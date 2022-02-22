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Оператор связи Телекоммуникационный оператор



22.02.2022 У МТС проблема: Власти обвинили оператора в необоснованном повышении тарифов 1
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
22.06.2021 Какие цифровые платформы нужны госсектору 1
30.04.2021 Приложения для слежки за чужим смартфоном, за которые вам ничего не будет 1
24.02.2021 МТС, «Билайн», Tele2, «Ростелеком» требуют лишить россиян бесплатного доступа к «Вконтакте» 1
21.02.2020 Комплекс «Периметр» для защиты от DDoS-атак получил сертификат ФСТЭК 1
17.02.2020 Власти назвали три типа угроз, которые могут поломать Рунет 1
12.02.2020 «Акадо телеком» нарастил мощность системы защиты от DDoS-атак 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
10.02.2020 «Билайн бизнес» запустил биржу каналов связи 1
10.02.2020 Украина осталась без таксофонов 1
31.01.2020 Россиян оставят без iPhone, смартфонов Xiaomi, Huawei и Vivo 1
31.01.2020 Облачный сервис-провайдер M1Cloud представил итоги 2019 года 1
28.01.2020 Dataline перезапустила партнерскую программу 1
24.01.2020 Хозяева МТС подключились к выпуску «железа» для «закона Яровой» 1
24.01.2020 Nokia подписала 63 коммерческих контракта на развертывание сетей 5G 1
21.01.2020 «Техносерв» и «Криптопро» заключили партнерское соглашение 1
15.01.2020 Власти ищут способ победить интернет-протоколы, которым не страшны блокировки Роскомнадзора 1
14.01.2020 Власти утвердили требования к российским DNS. На их выполнение потребуются десятки миллиардов 1
14.01.2020 Минкомсвязи придумало, как легализовать в России eSIM 1
30.12.2019 Сотрудник крупного оператора устроил распродажу персональных данных россиян и избежал тюрьмы 1
26.12.2019 Набсовет «Цифровой экономики» рассмотрел утверждение Минкомсвязью концепции развития сетей 5G 1
26.12.2019 Госкомпании будут тратить на российское ПО по 150 млрд в год 1
25.12.2019 Российских разработчиков хотят привлечь к ответственности за некачественное предустановленное ПО 1
18.12.2019 «Убийца» SMS оказался насквозь «дырявым» 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
11.12.2019 «Гарда технологии» представила вторую версию «Гарда Антиботнет» 1
11.12.2019 Власти заплатят 230 миллионов за разработку ИС для «устойчивого Рунета» 1
10.12.2019 МТС, «Элемент» и Сколтех займутся совместной разработкой российского 5G-оборудования 1
03.12.2019 Путин подписал «закон против Apple» 1
29.11.2019 Конец кражам мобильников и привозным дешевым смартфонам: В России тестируется единая база IMEI 1
18.11.2019 В России на сайты поставят государственные счетчики под страхом запрета рекламы 1
08.11.2019 VMware анонсировала обновления своих продуктов 1
06.11.2019 Власти написали полный список, чем грозят Рунету заграничные враги 1
30.10.2019 МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» требуют у властей деньги на «закон Яровой» 1
25.10.2019 Минкомсвязи: Россия потеряет 150 млн пользователей, если будет регулировать интернет как в Китае 1
24.10.2019 ФСБ разрешила продавать в России eSIM. Они «заточены» под загрантуристов и интернет вещей 1
22.10.2019 В России будут проводиться ежегодные учения по отключению интернета 1
18.10.2019 Власти ставят эксперимент по выдаче электронной подписи через интернет 1
15.10.2019 Непотопляемый «Техносерв» возглавил выходец из «Энвижн» 1

Публикаций - 103, упоминаний - 103

Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8648 38
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7615 32
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2301 20
Huawei 3105 12
Элемент ГК - Elementec 579 3
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 334 3
Turkcell 316 1
Selectel - Селектел 151 1
Intel Corporation 11046 1
Fujitsu 1883 1
ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7662 40
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 385 3
Федеральное казначейство России 1161 3
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 176 3
U.S. President - Президент США - The White House - Белый дом 326 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 175 2
МЧС РФ - Главные управления 72 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1040 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1866 3
Руссофт - Russoft 359 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1587 15
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 2575 11
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4309 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10286 7
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 1551 5
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 178 2
Принтер - Printer 704 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 401 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 843 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 551 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 97 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 116 1
ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 76 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 341 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 235 1
Родительский контроль - Детский режим 465 1
MIMO - Multiple Input Multiple Output - Massive MIMO - Massive Multiple-Input-Multiple-Output - MU-MIMO - CMU-MIMO - Coordinated Multi-User Multiple Input Multiple Output - Метод пространственного кодирования сигнала увеличения полосы пропускания канала - 210 1
IPX - International Protection Marking - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 758 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 1926 1
Kubernetes 388 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
OnePlus - Серия смартфонов 97 1
Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
Круглов Константин 27 1
Ананьев Дмитрий 64 1
Ананьев Алексей 108 1
Корня Алексей 73 1
Австралия - Австралийский Союз 2704 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2031 3
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1250 2
Украина 5885 2
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1202 2
Таиланд - Королевство 670 1
Индия - Республика 4178 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2153 1
Саудовская Аравия - Королевство 490 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 307 1
Федеральное законодательство 1162 20
Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 32 1
Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
Медуза - Meduza 23 1
IDC - International Data Corporation 4582 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 155 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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