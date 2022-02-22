Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оператор связи Телекоммуникационный оператор
Публикаций - 103, упоминаний - 103
Оператор связи упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ПСБ - Промсвязьбанк 662 1
|СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 756 2
|Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1287 1
|OnePlus - Серия смартфонов 97 1
|Zecurion Zlock DLP Device Control 74 1
|Круглов Константин 27 1
|Ананьев Дмитрий 64 1
|Ананьев Алексей 108 1
|Корня Алексей 73 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5717 2
|Медуза - Meduza 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1175659, в очереди разбора - 989941.
Создано именных указателей - 70896.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru