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Парковка Паркинг Parking Стоянка сервис оплаты городской парковки city parking payment service

Парковка - Паркинг - Parking - Стоянка - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service


16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице
15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки
04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона
13.04.2015 Правительство даст «Почте России» право на бесплатную парковку
05.02.2015 «Яндекс» поможет московским водителям найти и оплатить парковку
21.08.2013 Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet
13.06.2013 Клиенты «Билайн Бизнес» могут оплатить парковку с помощью мобильного телефона
19.03.2008 UCS SPb автоматизировал «Парковку»

Публикаций - 451, упоминаний - 557

Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 55
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 35
Apple Inc 10683 22
Microsoft Corporation 22497 17
Samsung Electronics 9333 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 14
Huawei 3222 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 10
LG Electronics 3372 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 8
Intel Corporation 11262 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 7
Vocord - Вокорд 127 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 6
Telegram Group 805 6
Xiaomi 1095 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 5
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 5
AMD - Advanced Micro Devices 3661 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 3
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр 279 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
Softline - Софтлайн 1870 2
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 386 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 2
Redmond - Инновационные решения 88 2
Rusonyx - Зенон Н.С.П. 45 1
Wone IT - SoftwareONE Russia - СофтвэрУАН Россия 0 1
Vocord Telecom - Вокорд Телеком 0 1
Artwell - Артвелл 14 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
KPMG 302 1
GE - General Electric - Дженерал электрик 419 1
Сбер - Sber AI - Сбербанк Лаборатория по искусственному интеллекту - Sberbank Artificial intelligence laboratory 21 1
Movavi 25 1
Merlion iRU - Деловой офис 228 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 21
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 10
Почта России ПАО 1853 8
Альфа-Банк 1476 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 6
Самолёт ГК 216 3
X5 Group - Пятёрочка 309 3
MR Group 9 2
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 2
Яндекс.Еда 490 2
LEGO 202 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 106 1
ПСБ - Промсвязьбанк 682 1
IKEA - ИКЕА 124 1
CyberPlat - КиберПлат 339 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц - Олимпик Пента Ренессанс - Olympic Penta Renaissance 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 77
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 25
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 7
Президент Российской Федерации 3770 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 3
Счётная палата РФ 628 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Таможня - Таможенная служба 421 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 155 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 49 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 54 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
Петербургский метрополитен ГУП 73 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Мобильное приложение - Mobile app 4966 98
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 57
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 52
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 47
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 43
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 42
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 41
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 30
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 30
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 26
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 20
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 20
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 19
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 18
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 939 17
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 17
IPA - Intelligent automatic parking system - IPAS - Intelligent Parking Assist System - APGS - Advanced Parking Guidance System - Система автоматической парковки - Интеллектуальная система помощи при парковке - Парковочный автопилот - Умная парковка 30 17
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 16
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 14
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 14
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 14
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 13
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 12
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 12
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 12
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 336 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 11
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 1072 10
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
Спутниковая связь - Спутниковые технологии - Космическая система связи 571 10
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 990 9
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1955 9
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 9
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 9
Google Android 11959 76
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 50
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 28
Microsoft Windows 2000 2856 27
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 20
Vocord ParkingControl 0 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 4
Microsoft Office 3247 3
Microsoft Windows 7 1780 3
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 3
Vocord Tahion - Vocord IPtel 22 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Microsoft SQL Server 1416 2
Microsoft Windows XP 2291 2
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 123 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
Huawei AppGallery 131 2
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 2
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 103 1
Microsoft Windows 95 368 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 88 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 1
Oracle Java - язык программирования 2554 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
Apple macOS 1457 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 0 1
NASA Endeavour Space Shuttle Endeavour - Orbiter Vehicle Designation - Индевор шаттл 0 1
Тинькофф Бизнес - Tinkoff Merchants Solutions - Тинькофф E-commerce - Тинькофф Касса - Тинькофф Таргет, Тинькофф Таргет - Tinkoff Target - Тинькофф Долями 28 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 23 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1401 1
Росатом Атомбот.Закупки 4 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 316 1
Python - высокоуровневый язык программирования 486 1
Samsung - Harman - JBL Flip 11 1
Минприроды РФ - Рослесхоз ЛесЕГАИС - ЕГАИС Лес - ЕГАИС учёта древесины 2 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 1
Сковородников Олег 3 1
Гаранин Евгений 23 1
Савицкий Андрей 12 1
Тимченко Александр 10 1
Кузнецов Александр 85 1
Акимов Максим 170 1
Чернышенко Дмитрий 320 1
Шохин Максим 1 1
Брызгалов Дмитрий 0 1
Клапша Дмитрий 0 1
Дутов Дмитрий 0 1
Паржецкий Дмитрий 0 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 217
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 59
Япония 10069 32
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 23
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 22
Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
Земля - планета Солнечной системы 7427 17
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 17
Швеция - Королевство 2072 11
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 10
Германия - Берлин 635 8
Нидерланды 2197 7
Азия - Азиатский регион 3803 7
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 7
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 6
Чехия - Чешская Республика 1053 5
Армения - Республика 1112 5
Китай - Тайвань 2115 5
Россия - ЦФО - Тульская область 965 3
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 3
Россия - СФО - Омская область 517 3
Россия - Сибирь 1579 3
Таиланд - Королевство 671 3
Сатурн - Титан (спутник) 279 3
Германия - Бавария - Мюнхен 424 2
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 201 2
Африка - Африканский регион 2928 2
Америка 2011 1
Румыния 592 1
Луна 1184 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 313 1
Австрия - Австрийская Республика 1020 1
Солнечная система 2236 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 104 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 107
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 64
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 41
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 17
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 17
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 15
АЗС - Автомобильная заправочная станция 309 14
Юриспруденция 1629 14
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 10
Эргономика 840 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 6
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 4
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 3
Cashback - Кэшбэк 199 3
Индустрия красоты - Салоны красоты 103 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 81 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 1
Пиво - слабоалкогольный напиток 47 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 60 1
Физика - область естествознания 889 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 1
Этанол - этиловый спирт, этилгидрат, метилкарбинол - винный спирт или алкоголь 0 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 74 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
РИА Новости 766 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
РАМН НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева (НЦССХ) - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
Новый год - Новогодние каникулы 0 4
CNews FORUM Кейсы 53 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
GeekBrains 49 1
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