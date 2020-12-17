Оптические технологии

Vivo и Zeiss объявили о глобальном партнерстве в области мобильной фотографии 1

МТС создаст в Московском регионе конвергентную сеть нового поколения 1

Nokia объявила о запуске первого в мире решения 25G PON 1

RETN развернула решение Ciena Waveserver 5 на базе WaveLogic 5 Extreme 1

Россия занялась созданием межконтинентального канала квантовой связи 1

IDC и Huawei выпустили документ для развития электроэнергетической отрасли 1

Axis Communications выпустила камеру с двумя независимыми объективами 1

Hikvision выпустила новую серию датчиков движения Ellipse 1

Orange и Nokia объявили о первом успешном испытании оптической технологии пятого поколения на работающей общеевропейской сети 1

Huawei помогает построить оптические сети с оптимальной стоимостью за бит 1

Nokia представила решение для сетей в ЦОДах 1

China Mobile и Huawei завершили пилотный проект Liquid OTN для сети метро в Циндао 1

Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 1

Nokia анонсировала продукты семейства WaveFabric Elements 1