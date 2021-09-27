Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Офисные приложения
Публикаций - 64, упоминаний - 65
Офисные приложения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Паршин Максим 178 2
|Петров Михаил 97 2
|Мишустин Михаил 338 2
|Куртуков Евгений 11 2
|Дмитриев Игорь 9 2
|Мелехин Александр 4 2
|Бычков Александр 32 2
|Эйгес Павел 70 2
|Кучугин Илья 41 2
|Путин Владимир 2450 2
|Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
|Алперин Семен 5 2
|Клепиков Алексей 80 2
|Василенко Александр 68 2
|Кривенко Виталий 19 2
|Лившиц Дмитрий 20 2
|Кирсанов Алексей 24 2
|Давидан Александр 15 2
|Итунин Алексей 4 2
|Чеглаков Андрей 45 2
|Самедов Тимур 18 2
|Скогорев Алексей 7 2
|Комиссаров Дмитрий 169 2
|Василенко Евгения 19 2
|Кальченко Игорь 3 1
|Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
|Попов Александр 32 1
|Черногоров Андрей 63 1
|Комлев Николай 50 1
|Ахмерова Галина 10 1
|Рыжов Николай 8 1
|Тихвинский Никита 12 1
|Шолохов Андрей 11 1
|White Keith - Уайт Кит 10 1
|Пертенава Лилиана 7 1
|Липкин Александр 4 1
|Макаров Валентин 166 1
|Бетсис Павел 96 1
|Савюк Виктор 35 1
|Круглов Александр 10 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
|Reddit 215 1
|ZDnet 561 1
|Wired - Издание 206 1
|Windows Central 18 1
|Hacker News 20 1
|IDC - International Data Corporation 4549 3
|Gartner 3208 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 2
|Fortune Global 500 268 2
|IDC Russia - IDC Россия 149 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru