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Пиратство Авторское право Copyright Копирайт

Пиратство - Авторское право - Copyright - Копирайт


01.06.2022 Эксперты и члены ассоциации выступили против предложения АКИТ легализовать пиратство
12.04.2022 Популярнейший торрент-трекер, многократно попадавший под блокировку, объявил, что принадлежит видному борцу с пиратством
30.03.2022 Российский разработчик разрешил безнаказанно качать его игры с RuTracker. Все равно США не дают ему их продавать
22.03.2022 Банки докатились до «Авито» и торрентов. Из-за санкций они закупают подержанное «железо» и качают пиратский софт
14.03.2022 Крупные VPN-сервисы начали блокировать торренты, чтобы лишить пользователей пиратских фильмов
11.03.2022 Недолго музыка играла: Власти передумали разрешать в России пиратское ПО
05.03.2022 Россиянам разрешат легально пользоваться пиратским ПО
06.01.2022 Закрылся легендарный пиратский онлайн-кинотеатр. Его перестали смотреть
27.12.2021 Многодетной матери дали срок за пиратское ПО. У правообладателя не было к ней претензий
07.09.2021 Sber AI и CopyMonkey.ai создали AI-копирайтер, который пишет уникальные описания товаров за секунды
07.09.2021 В Европе начали выписывать людоедские штрафы подписчикам пиратских интернет-кинотеатров. Отдельных посадят в тюрьму
23.08.2021 Внезапно закрылся суперпопулярный в России пиратский онлайн-кинотеатр
05.07.2021 Загадочная хакерская программа атакует Windows и блокирует доступ к пиратским сайтам
17.06.2021 В России создадут базы данных пиратских сайтов для их скоростной блокировки
18.05.2021 Group-IB: «Яндекс» закрывает глаза на «ссылки-мутанты» онлайн-пиратов
28.04.2021 «Закон о запрете просвещения» чиновники готовили на пиратском ПО Microsoft
03.03.2021 Group-IB предотвратила ущерб на 40 млн рублей для правообладателя трансляций футбольных матчей
15.12.2020 В России впервые суд потребовал удалить пиратское ПО из магазина приложений. Под ударом Android
21.08.2020 Rambler Group усиливает борьбу с пиратством
23.07.2020 Group-IB раскрыла теневые инвесторов интернет-пиратства
27.05.2020 Госдума запретила в России «пиратские» приложения. Просьбы участников рынка о его смягчении были проигнорированы
17.04.2020 У «Яндекса» требуют денег за «пиратский» футбол
26.12.2019 Пираты эфирного моря: российские операторы не выполняют требования телеканалов
20.12.2019 Прецедент: Россиянин получил срок за пиратские онлайн-кинотеатры
20.12.2019 В России впервые осужден владелец пиратских онлайн-кинотеатров
31.10.2019 Рынок интернет-пиратства в России рухнул впервые за пять лет
30.10.2019 Rambler Group избежала рекордного штрафа за «пиратский» футбол
22.10.2019 Навсегда закрыт плеер, на котором работали 80% российских пиратских кинотеатров
29.08.2019 Поисковики в России обяжут почти мгновенно удалять пиратские ссылки без решения суда
27.06.2019 Eset обнаружила криптомайнер, маскирующийся под пиратское ПО для обработки звука
17.05.2019 В России навечно заблокировали популярные аниме-сайты, хотя они удалили весь пиратский контент
18.04.2019 На использовании пиратского ПО пойманы 22 министерства и федеральные службы
12.02.2019 Вымогатели блокируют Youtube-каналы, жалуясь администрации на «пиратство» своих жертв
12.11.2018 Оттепель: Российский провайдер избежал наказания за то, что его клиенты ходили по «пиратским» библиотекам
01.11.2018 «Яндекс», Mail.ru и «Рамблер» обязались уничтожать ссылки на «пиратские» фильмы и музыку
01.11.2018 «Яндекс» подписал антипиратский меморандум
25.09.2018 Блокировки в интернете: как нам жить дальше? Опрос
17.09.2018 «Яндекс» попросил заступничества Mail.ru и Rutube в тяжбе о пиратских ссылках
12.09.2018 Власти написали два кровожадных закона о блокировке пиратских сайтов в России
07.09.2018 Власти готовят закон о блокировке пиратских сайтов без суда и без их ведома

Публикаций - 592, упоминаний - 1065

Пиратство упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 200
Adobe Systems 1443 85
Google LLC 10352 71
Yandex - Яндекс 5015 66
Apple Inc 10683 52
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения 219 47
Meta Platforms - Facebook 4267 42
6072 42
VK - Mail.ru Group 3057 37
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 37
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 34
Twitter 2493 32
HP Inc. 5313 29
Sony 6145 28
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 564 26
Rambler Group - Рамблер ГК 811 26
ESET - ИСЕТ Софтвеа 1088 25
Акелла 847 24
Group-IB - Группа информационной безопасности 421 22
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 20
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 18
АСТ - AST - Advanced System Technologies 73 17
Бука - Buka Entertaiment 473 17
Piranha Bytes 52 16
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1640 14
Dr.Web - Доктор Веб 1186 14
Corel Corporation 331 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Триколор - Национальная спутниковая компания 261 13
Элемент ГК - Elementec 1523 13
LG Electronics 3372 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 12
Telegram Group 805 11
Intel Corporation 11262 11
Yahoo! 3603 11
Цифра ГК 948 11
Amazon Inc - Amazon.com 2650 11
Cloudflare 65 11
Эксмо-АСТ - издательство 58 32
Флибуста 29 26
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 22
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 20
UMG - Universal Music Group 253 13
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 12
WMG - Warner Music Group 201 12
eBay Inc 1576 12
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 121 11
LinkedIn 558 10
Walt Disney Company 556 10
Россети Ленэнерго 786 9
Точка 1820 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 38 8
Резонанс НПП 94 8
Netflix - Онлайн-кинотеатр 398 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 8
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 7
Sony Music Entertainment 140 7
Universal Pictures 55 6
Paramount Pictures Corporation 118 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 6
Warner Bros. International Television Distribution 265 6
НМГ - Национальная Медиа Группа 60 6
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 6
Visa International 1809 6
Beiten Burkhardt 62 6
Sony BMG 183 5
Газпром ГПМ Central Partnership - Централ Партнершип 32 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 5
Газпром ПАО 1008 5
Okko - Онлайн-кинотеатр 145 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Tvigle Media - Онлайн-кинотеатр 68 5
Sony Pictures Entertainment 135 4
Лента - Сеть розничной торговли 912 4
Warner 422 4
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 448 4
DEEP - Dentsu Entertainment Eurasia Partners 176 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 153
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 144
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 139
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 71
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 66
Правительство РФ 8292 58
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 57
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 55
Президент Российской Федерации 3770 38
Судебная власть 225 21
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции 170 17
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 13
Администрация Президента РФ 904 13
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 12
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 12
Верховный суд Российской Федерации 709 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 10
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 217 9
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 311 8
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 8
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 7
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 7
Правительство Пермского края 30 7
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1045 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 7
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 480 7
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 608 6
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 537 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
МВД РФ Управление К 94 6
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 151 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 170 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 72 35
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 21
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 20
РосКомСвобода - Общественная организация 82 20
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 15
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 15
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 95 15
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 18 14
Единая Россия - Политическая партия 246 13
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 7
Интернет-видео - ассоциация 15 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 6
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 11 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 80 3
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 104 3
ЛБИ - Лига безопасного интернета 55 2
ФАИР - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 13 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 2
OLPC - One Laptop per Child 81 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 48 2
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 2
АПКиТ - Ассоциация продюссеров кино и телевидения 2 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 28 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 45 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 15 1
ASA - Association of National Advertisers - Ассоциация национальных рекламодателей США 0 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 56 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 391
Website - Вебсайт 9736 283
BitTorrent - протокол для обмена файлами 377 145
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 136
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 110
Видеоконтент - Видеоролики - Видеозаписи 8030 104
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Вредоносное ПО - Зловред - malware 4419 96
ОС - Операционная система - OS - Operating system 8982 91
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование 10956 89
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 86
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 3514 85
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 76
Социальные сети - Соцсети 4447 71
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3043 70
25G Ethernet - 25 Gigabit Ethernet and 50 Gigabit Ethernet 7500 69
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 2001 67
Компьютеризация - Компьютер - Компьютерная система - Компьютерная техника 5871 64
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 62
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 1831 59
Search engine - Поисковая система 828 54
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 2228 51
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 49
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 49
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 606 43
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 3270 39
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 38
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 37
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 37
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 35
Автоматизация процессов - Системы и средства автоматизации 5223 34
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 31
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 3084 30
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 7286 30
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 29
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - Техническое обслуживание 3481 27
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 533 27
e-Commerce - Электронная коммерция - Интернет-магазины - Онлайн-торговля 3342 26
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 25
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 4600 25
Microsoft Windows 10 11713 99
ЭОС Дело СЭД 4365 94
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 311 77
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 92 62
Google Android 11959 38
Google YouTube - Видеохостинг 2277 37
Linux OS 7669 36
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 32
Microsoft Office 3247 30
Microsoft Windows 7 1780 30
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 29
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 249 26
Apple iOS 6422 24
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 24
Apple - App Store 2437 23
Microsoft Windows XP 2291 23
Rutor - BitTorrent-трекер 22 22
LG 75SM99 2832 22
Apple iPhone 6 2649 22
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 26 21
Piranha Bytes Risen - Компьютерная игра (action) 54 21
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 21
Microsoft Windows 2000 2856 20
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 106 20
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 19
Microsoft Windows 2104 17
Far Cry - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 112 15
Adobe Photoshop 667 15
Apple iPad 3663 15
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 14
Google Play - Google Store - Android Market 2732 14
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 13
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 13
Apple macOS 1457 13
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1593 12
Apple iTunes Store 1053 12
Яндекс.Видео 33 11
Tor Project - Tor - Onion routing - ПО для анонимного сетевого соединения - Луковая маршрутизация 226 11
NoName-club - Торрент-трекер 10 10
Microsoft Skype 1940 10
Исанин Антон 9365 69
Путин Владимир 2542 25
Соколов Дмитрий 57 22
Страх Александр 41 22
Поносов Александр 69 16
Жаров Александр 171 14
Береснев Дмитрий 19 13
Волин Алексей 114 13
Медведев Дмитрий 1604 13
Козлюк Артем 39 12
Бырдин Алексей 23 11
Слабых Игорь 17 10
Наумов Виктор 124 10
Дарбинян Саркис 35 10
Щеголев Игорь 685 10
Бусаргин Андрей 24 9
Громова Екатерина 21 9
Сачков Илья 109 8
Колесников Олег 16 8
Рябыко Максим 9 7
Черный Алексей 23 7
Квасов Денис 17 7
Ампелонский Вадим 31 7
Лукьяненко Сергей 42 6
Демидов Михаил 132 6
Мишустин Михаил 376 6
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 6
Лавринова Анна 13 6
Jobs Steve - Джобс Стив 996 6
Прянишников Николай 285 6
Никифоров Николай 1161 6
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 6
Анурьев Сергей 16 5
Массух Илья 202 5
Субботин Вадим 12 5
Дуров Павел 230 5
Серго Антон 41 5
Казарян Карен 35 5
Горелкин Антон 38 4
Сурыгина Марина 6 4
Россия - РФ - Российская федерация 108428 563
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 203
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 115
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 66
Европа 12319 52
Украина 6212 49
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 49
Германия - Федеративная Республика 8903 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 41
Франция - Французская Республика 5665 33
Европа Восточная 2927 32
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 28
Индия - Республика 4263 27
Нидерланды 2197 25
Швеция - Королевство 2072 25
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 24
Япония 10069 23
Беларусь - Белоруссия 3525 23
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 18
Италия - Итальянская Республика 3310 18
Бразилия - Федеративная Республика 1945 18
Австралия - Австралийский Союз 2791 17
Америка Северная 2650 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 2929 15
Испания - Королевство 2917 15
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 1116 15
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ИРИ - Институт развития интернета 96 4
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РАН - Российская академия наук 1397 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 3
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 2
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 48 1
Cornell University - Корнеллский университет 135 1
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 1
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 36 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 97 1
ГПИБ России - ФГБУК Государственная публичная историческая библиотека России 7 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
Norsk Polarinstitutt - Норвежский полярный институт 2 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 36 1
University of St Andrews - st-andrews - Сент-Эндрюсский университет 4 1
UWE Bristol - University of the West of England Bristol - Университет западной Англии 0 1
NAU - Northern Arizona University - Северо-Аризонский университет 3 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 1
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 17 1
University of Ottawa - Оттавский университет - Университет Оттавы 4 1
University of Kansas - Kansas State University - Канзасский университет 20 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 15 1
РАН - Институт русского языка имени В.В. Виноградова Российской академии наук 6 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 216 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 96 1
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
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