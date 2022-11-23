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ПК Персональные компьютеры Personal Computers



23.11.2022 Легендарный производитель принтеров и ноутбуков сбрасывает «человеческий балласт». Без работы останутся тысячи человек 1
22.11.2022 МТС запускает аналитику для облачного видеонаблюдения 1
22.11.2022 «Гравитон» выпустил серию новых ПК и АРМ на материнской плате «Кама» собственной разработки 1
16.11.2022 За рынок чипов для ПК на Windows поборется компания, пойманная на махинациях 1
15.11.2022 Отчаянный шаг. Выпущены рекордные по скорости HDD, несмотря на агонию этого формата 1
11.11.2022 Treolan объявляет о сотрудничестве с «Бештау электроникс» 1
10.11.2022 Россиянину дали три года за использование защищенного мессенджера 1
07.11.2022 DCLogic и Yadro заключили партнерское соглашение 2
02.11.2022 Готовое российское решение для образовательной сферы: ОС «Альт образование» 10 на ПК «Бобер» и «Ворон» 1
02.11.2022 AMD тонет вслед за Intel. Суперсовременные процессоры Ryzen никому не нужны, выручка просела на 40% 1
26.10.2022 RDW Computers и «Сиссофт» помогут российским компаниям импортозаместить компьютерную технику 1
21.10.2022 Россияне перестали покупать компьютеры. Продажи катастрофический упали 1
19.10.2022 Власти порекомендовали российской промышленности отказаться от WhatApp и Zoom 1
18.10.2022 Рабочие станции Delta Computers совместимы с САПР «Компас-3D» от АСКОН 1
17.10.2022 TEGRUS и «Аквариус» заключили партнерское соглашение 1
11.10.2022 Мировые продажи ПК катастрофически упали. Это крупнейшее падение в истории 1
07.10.2022 X-Com стала золотым партнером Lenovo по направлению инфраструктурных решений 1
03.10.2022 Казначейство покупает 10 тыс. Linux-совместимых ПК для своих подразделений по всей России 1
28.09.2022 Acer, HP и Lenovo выпустят ноутбуки с ПО Intel для управления с них смартфонами на Android и iOS 1
21.09.2022 «Сиссофт» предложит бизнесу отечественные решения AlterOS и AlterOffice для замены зарубежных систем 1
21.09.2022 Знаменитый российский производитель серверов и СХД увеличит их выпуск в 3 раза 1
19.09.2022 5 простых шагов: как ИТ-компании получить грант 1
14.09.2022 HDD в шаге от окончательной гибели. Подтверждена их пугающая ненадежность 1
13.09.2022 Куда мы пришли: ретроспектива облачного бизнеса за 14 лет 1
06.09.2022 Delta Computers получила новые заключения Минпромторга России 1
02.09.2022 В мировых продажах ПК началась самая страшная катастрофа десятилетия. Ожидать скорого восстановления не стоит 1
31.08.2022 Гигантский производитель ПК теряет миллиарды долларов выручки и сокращает поставки. Веры в светлое будущее нет 1
31.08.2022 GPU из облака: реалии и тенденции быстрорастущего рынка 1
24.08.2022 Склады крупнейших производителей ПК лопаются от готовой продукции. Чтобы избавиться от нее, бренды будут мощно снижать цены 1
24.08.2022 В экосистеме ОС «Аврора» появилось приложение «КриптоАРМ ГОСТ» для организации защищенного документооборота 1
23.08.2022 Утвержден новый список обязательных к предустановке российских приложений. Доминирует ПО «Яндекса» и VK 1
22.08.2022 Финансист HP по сложной схеме украла у компании миллионы, чтобы купить Porsсhe, Tesla, сумочки и часы 1
16.08.2022 Treolan стала официальным дистрибьютором НТЦ ИТ РОСА 1
12.08.2022 Продажи процессоров для ПК обрушились до 30-летнего минимума. AMD успешно отбирает рынок у Intel 1
08.08.2022 Тестовая статья Абумова 1
05.08.2022 В США могут запретить продажи ПК Acer, Asus, Lenovo и Motorola 1
02.08.2022 Новейшие серверные процессоры Intel задерживаются из-за небывалого числа аппаратных ошибок 1
02.08.2022 Комплексное импортозамещение средств удаленного доступа от NGate и UEM SafeMobile 1
25.07.2022 Начались продажи первых в мире 3-нанометровых чипов. Их скупили производители «железа» для майнинга 1
14.07.2022 Intel капитулировал перед инфляцией. Цены на процессоры заметно вырастут 2

Публикаций - 4281, упоминаний - 4487

ПК упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

IBM - International Business Machines Corp 9167 372
Microsoft Corporation 23395 365
Apple Inc 11103 276
Intel Corporation 11624 226
Lenovo Group 2151 218
HP - Hewlett-Packard 3597 160
Samsung Electronics 9667 157
Nvidia Corp 3203 78
AMD - Advanced Micro Devices 3836 73
Dell Technologies - Dell Computer 1918 49
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 43
DEPO Computers - Депо Электроникс 560 42
Huawei 3459 42
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5575 42
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 40
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 545 40
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2402 35
Merlion iRU - Деловой офис 256 35
Amazon Inc - Amazon.com 2777 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 30
LG Electronics 3530 29
Элемент ГК - Elementec 25 25
Yandex - Яндекс 5551 22
Dr.Web - Доктор Веб 1208 21
HPE - Hewlett Packard Enterprise 534 19
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 19
Softline - Софтлайн 2032 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 770 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 16
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 332 15
Red Hat 1224 14
Крок - Croc 1683 14
FSC - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 765 13
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 997 13
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 13
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 12
Информзащита 678 11
GE - General Electric - Дженерал электрик 438 11
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1342 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 30
Лента - Сеть розничной торговли 1665 11
РЖД - Российские железные дороги 1598 11
Почта России ПАО 1973 9
Самолёт ГК 1649 8
Газпром ПАО 1144 6
Связной ГК 1327 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1001 5
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 527 4
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 3
LEGO 219 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
Sony Music Entertainment 154 3
Альфа-Банк 1579 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 3
Виктория - Сеть супермаркетов 171 2
HKEX - Hong Kong Stock Exchange - Гонконгская фондовая биржа 35 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 141 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 138 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 105 1
Ростех - Росэлектроника - СКТБ РТ - Специальное конструкторско-технологическое бюро по релейной технике 10 1
Ростех - Калашников ГК - Ижевский машиностроительный завод 34 1
Техносила - СервисТрейд 241 1
Enron - Enrongate 121 1
Мегаполис ТК 199 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 75 1
КБМ НПК ФГУП - КБ машиностроения - Конструкторское бюро машиностроения - Научно-производственная корпорация 15 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Открытие ФК - Росгосстрах 291 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 315 1
Sony Pictures Entertainment 138 1
Росводоканал 70 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 136 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
НМГ more.tv - онлайн-кинотеатр 27 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 124
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 63
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 53
Президент Российской Федерации 3492 35
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 30
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3628 27
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 23
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 12
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 11
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 10
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 9
Верховный суд Российской Федерации 777 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2363 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 7
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 6
Администрация Президента РФ 976 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1626 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 4
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 4
Таможня - Таможенная служба 1022 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 677 3
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1166 3
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 696 3
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 261 3
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 3
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 50 2
Совет при президенте Российской Федерации 192 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 2
Президент Украины 118 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 150 2
Конституционный суд РФ 102 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 314 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 416 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 545 4
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 182 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 107 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 486
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 359
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 189
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 152
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 137
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25427 134
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9403 127
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 126
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Россия - СФО - Омская область - Омск 993 5
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