 1
22.08.2022 Данные «Честного знака» будут использоваться при экспертизе лекарств 1
01.07.2022 Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи 1
22.06.2022 В агрохолдинге «Степь» появится центр управления полетами агродронов 1
17.05.2022 Поддержку отечественной электроники в эпоху санкций оплатят россияне. Грядет подорожание 1
22.04.2022 Лучшие хлебопечки с замесом теста: выбор ZOOM 2
01.03.2022 В России начинается маркировка упакованной питьевой воды 1
28.02.2022 «СберКорус» запустил сервис для маркировки на крупных производствах 1
14.02.2022 Власти вознамерились маркировать электронику. ИТ-отрасль бьет тревогу и прогнозирует рост цен 1
21.01.2022 «Шокта» внедрила маркировку молочной продукции с помощью «1С-ИжТиСи» 1
15.12.2021 «Атол» выпустила решение для автоматической проверки срока годности товаров на кассе магазина 2
07.12.2021 Лучшие хлебопечки: хиты продаж 2
01.12.2021 В России стартовала обязательная маркировка молочной продукции с коротким сроком годности 3
01.11.2021 Приложение «Честный знак» появилось в магазине Huawei Appgallery 1
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 1
08.07.2021 «Сбер» поможет построить инновационную молочную ферму в Башкирии 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 1
28.06.2021 Началось тестирование российского ПО для распознавания COVID-19 на отечественных нейропроцессорах 1
04.06.2021 Восполняем витамины: гаджеты для здорового образа жизни 1
18.05.2021 CNews выпустил первый обзор рынка терминалов сбора данных 1
17.05.2021 Рынок терминалов сбора данных растет вместе с потребностью в оптимизации учета товаров и документов 1
19.04.2021 «Сбер» помогает молочным хозяйствам внедрять искусственный интеллект 1
13.04.2021 «Точка» представила новые продукты для бизнеса 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 1
11.02.2021 Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке» 1
05.02.2021 Самые бесполезные подарки на 23 февраля и 8 марта: ZOOM не советует 2

Публикаций - 180, упоминаний - 204

Пищевая промышленность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 185 17
Samsung Electronics 9808 16
Zoom Int - Zoom Video Communications 1345 15
LG Electronics 3548 15
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 15
Redmond - Инновационные решения 106 14
Microsoft Corporation 23697 10
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 390 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10224 8
Philips 2055 7
Data Matrix - Дата Матрикс 63 6
Meta Platforms - Facebook 4350 6
Галактика - Корпорация 1425 6
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 221 6
Oracle Corporation 6369 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9755 5
JVC Kenwood 412 5
Twitter 2747 5
SAP SE 4956 5
Siemens AG - Siemens Group 2552 4
Softline - Софтлайн 2162 4
Google LLC 11085 4
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7137 4
Xiaomi 1357 4
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6370 3
Yandex - Яндекс 5887 3
Эвотор - Evotor 151 3
Ростех - Автоматика Концерн 1515 3
HTC Corporation 1493 3
Platformix - СИЛА 1 3
Odyssey Consulting Group - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 322 3
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel 290 3
Корус Консалтинг ГК 1089 3
Midea 27 3
Qualcomm Technologies 1722 2
Hitachi - Хитачи 1457 2
Dell EMC 4945 2
BBK Electronics Corp 288 2
РТИ Микрон - Micron 1269 2
Hansa - Ханса 101 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6684 8
Русагропром 8 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2462 8
Groupe SEB - Tefal 85 7
Магнит - Тандер - сеть магазинов 687 7
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 7
Whirlpool - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 7
Miele - Миле 133 6
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 132 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 287 6
Smeg 16 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6279 5
Gorenje 89 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6011 5
Danone - Юнимилк 41 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2539 4
Dyson 113 4
Haier - Candy Group - Канди 92 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 614 4
Danone - Данон 78 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 168 3
Krups 25 3
Marshall Capital Partners 69 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 943 3
Вакинское АГРО 3 2
X5 Group 848 2
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 20 2
Чистая линия 3 2
Groupe SEB - Rowenta 41 2
Beko 66 2
Тетра Пак - Tetra Pak 18 2
Лента - Сеть розничной торговли 1765 2
Kärcher - Karcher - Керхер 67 2
Daewoo 102 2
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 176 2
X5 Group - Перекрёсток 460 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 47 2
Дамате - Damate 8 2
Россети Ленэнерго 2380 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18374 13
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10561 12
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1927 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2490 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9438 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4645 4
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 121 4
Президент Российской Федерации 3793 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 3
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 62 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 150 3
Правительство Москвы 2080 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1695 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2891 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2462 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3093 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1451 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3825 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2497 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1929 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1611 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2047 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1217 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 124 2
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 136 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 119 2
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 671 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 832 2
Минэкономразвития РФ - Департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Министерства экономического развития РФ 7 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 154 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 38 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 98 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 164 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 264 1
Правительство Калининградской области 62 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 64 1
Правительство КЧР - Карачаево-Черкесской Республики 11 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 125 1
Правительство Москвы - ДКР Москва - Департамент капитального ремонта города Москвы 6 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 94 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6144 2
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 89 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1802 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 455 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 70 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 58 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 7 1
НП ПСС - Некоммерческое партнерство производителей светодиодов и систем на их основе 9 1
Альянс RISC-V - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 8 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 40254 44
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 80172 36
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 54711 33
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5723 30
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 460 29
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11969 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26541 26
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21758 25
Маркировка - Marking 830 24
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 940 23
ЦРПТ Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 291 22
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БТиЭ - Гаджеты кухонные - Духовка - Духовой шкаф - Ovens 149 20
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Мультиварки с функцией Мультиповар 59 18
БТиЭ - Гаджеты кухонные - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven 248 16
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10190 16
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10406 16
Морозильник - Замораживание - устройство, поддерживающее низкую температуру 283 15
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка 628 15
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12760 15
Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2297 14
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17597 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 291 12
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6175 12
Вентилятор - Fan 906 12
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Кофемашина - Кофеварка - Coffee machine 151 12
Аксессуары 3532 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6517 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5299 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 25707 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11413 11
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 855 10
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8785 10
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11110 10
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6792 10
Пылесос - Vacuum cleaner 501 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13526 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4238 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3849 9
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Электрочайник - Чайник - Teapot 162 9
Google Android 12786 14
Apple iOS 6949 8
Groupe SEB - Moulinex ME 51 7
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 196 7
Philips HD - мультипечь - аэрогриль - кофемашина 9 7
Redmond SkyCooker 12 5
Администрация Ленинградской области - СОЛО ГИС - Современное образование Ленинградской области - государственная информационная система 71 5
Microsoft Windows 14625 5
Microsoft Windows 2000 12785 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6705 4
Apple iPhone 6 6267 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 910 4
Samsung RL - серия холодильников 15 4
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 70 4
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 385 4
1С:Бухгалтерия 860 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2955 3
Depositphotos - фотобанк 433 3
Liebherr CBN - холодильник 7 3
Groupe SEB - Moulinex Cook4Me 5 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4232 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 817 3
Microsoft Windows BitLocker 1290 3
Redmond SkyOven 6 3
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 3
Redmond RMC - мультиварка 6 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1093 3
Age of Kings 3458 3
Microsoft Azure 1331 3
LG InstaView Door-in-Door - холодильник 13 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 2
HTC Sense 195 2
Xiaomi Mi Home 56 2
HTC Hero - серия смартфонов 43 2
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1563 2
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 2
Яндекс.Маркет 677 2
Korus Forecast 23 2
Groupe SEB - Moulinex CE 2 2
Малофеев Константин 111 8
Провоторов Александр 154 8
Юсупов Реваз 24 4
Кремнева Евгения 3 3
Исмаилов Руслан 11 3
Щеголев Игорь 692 2
Легостаева Светлана 41 2
Измайлов Максим 9 2
Kavanagh Kylie - Каван Кайли 2 2
Медведев Дмитрий 1635 2
Леваков Андрей 4 2
Варев Александр 16 2
Гуськов Антон 24 2
Шпак Василий 127 2
Габестро Сергей 28 2
Борисов Юрий 115 2
Шувалова Анастасия 9 2
Дубин Михаил 44 2
Мечников Илья 2 1
Барабаш Илья 1 1
Рылов Александр 12 1
Орлов Сергей 23 1
Козлов Ярослав 2 1
Задорожный Богдан 7 1
Дю Игорь 1 1
Волков Кирилл 10 1
Дей Марья 8 1
Дубчак Кирилл 12 1
Ткаченко Татьяна 1 1
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Абагян Карина 22 1
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Киселев Сергей 15 1
Беляков Сергей 11 1
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Скорчеллетти Дмитрий 1 1
Доброток Константин 6 1
Кузнецов Никита 4 1
Чернышенко Дмитрий 469 1
Мишустин Михаил 512 1
Россия - РФ - Российская федерация 125452 92
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39959 32
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21105 47
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4783 32
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42892 28
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42701 27
Зоология - наука о животных 2328 21
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1355 19
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 457 18
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 281 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8473 17
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4343 17
Русский язык - День русского языка - 6 июня 10146 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 24742 15
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3785 15
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3532 14
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1272 13
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 939 12
Зоология - Животные - Птицы - Birds 663 11
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5599 11
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7080 10
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 308 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4194 9
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1269 8
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4580 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9485 7
Lifestyle - Стиль жизни - Образ жизни 930 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 5525 7
Орехи - Nuts 46 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3539 7
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 327 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3889 6
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5339 6
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 290 6
Пищевая промышленность - Шоколад - Chocolate 167 6
Электроэнергетика - Электроснабжение - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1709 6
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1130 6
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2642 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4278 6
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 238 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6233 5
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