Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 65334
ИКТ 5914
Организации 3913
Ведомства 1386
Ассоциации 450
Технологии 2315
Системы 14051
Персоны 23613
География 1151
Статьи 769
Пресса 672
ИАА 470
НИИ, ВУЗы и библиотеки 863
Мероприятия 696

Офисные приложения



27.09.2021 Обзор Lenovo Fold X1: ноутбук со складным экраном за 330 000 рублей 1
22.09.2021 От суверенизации и санкций больше всех выиграли поставщики отечественных ОС, СУБД и офисных пакетов 1
25.05.2021 В Google Docs появится функция, которая должна была в нем быть всегда. Документы MS Office впервые будут отображаться корректно 1
30.12.2020 Минцифры хочет из бюджета платить российским разработчикам половину цены ПО 1
20.11.2020 HPE представила новые облачные сервисы HPE GreenLake для инфраструктуры виртуальных рабочих мест 1
30.10.2020 В новом классификаторе отечественного ПО произошли радикальные изменения. Исчезли разделы ОС и BI 1
20.10.2020 Исследование: облачный рынок в России превысил миллиард долларов в 2019 году 1
22.09.2020 Минцифры раздаст 7 миллиардов российским ИТ-разработчикам 1
31.07.2020 Процессоры AMD — оптимальное решение для вашего компьютера НР 1
08.04.2020 ФНС откажется от ПО Oracle, IBM и Microsoft через 10 лет 1
30.03.2020 Счетная палата избавляется от Oracle, но остается верна Windows 1
30.03.2020 Директор по цифровой трансформации Счетной палаты — в интервью CNews: 44-ФЗ убивает прогресс на ИТ-рынке и приводит к его монополизации 1
04.12.2019 «Росатом» начнет «трендовое» импортозамещение в 2020 году 1
03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows 1
10.04.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
06.03.2019 Обзор ноутбука Acer Swift 5: сверхлегкий и мощный 1
29.12.2018 Windows 10 впервые разрешают запускать на «хромбуках» 1
20.09.2018 Обзор ноутбука Lenovo IdeaPad 330s-14IKB 1
03.09.2018 Росгвардия покупает 37 тысяч лицензий «МойОфис» 2
07.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
11.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: на передовой эволюции» 1
03.07.2018 Разработчики ПО адаптируют свои приложения под российскую мобильную ОС 1
29.06.2018 «Диджитал Дизайн» выпустила первое корпоративное приложение под ОС Sailfish для работы коллегиальных органов 1
18.04.2018 Партнерство с «М.Видео» позволило Hancom занять 10% российского рынка офисных программ 1
05.04.2018 В центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» начались продажи «электронного ПО» 1
21.06.2017 Сбербанк предложит корпоративным клиентам облачные сервисы Microsoft 1
28.02.2017 Разработчики «Моего офиса» с помощью властей отменили госзакупку ПО Microsoft 1
17.02.2017 Fujitsu выявила основные уязвимости ИТ-инфраструктуры европейских компаний 1
27.01.2017 LG представила короткофокусный проектор PH450UG-GL с беспроводным подключением 1
26.12.2016 ПК bb-mobile под Windows 10 получили сертификацию «1С» 1
18.10.2016 В России появились 23 национальных ОС 1
13.09.2016 Axoft запустила собственную биллинговую платформу 1
20.06.2016 Российский «убийца» Google Docs строит решение специально для госструктур 1
09.06.2016 Планшет KREZ TM1005 сертифицирован «1С» 1
18.04.2016 СЭД «Тезис» вошла в Единый реестр отечественного ПО 1
13.04.2016 Облачную АТС Tekmi теперь можно интегрировать с любым корпоративным сервисом 1
07.04.2016 Премиальный смартфон от Microsoft: Запуск переносится 1
24.02.2016 «Алан» оптимизировала ИТ-инфраструктуру типографии Azimutprint с помощью Office 365 1
28.01.2016 Axoft запускает облачное направление бизнеса — AxoftCloud 1
09.12.2015 Минкомсвязи решило, какие виды софта попадут в Реестр отечественного ПО 1

Публикаций - 64, упоминаний - 65

Офисные приложения упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21231 30
5217 7
Dell EMC 4489 5
Google LLC 9557 5
IBM - International Business Machines Corp 8730 4
Новые облачные технологии (НОТ) 235 4
Lenovo Group 2007 4
Oracle Corporation 5824 4
Samsung Electronics 9000 4
Intel Corporation 10816 4
Softline - Софтлайн 1788 3
AMD - Advanced Micro Devices 3507 3
ALT Linux - Альт Линукс 145 3
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 206 3
SAP SE 4383 2
Salesforce.com 347 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 146 2
Крок - Croc 1578 2
Transsion Holdings - Tecno Mobile 21 2
Accenture - Аксенчер 784 2
InfoWatch - Инфовотч 826 2
DEXP 27 2
Корус Консалтинг ГК 996 2
Nvidia Corp 3029 2
Arenadata - Аренадата Софтвер 44 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 480 2
MSI - Micro-Star International 485 2
Sony 5601 2
Hipstreet 2 2
Pegatron Corporation 44 2
Cisco Systems 4647 2
HP Inc. 5115 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7868 2
Свемел МВП - Swemel 30 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 213 2
Abbyy 1078 2
Базальт СПО 220 2
Apple Inc 10208 2
РусБИТех - ГК Astra Linux 498 2
Ростех - Азимут 20 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 775 2
Металлинвестбанк 44 2
Уралсиб Банк 452 2
Банк Зенит 194 2
Геобанк КБ 31 2
Ингосстрах СПАО 279 2
Сбер - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 227 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 50 2
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 54 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1593 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4910 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1633 2
Ак Барс Банк 185 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 213 1
АвтоВАЗ 161 1
ПриватБанк 184 1
Carl Zeiss 278 1
Росморпорт ФГУП 21 1
Сафмар ПФГ - Промышленно-финансовая группа 37 1
РЖД - Российские железные дороги 1350 1
МКБ - Московский кредитный банк 299 1
КонсультантПлюс 100 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 326 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 93 1
Роснефть НК 420 1
Volvo Cars 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7460 10
Правительство РФ 3774 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 3412 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1783 2
Счётная палата РФ 565 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2064 2
Президент Российской Федерации 2071 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 57 1
ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 54 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 96 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1254 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 599 1
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2435 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1206 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1861 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2045 1
Федеральное казначейство России 1023 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1255 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 173 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 202 3
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1733 1
Руссофт - Russoft 347 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 36 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10161 10
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3560 8
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3050 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12409 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6340 8
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8959 7
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 3531 5
USB Type-C - USB-C 1005 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4667 4
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 1703 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 2425 4
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 478 4
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 520 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1682 3
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 684 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1977 3
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 368 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1169 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 3555 3
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1282 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2551 3
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2026 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2876 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 2745 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 5777 3
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6695 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1533 3
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 532 3
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 652 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 983 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1023 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 162 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1337 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 446 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 109 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 704 2
Microsoft Windows приложения 171 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3078 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1589 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 145 1
Microsoft Windows 10 10226 21
Microsoft Office 3039 19
Linux OS 7304 11
Новые облачные технологии - МойОфис 330 9
Microsoft Office PowerPoint 613 8
Microsoft Office 365 804 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 682 5
Google Android 11591 5
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 872 5
Microsoft Office Word 569 5
Intel Core i5 Ivy Bridge - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 797 4
Apple macOS X - Rhapsody 1434 4
Microsoft Windows 1444 4
Ростелеком ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 370 3
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 177 3
Microsoft Windows Hello 187 3
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1284 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 394 3
Microsoft Surface - Планшет 343 3
Intel Atom - Линейка микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 583 3
Intel Core i - Cерия процессоров 338 3
Apple iOS 6254 3
Intel Core - Семейство процессоров 1023 3
Apple MacBook Air - Ноутбук 520 3
Microsoft Skype 1885 3
Adobe Lightroom 87 2
Google Chrome OS 331 2
Microsoft SharePoint Products and Technologies 694 2
UNIX FreeBSD - Свободная операционная система 256 2
Microsoft Outlook 1209 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2521 2
Apple iPad 3554 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 616 2
Acer Swift - Серия ноутбуков 63 2
Microsoft SQL Server 1268 2
Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 41 2
Chromium - Браузер 166 2
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 31 2
Valve Software - Counter-Strike: Global Offensive - CS:GO 61 2
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 202 2
Паршин Максим 178 2
Петров Михаил 97 2
Мишустин Михаил 338 2
Куртуков Евгений 11 2
Дмитриев Игорь 9 2
Мелехин Александр 4 2
Бычков Александр 32 2
Эйгес Павел 70 2
Кучугин Илья 41 2
Путин Владимир 2450 2
Johnson Peggy - Джонсон Пегги 7 2
Алперин Семен 5 2
Клепиков Алексей 80 2
Василенко Александр 68 2
Кривенко Виталий 19 2
Лившиц Дмитрий 20 2
Кирсанов Алексей 24 2
Давидан Александр 15 2
Итунин Алексей 4 2
Чеглаков Андрей 45 2
Самедов Тимур 18 2
Скогорев Алексей 7 2
Комиссаров Дмитрий 169 2
Василенко Евгения 19 2
Кальченко Игорь 3 1
Alutis Arvidas - Алутис Арвидас 16 1
Попов Александр 32 1
Черногоров Андрей 63 1
Комлев Николай 50 1
Ахмерова Галина 10 1
Рыжов Николай 8 1
Тихвинский Никита 12 1
Шолохов Андрей 11 1
White Keith - Уайт Кит 10 1
Пертенава Лилиана 7 1
Липкин Александр 4 1
Макаров Валентин 166 1
Бетсис Павел 96 1
Савюк Виктор 35 1
Круглов Александр 10 1
Россия - Российская федерация - РФ 89186 35
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 28215 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 35500 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11325 3
Африка - Африканский регион 2682 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12102 3
Германия - Федеративная Республика 7852 3
Италия - Итальянская Республика 2921 2
Турция - Турецкая республика 1487 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 569 2
Португалия - Португальская Республика 653 2
Канада 3062 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9838 2
Земля - планета Солнечной системы 6541 1
Европа Западная 1310 1
Азия - Азиатский регион 3205 1
Япония 8022 1
Америка Латинская 1383 1
Франция - Французская Республика 4996 1
Ближний Восток 2503 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 324 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 915 1
Россия - ПФО - Самарская область 787 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11744 1
Испания - Королевство 2578 1
Южная Корея - Республика 3396 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11695 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1242 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1084 1
Россия - УФО - Челябинская область 862 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Славянск-на-Кубани - Славянский район 6 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1572 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1035 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1170 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2908 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1804 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Городец - Городецкий район 50 1
Россия - УФО - Тюменская область 757 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1395 1
Китай - Тайвань 1592 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1279 10
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2767 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4958 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2033 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1117 3
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 191 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 156 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3668 2
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 63 1
Утечка мозгов - brain drain 9 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 325 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1508 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5085 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 44 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 1992 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 132 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 397 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 508 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 476 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 173 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 844 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1872 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1301 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 124 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 527 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 637 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10343 1
Reddit 215 1
ZDnet 561 1
Wired - Издание 206 1
Windows Central 18 1
Hacker News 20 1
IDC - International Data Corporation 4549 3
Gartner 3208 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2721 2
Fortune Global 500 268 2
IDC Russia - IDC Россия 149 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 90 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1079 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 34 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 752 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
The Next Web - ежегодная серия конференций 78 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 22 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170254, в очереди разбора - 1014523.
Создано именных указателей - 65334.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022