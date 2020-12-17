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Оптические технологии



17.12.2020 Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии 1
15.12.2020 «Почта России» под давлением властей срочно купила российские серверы. Госпосредник заработает 200 миллионов 1
08.12.2020 «Ростелеком» установит более пятисот камер видеонаблюдения в городах арктического региона 1
02.12.2020 МТС создаст в Московском регионе конвергентную сеть нового поколения 1
01.12.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» поставит в США оптическое оборудование 1
25.11.2020 Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON 1
17.11.2020 ZTE объявила о полной готовности своего оборудования к развертыванию 5G-сетей 1
09.11.2020 RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1
30.10.2020 Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1
29.10.2020 «Ростех» вступил в проект БРИКС по созданию межконтинентального канала квантовой связи 1
30.09.2020 Ван Хуэй, Huawei: Через пять лет 85% глобальных корпоративных приложений будут развернуты в облаке 1
28.09.2020 IDC и Huawei выпустили документ для развития электроэнергетической отрасли 1
25.09.2020 Новый резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» вложит в производство оптического оборудования около 260 млн рублей 1
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати 1
18.09.2020 Canon представила ПО EOS для проведения веб-конференций при помощи камер 1
10.09.2020 Microsoft выпускает сверхдешевую игровую консоль нового поколения. Видео. Цена в России 1
07.09.2020 Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1
27.08.2020 Межсетевые экраны нового поколения Cisco — защита без компромиссов 1
20.08.2020 «Сенсарт» разработала новые сенсоры для плазменных панелей 1
19.08.2020 Xiaomi выпускает мощный игровой компьютер за $260 1
14.08.2020 Нейросеть «Ростелекома» выявила половину всех нарушений на ЕГЭ-2020 1
11.08.2020 Абоненты SenSat в Сибири за месяц потребляют больше данных, чем космический телескоп «Хаббл» обработал за 4 года 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
23.07.2020 Hikvision выпустила новую серию датчиков движения Ellipse 1
14.07.2020 Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети 1
10.07.2020 Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит 1
10.07.2020 Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1
08.07.2020 China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1
17.06.2020 «Ростелеком» запускает проект магистральной линии связи «Транзит Европа — Азия» 1
16.06.2020 В России представлен смартфон OPPO А72. Цена 1
02.06.2020 Huawei заманивает ИТ-шников со всего мира зарплатами в 5 раз выше рынка 1
29.05.2020 Nokia анонсировала продукты семейства WaveFabric Elements 1
19.05.2020 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» локализует свое производство в Швейцарии 1
13.05.2020 «Компьюлинк» вернулся в пул ИТ-поставщиков ФНС после изгнания 1
12.05.2020 Утверждены разработанные при поддержке «Роснано» нацстандарты для цифровых телекоммуникационных кабелей 1
06.05.2020 Выпущены материнские платы для «Эльбрусов» по цене новых iPhone 1
15.04.2020 «Айтеко» и Simple Group построили отказоустойчивую ЛВС на базе решений Huawei 1
09.04.2020 Как защитить данные в распределенных сетях Ethernet 1

Публикаций - 138, упоминаний - 144
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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