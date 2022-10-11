Цифровой сервис архивов реализован в Подмосковье 1

ВТБ и Минцифры запускают новый сервис для оформления социальных выплат 1

От полного перехода на фриланс россиян удерживает финансовая нестабильность и отсутствие пенсий 1

Что изменится в России с 1 декабря 2021 года 1

Клиенты ВТБ смогут оформить назначение пенсии онлайн 2

Россияне смогут подписывать коммерческие договоры через портал госуслуг 1

На портале госуслуг стал доступен новый сервис ПФР 1

Клиенты ВТБ смогут оформить получение пенсии на карту банка онлайн 2

Объем пенсионных взносов в НПФ ВТБ через онлайн вырос более чем в 4 раза 1

Правительство продлило особый порядок предоставления госуслуг до конца 2021 года 1

Пенсии и соцпособия станут назначаться россиянам онлайн и без подачи заявлений 1

На Госуслугах стали доступны новые сервисы ПФР 1

Каждый пятый россиянин хочет на пенсии зарабатывать блогерством 1