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Индексная книга CNews*
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Пенсия пенсионное страхование ИПП Индивидуальный пенсионный план Индивидуальный (персонифицированный) учет



11.10.2022 С использованием «Госключа» подписано более полумиллиона документов 1
06.10.2022 Справки и свидетельства из ЗАГСа можно заказать на «Госуслугах» 1
07.09.2022 Цифровой сервис архивов реализован в Подмосковье 1
23.06.2022 ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат 1
10.06.2022 Сотрудница «Ростелекома» отсудила без малого миллион за незаконное увольнение 1
12.04.2022 В «Сбербанк Онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в «Сбере» 1
11.04.2022 В «Сбербанк онлайн» запущен новый сервис для всех, кто получает зарплату, социальные выплаты или пенсию в Сбербанке 1
28.12.2021 На «Госуслугах» можно оформить выплату по уходу за нетрудоспособным 1
21.12.2021 От полного перехода на фриланс россиян удерживает финансовая нестабильность и отсутствие пенсий 1
30.11.2021 Что изменится в России с 1 декабря 2021 года 1
30.11.2021 Все платежные системы заставят поддерживать карты «Мир». Исключений не будет 1
15.11.2021 Вице-премьер Чернышенко: все больше проектов выпускников курса РЦТ становятся реальной частью цифрового госуправления 1
14.10.2021 ИТ-системы ПФР и московских судов помогают оформить выплаты на детей 1
11.10.2021 У языков программирования революция. Сменился самый популярный язык в мире 1
20.09.2021 В России хотят цифровизировать социальную помощь. Что уже сделано государством? 1
06.08.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 2
03.08.2021 Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг 1
23.07.2021 Власти хотят раздавать госуслуги через банковские приложения, начиная с 1 сентября 1
21.07.2021 DistKontrolUSB: практика удаленного администрирования токенов 1
07.07.2021 Intel собирает «старую гвардию» для разгрома AMD. В компанию вернулась создатель самых знаменитых процессоров 1
05.07.2021 На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1
21.06.2021 ВТБ готов обеспечить онлайн-начисление алиментов 1
21.06.2021 Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
26.04.2021 Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза 1
26.04.2021 На Госуслугах можно подать заявление на прохождение медико-социальной экспертизы 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
20.04.2021 «Сбер» запустил цифровую пенсионную витрину 2
07.04.2021 Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 1
05.04.2021 Российским пенсионерам недоплатили сотни миллионов из-за сбоящих баз данных 1
01.03.2021 Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1
26.02.2021 На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1
29.01.2021 Клиенты «Сбера» стали чаще копить на негосударственную пенсию с помощью индивидуального пенсионного плана онлайн 2
27.01.2021 В России будут начислять налоговые вычеты удаленно и без подачи 3-НДФЛ 1
21.01.2021 Минтруд просит на цифровизацию соцзащиты и пенсионной системы 55,9 миллиарда 1
16.12.2020 В России началась первая цифровая перепись населения. Как «Ростелеком» потратит на нее 9 миллиардов 1
15.12.2020 Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 1
18.11.2020 Почта Банк встречает клиентов в отделении по имени 1
13.11.2020 Microsoft заманила в свой штат вышедшего на пенсию «великодушного диктатора» Python 1
06.10.2020 Мишень CNews: CRM-системы 2020. Лидеры, тенденции и ключевые вопросы на рынке CRM 1

Публикаций - 260, упоминаний - 270

Пенсия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Salesforce.com 379 1
Terrasoft - Террасофт 190 1
Teradata 199 1
GitHub 538 1
F5 Networks 63 1
Google LLC 10867 1
Галактика - Корпорация 1410 1
Простой бизнес 17 1
Teradata Think Big 7 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 6
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 55 5
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 1
Сбер - Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 17 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1579 3
Президент Российской Федерации 3492 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7667 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38249 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12788 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 5384 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 3534 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11443 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 19436 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5783 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19124 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5079 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 2376 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3998 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2599 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9404 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8076 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3197 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11577 1
3D печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 471 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 489 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 3331 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2306 1
Dedicated server - Выделенный сервер - Аренда выделенного сервера 303 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 910 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5369 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 2907 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 7720 1
Data Lake - Озеро данных 180 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52552 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3784 1
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 228 1
JavaScript Object Notation Language - JSON - Текстовый формат обмена данными 128 1
Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting 1012 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 4948 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 3210 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7326 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7939 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 590 4
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 805 3
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 184 1
Terrasoft Creatio 88 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3987 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
Apache Spark - Apache Spark Streaming 71 1
Apache Hadoop 371 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 383 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 727 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 506 1
Teradata Appliance for Hadoop 4 1
F5 Networks BIG-IP 19 1
F5 Networks Synthesis 5 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Сбер - Сбербанк Онлайн - Пенсионная витрина 1 1
Прокопенков Александр 7 2
Зарецкий Александр 4 2
Алымова Наталья 6 1
Путин Владимир 2696 1
Алонсо Виктор Вентимилла 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 121506 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49974 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14928 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16987 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1864 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 350 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10557 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8850 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3084 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19578 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3153 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10019 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 1275 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 247 1
Gartner - Гартнер 3467 1
CNews Мишень CRM-систем 1 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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