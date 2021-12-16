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Парковка Паркинг Стоянка



16.12.2021 Сервис бронирования и оплаты парковки Parkly привлек $700 тысяч инвестиций
22.07.2021 Tele2 предлагает умное устройство для оплаты парковок
11.12.2020 Сбербанк поможет оплатить резидентную парковку в Москве в центрах госуслуг
30.11.2020 Axis Communications запустила в России приложение для обнаружения нарушений при парковке автомобилей
21.07.2020 МТС создает цифровой жилой комплекс в Москве
25.02.2020 Нейросеть будет выявлять водителей, не оплачивающих парковку
29.01.2020 Линейка RFID-решений «Микрона» пополнилась системой автоматизации доступа на парковку
30.08.2019 «Программный продукт» доработает ПАК «Помощник Москвы»
21.11.2018 Виртуальная «Елена» от «Мегафона» поможет оплатить парковку в столице
15.11.2018 «Мегафон» за счет демпинга отобрал сервис голосовой парковки у микрокоманды энтузиастов, которая его изобрела
05.07.2018 Bosch и e.GO запускают в Аахене систему автоматической парковки
06.06.2017 «Яндекс» начал подсказывать свободные места на парковках
06.06.2017 «Яндекс.Навигатор» научился показывать освободившиеся парковочные места
14.11.2016 Мобильное приложение от резидента «Сколково» поможет найти свободное место для парковки
26.10.2016 «Яндекс.Навигатор» научился искать парковки
08.09.2016 ИТ-департамент Москвы: штраф за неоплаченную парковку можно обжаловать в электронном виде
15.04.2016 Qiwi запустила сервис моментальной оплаты парковок в Туле
24.02.2016 Visa, Honda и ParkWhiz представили прототипы приложений для оплаты заправки автомобиля и парковки
23.12.2015 В Москве восстановлена работа городских сервисов для оплаты парковки
04.12.2015 ВТБ24 обработал более 120 тыс. платежей за парковку в центре Санкт-Петербурга
03.11.2015 Столичные абоненты Tele2 могут оплачивать парковку с мобильного телефона
13.04.2015 Правительство даст «Почте России» право на бесплатную парковку
05.02.2015 «Яндекс» поможет московским водителям найти и оплатить парковку
21.08.2013 Оплатить парковку в Москве теперь можно с помощью Visa QIWI Wallet
13.06.2013 Клиенты «Билайн Бизнес» могут оплатить парковку с помощью мобильного телефона
19.03.2008 UCS SPb автоматизировал «Парковку»

Публикаций - 355, упоминаний - 425
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
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