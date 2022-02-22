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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Персональные компьютеры Personal Computers



22.02.2022 «Интерсвязь» укрепляет позиции на рынке IP-домофонии 1
24.06.2021 ГК «А101» привлекла Softline для создания виртуальных рабочих мест на базе VMware 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 1
29.05.2020 Шпион в кармане — как мобильные устройства следят за пользователями под видом борьбы с COVID-19 1
25.05.2020 В Белоруссии запущена облачная платформа видеоконференцсвязи на базе российского решения 1
21.05.2020 Tele2 обеспечил школьников Ленобласти техникой и связью для дистанционного обучения 1
18.05.2020 Минобороны под покровом тайны покупает компьютеры на «Эльбрусах» за 195 миллионов 1
14.05.2020 Microsoft положила конец эпохе 32-битных ПК 1
12.05.2020 HP представила защищенные устройства Chromebook и тонкие клиенты HP mt22 2
28.04.2020 После ближайшего обновления Windows 10 будет работать быстрее 1
27.04.2020 Lenovo переведет три флагманских ноутбука на Linux 1
23.04.2020 РЖД отдают миллиард за ПК с российскими процессорами, которых пока нет 1
22.04.2020 Аналитика Aliexpress: Во время самоизоляции спрос на ПК в России вырос на 40% 1
16.04.2020 Мишустин перешел на российский Linux? 1
14.04.2020 Мировые продажи ПК переживают самое крутое падение за 7 лет 1
09.04.2020 НИИ «Масштаб» предложил решения для дистанционной работы сотрудников 1
07.04.2020 Ростех запустил продажи виртуальных рабочих столов для удаленной работы 1
06.04.2020 «Ситроникс» тестирует мобильные тепловизоры в Совете Федерации 1
06.04.2020 Dallas Lock Linux получил сертификат совместимости с РЕД ОС 1
01.04.2020 Хакеры научились взламывать ПК с помощью обычной почты и плюшевых медведей 1
31.03.2020 Годовая выручка Huawei выросла на 19,1% и достигла 858,8 млрд юаней 1
26.03.2020 HP представила решения для безопасности персональных компьютеров 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
19.03.2020 IVA Technologies поможет организовать удаленную работу и учебу в условиях карантина 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
17.03.2020 «Рикор» принял участие в качестве официального партнера в конференции CNews «Импортозамещение в ИТ: драйверы и препятствия» 1
05.03.2020 В России рухнули продажи ПК. В топ-5 вендоров перестановки 1
05.03.2020 Promt выпустил ПО для автоперевода на основе нейронных сетей 1
21.02.2020 Квартальная выручка Lenovo достигла рекордных $14,1 млрд 1
20.02.2020 Для «Росатома» строят ПК на новейших процессорах «Байкал» 1
13.02.2020 В России созданы компактные десктопы и моноблочный ПК на процессорах «Эльбрус» 1
07.02.2020 Власти запретили РЖД покупать ПК с «Эльбрусами» на миллиард 1
05.02.2020 Закупаемые «Ростелекомом» 360 тыс. планшетов с российской ОС подорожали на 1,5 миллиарда 1
05.02.2020 TP-Link представила в России Mesh-систему Deco P9 и Wi-Fi 6 адаптер Archer TX3000E 1
22.01.2020 ПК iRU «Опал» включены в единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1
20.01.2020 Интероперабельность 1
14.01.2020 Глобальный рынок ПК пошел в рост впервые за 8 лет 1
13.01.2020 РЖД закупают 15 тыс. ПК на «Эльбрусах» и российской ОС 1
09.01.2020 HP представила новые ПК и мониторы 1
25.12.2019 Умер «отец» персональных компьютеров 1

Публикаций - 151, упоминаний - 155
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176017, в очереди разбора - 987243.
Создано именных указателей - 71121.
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