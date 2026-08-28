Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 200060
ИКТ 15465
Организации 11797
Ведомства 1512
Ассоциации 1114
Технологии 3588
Системы 27055
Персоны 87361
География 3123
Статьи 1582
Пресса 1329
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2833
Мероприятия 895

Панацея МСО Панацея СК

Панацея МСО - Панацея СК

ООО МСО «Панацея» — региональная страховая медицинская организация, осуществляющая деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на
территории Ростовской области с 1991 года.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.08.2026 Региональная страховая медицинская компания запустила для всех граждан бесплатный ИИ-сервис по вопросам ОМС 1
15.11.2005 24 ноября откроется конференция "Информационные технологии страхового рынка" 1
13.04.2005 Завершается регистрация участников круглого стола «Реалии банковской и страховой автоматизации» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Панацея МСО и организации, системы, технологии, персоны:

Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 622 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 641 1
Radware 62 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
ИНЭК Холдинг - INEC - ИНЭК Автоматизированные системы - ИНЭК ИТ - ИНЭК Информационные Технологии 56 1
Race Communications - Рэйс Коммуникейшн 44 1
Corvis Corp - Corvis CorWave 26 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Intel Corporation 12846 1
IBM - International Business Machines Corp 9705 1
HP Inc. 5901 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1763 1
Oracle Corporation 7088 1
Информзащита 945 1
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст - Траст ИБ - Траст Инвестиционный банк 119 1
LEGO 260 1
ПСБ - Связь-банк АКБ - Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики 163 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
КапиталЪ ИФД - КапиталЪ Управление активами 45 1
Церих банк 9 1
Банк Сбережений и Кредита АКБ - С банк - СТБ, Столичный Торговый Банк - Сберкред Банк - Моссибинтербанк - Столичный торговый банк - Академхимбанк - Инвестбанк АКБ - Конверсбанк МФГ - Гранкомбанк, ГРАН Коммерческий банк - Воронежпромбанк - Воронежский Пром 25 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3152 1
Автобанк-НИКойл АКБ 18 1
РБР КБ - Русский Банк Развития КБ 25 1
МСБ АКБ - Международный Солидарный Банк АКБ 2 1
Стройкредит АКБ 35 1
Kempinski - Кемпински 34 1
Росэнергобанк 34 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 433 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5696 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1511 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36394 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13754 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5178 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6270 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4619 1
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54174 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10241 1
РСА - АИС Страхования - ОСАГО АИС - Автоматизированная информационная система ОСАГО 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 166934 1
Европа 24992 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8603 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6558 2
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 296 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57928 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11712 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53677 1
Атлас страхования 14 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8636 1
Gartner - Гартнер 3661 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1467835, в очереди разбора - 725300.
Создано именных указателей - 200060.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие 55-дюймовые телевизоры с Mini LED в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO POVA 8 5G: инженерная урбанистика

Лучшие ноутбуки для школы и университета в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще