Патент охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения Изобретательство
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|28.03.2023
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Заработала новая платформа поиска по патентам
нь структурированности информации. Особое внимание в системе уделили потребностям внешних пользователей, среди которых есть профессионалы в области информационного и патентного поиска. Это могут быть патентные поверенные или патентные отделы крупных компаний, которые анализируют целые отрасли. Соответственно им нужен широкий инструментарий для проведения всестороннего поиска. Однако среди п
|18.11.2022
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Тонущую Intel атакует жадный патентный тролль. Он отбирает у нее миллиард за древнюю бесполезную технологию
ишь для того, чтобы через суд забирать миллиарды к ИТ-компаний. Другими словами, Intel назвала VLSI патентным троллем. Этот раунд Intel выиграла, теперь остается дождаться вердикта суда на ее а
|06.06.2022
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Samsung атаковал опытный патентный тролль из-за важной функции в смартфонах. Xiaomi и Google на очереди
дящих реальные продукты компаний, фирму можно отнести к категории так называемых патентных троллей. Патентные войны Samsung Samsung далеко не в первый раз сталкивается с судебным преследованием
|29.04.2022
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У Ротшильда отобрали патент, с помощью которого он вымогал у GNOME огромные деньги
нтных претензий в обмен на выплату «пятизначной суммы». Кураторы проекта GNOME не пошли на поводу у патентного тролля и публично объявили о намерении противостоять «безосновательной атаке» и в
|27.04.2022
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«Форсайт» получил исключительные права на Prognoz Platform
Компания «Форсайт» приобрела исключительные права на программную платформу Prognoz Platform у правообладателя – компании D
|13.07.2021
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Огромная страна может остаться без iPhone и MacBook, потому что Apple не хочет платить многомиллиардный штраф
tX гигантские отчисления. За три месяца до этой отмены, в мае 2016 г., на Apple набросился еще один патентный тролль. Компания VoIP-Pal подала к ней иск на сумму в $2,8 млрд. Она утверждала, чт
|24.12.2018
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ИТ-гиганты патентуют шпионаж
и товарным знакам заявления на регистрацию двух схожих технологий по управлению умным домом. Первая патентная заявка под названием Privacy-aware personalized content for the smart home («Персон
|25.05.2018
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Окончена семилетняя патентная война. Samsung заплатит Apple $539 млн за закругленный корпус
млн. По подсчетам Bloomberg, ежедневная прибыль Samsung от продажи мобильных устройств составляет $38,9 млн. То есть, одно только это подразделение может расплатиться с Apple примерно за две недели. Патентная война между Apple и Samsung стала одной из самых масштабных в сфере мирового патентного законодательства. Профильные СМИ, включая Bloomberg, называют нынешнее решение суда окончательн
|11.09.2017
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Программа для Путина: Россию ждет борьба с цифровыми картелями и патентными троллями
анных, и принципа раскрытия данных по умолчанию в деятельности органов государственного управления. Борьба с патентными троллями В 2019 г. будут разработаны проекты нормативных актов, направлен
|27.07.2017
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Samsung изобрела «совершенно секретный телефон»
а.Англоязычная пресса, следящая за новыми патентами известных производителей электроники, окрестила запатентованное устройство «совершенно секретным шпионским телефоном» (Top secret spy phone).
|30.11.2016
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Veeam выиграла иск Symantec по нарушению прав в суде и в Бюро по патентам и товарным знакам США
к был отклонен без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию. Суд и Бюро по патентам и товарным знакам США признали за компанией Veeam право придерживаться ее подхода к
|22.09.2016
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Патентный тролль отсудил у Apple $3 млн
, принадлежащим истцу. Позже в ходе проверки дела обвинения по двум из патентов судом были сняты. Патентный тролль MobileMedia частично принадлежит Sony и Nokia. Наибольшая часть компании яв
|18.03.2016
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WIPO назвала Huawei лидером по международным патентам
- отметил генеральный директор WIPO Фрэнсис Гарри (Francis Gurry). В добавление к лидерству WIPO, в этом месяце Huawei также поднялась на четвертое место среди компаний, подавших заявки в Европейское патентное ведомство (European Patent Office - EPO). В 2015 Huawei подала 1953 заявки через EPO. Второй год подряд это является самым высоким результатом среди телекоммуникационных компаний. Спи
|08.09.2014
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Mind получил международный патент на собственную разработку алгоритма кодирования медиа
В конце августа 2014 г. компания Mind получила международный патент на разработанный ею метод помехозащищенного избыточного кодирования в условиях беспроводного доступа с характерными групповыми потерями пакетов данных при их передаче по Се
|12.03.2014
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Компания-участник «Сколково» получила международный патент в Китае
о в Японии и на сопредельных территориях, я очень рад, что в дополнение к российскому и украинскому патентам мы получили китайский патент. Для меня лично и для всей команды проекта это значител
|15.01.2014
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Apple и Google впервые вошли в Топ-20 патентообладателей США. IBM возглавила список
рования», №8,402,041: «Сравнительный анализ прошлых и настоящих диалогов в электронной среде» и др. Количество патентов IBM, полученных в 2013 г., превысило общее количество патентов, по
|03.10.2013
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«Лаборатория Касперского» победила знаменитого патентного тролля из США
AT обошлись антивирусной компании в $2,5 млн. Компания Lodsys, вероятно, является «дочкой» крупного патентного тролля Intellectual Ventures, что, впрочем, самой компанией отрицается. Она получи
|26.08.2013
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«Лаборатория Касперского» заставила бежать с поля боя еще одного патентного тролля
орые судебные дела все еще в процессе. Претензии к «Лаборатории Касперского» имели отношение к двум патентам, описывающим, в том числе, технологии покупки и продления коммерческой лицензии, улу
|14.02.2013
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Где лицензия GPLv3 грозит патентными проблемами?
ое лево". Согласно отчету Osborne Clarke, проблем стоит ждать от раздела лицензии под номером 11 - «Патентные требования» (Patent Claims). Данный раздел гласит, что каждый участник разработки,
|27.11.2012
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Глава Бюро по патентам и товарным знакам США уйдет в отставку
Директор Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) Дэвид Каппос (David Kappos) покинет свой пост в январе 2013 г. после 4 лет работы, сообщает NationalJournal со ссылкой на официальный источник. По
|27.06.2012
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Евгений Касперский объявил войну американской патентной системе
уступок «троллям». Процесс с компанией IPAT стал первым столкновением «Лаборатории Касперского» с «патентным троллингом» в США. В компании рассказывают, что истец требовал денег (сумма требова
|19.06.2012
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Intel потратила $375 млн на защиту от патентных троллей
ретения Motorola Mobility также получила солидный патентный портфель (около 17 тыс. патентов и 7,5 тыс. заявок). Тенденция свидетельствует об активном желании крупных компаний защититься от нападения патентных троллей - небольших фирм, которые скупают патенты и затем с помощью судебных исков заставляют платить за принадлежащие им технологии (хотя ими и не разработанные). В августе прошлого
|21.10.2011
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"EVE Online. Патент капитана" в продаже
"1С-СофтКлаб" сообщает, что в продажу поступил "EVE Online. Патент капитана" — русский дистрибутив многопользовательской игры EVE Online, созданной компанией CCP Games."EVE Online. Патент капитана" выпущен в стандартном издании в джевел-упаковке,
|21.09.2011
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Компании потеряли полтриллиона долларов из-за патентных троллей
мпаниям так называемые патентные тролли – не имеющие собственных продуктов фирмы, специализирующиеся на предъявлении патентных исков. Согласно данным исследования, начиная с 1990 г. включительно иски патентных троллей стоили публичным компаниям около $500 млрд. При этом, проблема стала особенно острой именно в последние годы. В течение последних четырех лет из-за исков в отношении нарушения
|25.07.2011
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Acer обвинил компанию Apple в развязывании патентной войны
Глава правления Acer Джей Ти Ван (J.T. Wang) высказался с критическим замечанием относительно того, как в правовом поле ведет себя Apple. Он назвал компанию зачинщиком патентной войны, которая вряд ли приведет к чему-то хорошему, сообщает AppleInsider со ссылкой на DigiTimes. В частности, Ван осудил решение Apple судиться с тайваньским производителем смартфон
|23.09.2010
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Ричард Столлман прервал выступление, посвященное софтверным патентам в Европе
(Ralf Abbing), который говорил о “важных вопросах в области интеллектуальной собственности, связанных с компьютерными технологиями”. В своем докладе Ральф Аббинг выступил с обоснованием необходимости софтверных патентов в рамках Европейской патентной конвенции. “У нас очень узкое толкование [патентоспособных изобретений]”, – отметил Ральф Аббинг. Ричард Столлман прерывает выступление предст
|15.09.2010
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Фонд свободного ПО поддерживает Google в борьбе против Oracle
таких как сбор информации об известном уровне техники (prior art) на специальном разделе вики-сайта End Software Patents, а также составление писем на имя Ларри Эллисона (Larry Ellison) в связи
|09.09.2009
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Linux защитили от патентных троллей
атенты принадлежат им, полностью исключена возможность того, что они попадут в руки так называемым «патентным троллям», компаниям, чей бизнес завязан исключительно на покупке патентов и получен
|29.07.2009
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Apple патентует русские технологии?
дителям навигаторов и смартфонов, а данные этой системой лицензируются сервисом «Карты» от Mail.ru. Патентная заявка Apple вызвала вопросы российских разработчиков В связи с этим патентная з
|18.12.2008
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Linux защитят от Microsoft и других преследователей
перационной системы На схожих принципах Linux Defenders будут работать и над уже рассматривающимися патентными заявками, а также с целью выявить потенциальную возможность признать недействитель
|01.11.2008
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По софтверным патентам нанесен сокрушительный удар
анес своим решением по «делу Билски» серьезный удар по сторонникам патентования бизнес-технологий и софтверных патентов. Несмотря на то, что суд отказался от собственно запрета софтверных па
|21.05.2008
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Свободному ПО грозят патенты
ость и исключительные права. Ричард Столлмен (Richard Stallman), однако, справедливо указывает, что патентование ПО имеет мало общего с защитой исключительных прав автора. Практикующееся в США
|16.01.2008
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IBM открывает доступ к патентам на технологии, связанные с охраной окружающей среды
шении экологических проблем, предоставляя свободный доступ всем желающим к своим зарегистрированным патентам на изобретения и технологии, содействующие охране окружающей среды. Доступность этих
|24.05.2007
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Linux и Microsoft: «патентной войны» не будет?
ttleworth) сказал, что Linux и Windows находятся по одну сторону баррикад, когда речь идёт о защите софтверных патентов. Microsoft, скорее всего, развяжет ряд крупных судебных процессов о наруш
|14.12.2006
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Google открыл поиск по патентам
Google открыл бета-версию специализированного раздела поиска по патентам, выданным в США, Google Patent Search. Для поиска доступны все патенты, выданные Бюр
|12.08.2005
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Сотрудник Microsoft помешал Apple запатентовать iPod
ов и торговых марок США отклонило заявку Apple, так как ранее уже была зарегистрирована аналогичная патентная заявка сотрудника компании Microsoft. В 2002 году исследователь Microsoft Research
|07.02.2005
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Европарламент не поддержал патентование ПО
Члены Европарламента проголосовали против законопроекта о патентовании кода ПО и технологий его разработки на территории Евросоюза. Введение софтверных патентов, по мнению парламентариев, может привести к разорению небольших компаний-разработчиков. Среди оппонентов законопроекта была и организация Foundation for a Free Information I
|11.02.2003
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Управление интеллектуальной собственностью: 24 часа в сутки
, ЯНТ отдает 80% доходов исследователям. В случае с государственными исследовательскими институтами патентная заявка подразумевает совместную собственность ЯНТ и государства. ЯНТ субсидирует на
|10.12.2002
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Патентное бюро США тестирует систему онлайновой подачи заявок
Бюро США по патентам и торговым маркам (USPTO) открылo в тестовом режиме онлайновую систему подачи заявок
|11.10.2002
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Низкодоходный разум в подсчетах Сергея Степашина
п заключается в том, что физические и юридические лица как субъекты права могут получить абсолютные исключительные права на полезные идеи и инновации. Нормой является то, что эти субъекты права
Патент замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
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