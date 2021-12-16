Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Парковка Паркинг Parking Стоянка сервис оплаты городской парковки city parking payment service
Публикаций - 451, упоминаний - 557
Парковка упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Сковородников Олег 3 1
|Гаранин Евгений 23 1
|Савицкий Андрей 12 1
|Тимченко Александр 10 1
|Кузнецов Александр 85 1
|Акимов Максим 170 1
|Чернышенко Дмитрий 320 1
|Шохин Максим 1 1
|Брызгалов Дмитрий 0 1
|Клапша Дмитрий 0 1
|Дутов Дмитрий 0 1
|Паржецкий Дмитрий 0 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|РИА Новости 766 4
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187964, в очереди разбора - 951453.
Создано именных указателей - 84639.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru