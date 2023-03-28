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Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения Изобретательство

Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство

 

 


28.03.2023 Заработала новая платформа поиска по патентам

нь структурированности информации. Особое внимание в системе уделили потребностям внешних пользователей, среди которых есть профессионалы в области информационного и патентного поиска. Это могут быть патентные поверенные или патентные отделы крупных компаний, которые анализируют целые отрасли. Соответственно им нужен широкий инструментарий для проведения всестороннего поиска. Однако среди п
18.11.2022 Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию

ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
06.06.2022 Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди

дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
29.04.2022 У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги

нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в

27.04.2022 «Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform

Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании D
13.07.2021 Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф

tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
24.12.2018 ИТ-гиганты патентуют шпионаж

и товарным знакам заявления на регистрацию двух схожих технологий по управлению умным домом. Первая патентная заявка под названием Privacy-aware personalized content for the smart home («Персон
25.05.2018 Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус

млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
11.09.2017 Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями

анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
27.07.2017 Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»

а.Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).
30.11.2016 Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США

к был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к

22.09.2016 Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн

, принадлежащим истцу. Позже  в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты.  Патентный тролль  MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
18.03.2016 WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам

- отметил генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри (Francis Gurry). В добавление к лидерству WIPO, в этом месяце Huawei также поднялась на четвертое место среди компаний, подавших заявки в Европейское патентное ведомство (European Patent Office - EPO). В 2015 Huawei подала 1953 заявки через EPO. Второй год подряд это является самым высоким результатом среди телекоммуникационных компаний. Спи
08.09.2014 Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа

В конце августа 2014 г. компания Mind получила международный патент на разработанный ею метод помехозащищенного избыточного кодирования в условиях беспроводного доступа с характерными групповыми потерями пакетов данных при их передаче по Се
12.03.2014 Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае

о в Японии и на сопредельных территориях, я очень рад, что в дополнение к российскому и украинскому патентам мы получили китайский патент. Для меня лично и для всей команды проекта это значител
15.01.2014 Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список

рования», №8,402,041: «Сравнительный анализ прошлых и настоящих диалогов в электронной среде» и др. Количество патентов IBM, полученных в 2013 г., превысило общее количество патентов, по
03.10.2013 «Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США

AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
26.08.2013 «Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля

орые судебные дела все еще в процессе. Претензии к «Лаборатории Касперского» имели отношение к двум патентам, описывающим, в том числе, технологии покупки и продления коммерческой лицензии, улу
14.02.2013 Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?

ое лево". Согласно отчету Osborne Clarke, проблем стоит ждать от раздела лицензии под номером 11 - «Патентные требования» (Patent Claims). Данный раздел гласит, что каждый участник разработки,

27.11.2012 Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку

Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, сообщает NationalJournal со ссылкой на официальный источник. По
27.06.2012 Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе

уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
19.06.2012 Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей

ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого

21.10.2011 "EVE Online. Патент капитана" в продаже

"1С-СофтКлаб" сообщает, что в продажу поступил "EVE Online. Патент капитана" — русский дистрибутив многопользовательской игры EVE Online, созданной компанией CCP Games."EVE Online. Патент капитана" выпущен в стандартном издании в джевел-упаковке,
21.09.2011 Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей

мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
25.07.2011 Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны

Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
23.09.2010 Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе

(Ralf Abbing), который говорил о “важных вопросах в области интеллектуальной собственности, связанных с компьютерными технологиями”. В своем докладе Ральф Аббинг выступил с обоснованием необходимости софтверных патентов в рамках Европейской патентной конвенции. “У нас очень узкое толкование [патентоспособных изобретений]”, – отметил Ральф Аббинг. Ричард Столлман прерывает выступление предст
15.09.2010 Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle

таких как сбор информации об известном уровне техники (prior art) на специальном разделе вики-сайта End Software Patents, а также составление писем на имя Ларри Эллисона (Larry Ellison) в связи
09.09.2009 Linux защитили от патентных троллей

атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
29.07.2009 Apple патентует русские технологии?

дителям навигаторов и смартфонов, а данные этой системой лицензируются сервисом «Карты» от Mail.ru. Патентная заявка Apple вызвала вопросы российских разработчиков В связи с этим патентная з
18.12.2008 Linux защитят от Microsoft и других преследователей

перационной системы На схожих принципах Linux Defenders будут работать и над уже рассматривающимися патентными заявками, а также с целью выявить потенциальную возможность признать недействитель
01.11.2008 По софтверным патентам нанесен сокрушительный удар

анес своим решением по «делу Билски» серьезный удар по сторонникам патентования бизнес-технологий и софтверных патентов. Несмотря на то, что суд отказался от собственно запрета софтверных па
21.05.2008 Свободному ПО грозят патенты

ость и исключительные права. Ричард Столлмен (Richard Stallman), однако, справедливо указывает, что патентование ПО имеет мало общего с защитой исключительных прав автора. Практикующееся в США

16.01.2008 IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды

шении экологических проблем, предоставляя свободный доступ всем желающим к своим зарегистрированным патентам на изобретения и технологии, содействующие охране окружающей среды. Доступность этих
24.05.2007 Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?

ttleworth) сказал, что Linux и Windows находятся по одну сторону баррикад, когда речь идёт о защите софтверных патентов. Microsoft, скорее всего, развяжет ряд крупных судебных процессов о наруш
14.12.2006 Google открыл поиск по патентам

Google открыл бета-версию специализированного раздела поиска по патентам, выданным в США, Google Patent Search. Для поиска доступны все патенты, выданные Бюр
12.08.2005 Сотрудник Microsoft помешал Apple запатентовать iPod

ов и торговых марок США отклонило заявку Apple, так как ранее уже была зарегистрирована аналогичная патентная заявка сотрудника компании Microsoft. В 2002 году исследователь Microsoft Research

07.02.2005 Европарламент не поддержал патентование ПО

Члены Европарламента проголосовали против законопроекта о патентовании кода ПО и технологий его разработки на территории Евросоюза. Введение софтверных патентов, по мнению парламентариев, может привести к разорению небольших компаний-разработчиков. Среди оппонентов законопроекта была и организация Foundation for a Free Information I
11.02.2003 Управление интеллектуальной собственностью: 24 часа в сутки

, ЯНТ отдает 80% доходов исследователям. В случае с государственными исследовательскими институтами патентная заявка подразумевает совместную собственность ЯНТ и государства. ЯНТ субсидирует на
10.12.2002 Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок

Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) открылo в тестовом режиме онлайновую систему подачи заявок
11.10.2002 Низкодоходный разум в подсчетах Сергея Степашина

п заключается в том, что физические и юридические лица как субъекты права могут получить абсолютные исключительные права на полезные идеи и инновации. Нормой является то, что эти субъекты права

Публикаций - 1214, упоминаний - 1453

Патент замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Apple Inc 11554 200
Microsoft Corporation 23955 175
Samsung Electronics 9912 136
Google LLC 11308 114
IBM - International Business Machines Corp 9313 84
Intel Corporation 11845 62
Oracle Corporation 6471 53
Sony 6477 52
LG Electronics 3559 48
Lenovo Motorola 3489 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5631 45
HTC Corporation 1491 43
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4458 39
HP Inc. 5608 38
Philips 2033 37
Huawei 3658 34
Dell EMC 4964 34
OpenText - Micro Focus - Novell 869 30
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2972 28
Red Hat 1268 26
Qualcomm Technologies 1741 26
Cisco Systems 4986 25
Nvidia Corp 3284 24
Lenovo Group 2225 24
Yandex - Яндекс 6330 22
Amazon Inc - Amazon.com 2871 22
Xiaomi 1463 22
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2627 22
Meta Platforms - Facebook 4363 21
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1568 20
SAP SE 5071 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2460 18
7522 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10590 17
ZTE Corporation 733 17
Siemens AG - Siemens Group 2547 17
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3000 17
Toshiba Corporation 2904 16
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1756 15
AMD - Advanced Micro Devices 3973 15
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6733 45
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6379 18
Dyson 115 17
Россети Ленэнерго 1698 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 9
Альфа-Банк 1649 8
Netflix - онлайн-кинотеатр 460 8
РЖД - Российские железные дороги 1753 8
Лента - Сеть розничной торговли 1868 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2585 7
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 620 7
BMW Group 423 7
Visa International 1908 6
Газпром ПАО 1211 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 519 6
НСПК - Национальная система платежных карт 700 6
Май - Майский чай - российская торговая компания 1093 5
Ford 399 5
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 370 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 363 5
Tesla Motors 363 5
Открытие ФК - Банк Открытие 523 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1989 5
Boeing 990 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1807 5
RPI - Rothschild Patent Imaging 29 5
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 4
IFI CLAIMS Patent Services - IFI Patent Intelligence 8 4
Walt Disney Company 576 4
Volkswagen Group - VW 265 4
Резонанс НПП 356 4
Kärcher - Karcher - Керхер 71 4
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Вирлпул Рус 82 4
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 399 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 420 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 411 3
Связной ГК 1356 3
Почта России ПАО 1979 3
X5 Group - Перекрёсток 482 3
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Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1706 8
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1280 8
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1107 8
OIN - Open Invention Network 22 12
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 527 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 993 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 10
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 54 8
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 105 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 7
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2639 6
4CIO 762 6
Единая Россия - Политическая партия 282 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 633 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 445 5
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 4
ASF - Apache Software Foundation 107 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 97 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 97 3
OSI - Open Source Initiative 68 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 72 3
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 3
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 37 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 92 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 266 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 226 3
ЕАПО - Евразийская патентная организация 9 3
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 64 2
EUIPO - European Union Intellectual Property Office - Ведомство Европейского Союза по интеллектуальной собственности 7 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 2
NORDUnet - National research and education networks 5 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 2
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 22 2
LOT Network 2 2
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
8K Association - Ассоциация 8K 171 2
PUBPAT - Public Patent Foundation 2 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 69 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 276 2
Linux Foundation 177 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 2
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 2
PIPRA - Public Intellectual Property Resource for Agriculture - Общедоступные ресурсы интеллектуальной собственности для сельскохозяйственной промышленности 1 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7797 246
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57600 221
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43128 206
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22454 194
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27274 144
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23291 138
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22458 135
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13213 111
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19777 110
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27655 107
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12065 107
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11637 105
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23190 94
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 11153 88
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6476 87
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26444 85
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Google Android 13254 90
Linux OS 8930 75
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Apple iPad 3786 55
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Apple iOS 7246 42
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4832 29
Apple iPod 1530 27
Apple iPhone 6 4862 26
Oracle Java - язык программирования 2857 23
Microsoft Skype 2006 18
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1468 18
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1603 16
Apple Mac - Apple Macintosh 2911 16
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 3718 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4516 15
Apple iTunes Store 1063 15
Apple MacBook - серия ноутбуков 884 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 14
Samsung Galaxy 907 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2996 12
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Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1862 11
Apple iPod Touch 744 11
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1419 11
Google Play - Google Store - Android Market 3125 11
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 541 10
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 10
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 854 10
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1252 10
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 585 9
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 406 9
Apple macOS 1855 9
Microsoft Office 3567 9
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 428 9
Mozilla Firefox - браузер 1835 9
Apple iPhone 5 769 9
Microsoft Azure 1355 9
Intel Core - Семейство процессоров 1150 8
Путин Владимир 2899 24
Jobs Steve - Джобс Стив 1004 16
Медведев Дмитрий 1641 11
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 68 10
Gates William Henry - Гейтс Билл 902 9
Никифоров Николай 1173 7
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 7
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 383 7
Rothschild Leigh M. - Ротшильд Ли 9 6
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 163 6
Василенко Евгения 23 5
Рахманов Максим 47 5
Forstall Scott - Форстал Скотт 39 5
Мишустин Михаил 565 5
Фурсин Алексей 156 5
Касперский Евгений 311 5
Forstall Scott - Форстолл Скотт 38 5
Арлазаров Владимир 196 5
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 4
Нуралиев Борис 278 4
Андреев Валерий 24 4
Смирнов Евгений 36 4
Кащенко Надежда 7 4
Василенко Александр 87 4
Зайцев Олег 6 4
Чернов Даниил 78 4
Карелина Марина 11 4
Рамендик Михаил 19 4
Smith Brad - Смит Брэд 88 4
Симонов Борис 4 4
Наумов Виктор 126 3
Чадов Андрей 4 3
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 323 3
Лысенко Эдуард 285 3
Ive Jonathan - Айв Джонатан 63 3
Сергунина Наталья 330 3
Shuttleworth Mark - Шаттлворт Марк 73 3
Кислицин Никита 8 3
McGovern Neil - Макговерн Нил 6 3
Момчилович Ирина 28 3
Россия - РФ - Российская федерация 130647 514
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50726 450
Европа 21275 128
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15822 123
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Япония 13075 80
Южная Корея - Республика 6407 80
Германия - Федеративная Республика 12338 78
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13081 61
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Китай - Тайвань 3827 38
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Израиль 2658 18
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University of Leeds - Лидсский университет - Университет Лидса 54 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 10 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 113 1
РАН СО ИФПМ - Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 7 1
University of California - Калифорнийский университет 85 1
Yale University - Йельский университет 120 1
Верховный суд РФ - РГУП - Российский государственный университет правосудия 17 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
HKU - University of Hong Kong - Гонконгский университет - Университет Гонконга 40 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7653 22
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2220 13
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 904 8
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 993 4
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Embedded World 5 1
Pulitzer Prize - Пулитцеровская премия 8 1
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iF Design Awards 25 1
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Правительство РФ - Государственные премии 22 1
MIPS Open Developer Days 1 1
Samsung Forum 14 1
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День смеха - 1 апреля 5 1
PC Expo 36 1
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CSTB Telecom & Media 58 1
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Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 1
Oracle OpenWorld 65 1
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Наука

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