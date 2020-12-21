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Онланта OnCloud.ru


21.12.2020 «Онланта» и Mail.ru Cloud Solutions заключили соглашение о партнерстве в сфере мультиоблачных сервисов 2
30.11.2020 Новый сервис «Онланты» в 40 раз увеличивает производительность при работе с видео и 3D-графикой 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 1
15.04.2020 CRM-система «Электролюкс рус» размещена в облаке OnCloud.ru 2
19.09.2019 Решение «Валарм WAF» будет доступно клиентам «Онланты» в облаке OnCloud 3
30.07.2019 CNews выпустил рейтинг облачных сервисов. Рынок бьет рекорды по темпам роста 1
24.07.2019 Крупнейшие поставщики IaaS выросли в полтора раза 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
26.12.2018 Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost . 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
17.12.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» создали облачную СХД для Fiat Chrysler 2
14.12.2018 На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости 2
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 1
22.03.2017 «Онланта» разместила «Мобильную электронную школу» в облаке OnCloud.ru 3
16.03.2017 РЭУ им. Г.В. Плеханова разместил свой корпоративный портал и официальный сайт в облаке OnCloud.ru 4
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru 1
26.12.2016 «Онланта» обеспечила работу резервного ЦОД для «Инфинитум» 2
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 2
04.10.2016 Корпоративный мессенджер «Сибрус» стал доступен по модели SaaS 1
15.08.2016 «Онланта» и «Медиа Форензика» предлагают облачный сервис по определению подделок фотографий 2
27.06.2016 «Онланта» предоставила облачную электронную почту «Объединенной ракетно-космической корпорации» 2
20.10.2015 «Онланта» хранит видеоконтент телерадиокомпании «Мир» в «облаке» 2
16.02.2015 Персональные данные в «облаке» OnCloud.ru под защитой vGate R2 3
09.02.2015 Новый SLA от «Онланты»: «три кита» доступности облачных сервисов OnCloud.ru 2
02.02.2015 «Онланта» и Mind заключили партнерское соглашение о предоставлении услуг видеоконференцсвязи 1
13.01.2015 «Онланта» будет предоставлять BoardMaps от «Дэшборд Системс» из «облака» OnCloud.ru 2
15.09.2014 Рынок IaaS в России вырастет в 2014 г. на 47% 1
19.08.2014 «Уютерра» подвела итоги года эксплуатации SAP CRM for Retail в «облаке» OnCloud.ru 4
03.02.2014 Сервис «Проверь своего клиента» доступен банкам в «облаке» OnCloud.ru 2
13.11.2013 Организационно-правовые аспекты «облачного» аутсорсинга 2
06.06.2013 «Онланта» обеспечивает защиту ПДн для негосударственных учреждений здравоохранения Забайкальской железной дороги 1
14.03.2013 «Онланта» обеспечила облачный хостинг SAP for Retail для сети магазинов Inventive Retail Group 2
19.11.2012 CNews Forum 2012: чего ждать от четвертой технореволюции? 1

Публикаций - 34, упоминаний - 60

Онланта OnCloud.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ланит ГК 1164 23
Онланта 75 10
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 6
Softline - Софтлайн 1481 6
Крок 1223 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 5
Selectel - Селектел 137 4
Microsoft Corporation 11226 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 597 3
3799 3
Huawei 2736 3
Сервионика - Servionica 164 3
Ростелеком - Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД - РТК-ЦОД 63 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 2
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 2
АТОЛ ГК 168 2
3data - 3дата 32 2
B2B-Center - Центр развития экономики 136 2
Naumen - Наумен 344 2
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 2
Yandex - Яндекс 4106 2
VK - Mail.ru Group 2490 2
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 1
iiko - айко 17 1
RetailCRM 21 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 227 1
Киберника 16 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
DataPro - ДатаПро 56 1
Код Безопасности 365 1
Ланит Омни 17 1
ЛайфТелеком - Телфин 97 1
Roistat 6 1
Samsung Electronics 5749 1
Electrolux - Электролюкс Рус 117 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Fiat Chrysler Automobiles - FCA Rus - ЭфСиЭй Рус 38 1
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
En+ Group 17 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Qlean 6 1
Траско - Trasko 27 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
Май - Российская торговая компания 49 1
Posti Group Corporation - Itella 21 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Альфа-Банк 1128 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 72 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1441 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 1
Правительство Иркутской области 2 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 14
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 9
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 6
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1227 3
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 725 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 2
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, графический адаптер, графическая плата, графическая карта, графический ускоритель - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 209 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов 23 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация 25 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Многооблачность - Мультиоблачность 8 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1585 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1256 1
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение оборудование клиента в датацентре 73 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
OpenStack 347 1
Big Data - Большие данные 1136 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux 156 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 3
Google Android 10752 2
Apple iOS 5742 2
Microsoft Office 365 769 2
Stack Group - M1Cloud 76 2
Xelent MultiCloud 8 2
Microsoft Windows 8 1228 1
Linux OS 4288 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
Apple macOS 935 1
Сервионика РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации 21 1
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
1С:Бухгалтерия 398 1
Naumen ITSM365 9 1
Softline Cloud 10 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
DataLine Nord ЦОД 15 1
Caravan Aero 9 1
VK - Mail.Ru Cloud Managed Kubernetes 3 1
SAP CRM for Retail 2 1
Nvidia Tesla GPU 117 1
Nvidia GeForce GTX 2090 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 180 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
amoCRM 39 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
Onsec - Wallarm WAF 4 1
CloudМТS 19 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа 61 1
1С-Битрикс - Битрикс24 211 1
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 1
Google Cloud Platform - GCP 194 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Microsoft Azure 1171 1
Коновалов Олег 11 5
Березин Максим 60 3
Каплунов Павел 28 2
Бойко Андрей 37 2
Мотовилов Олег 58 2
Самойлов Юрий 55 2
Аниканова Мария 3 2
Кириченко Игорь 41 2
Козловский Андрей 10 2
Самоукин Сергей 7 1
Королев Алексей 20 1
Тюрина Мария 39 1
Васильев Григорий 35 1
Фрейдин Дмитрий 1 1
Мотовилова Валерия 1 1
Вершков Сергей 5 1
Копейка Ольга 2 1
Огуряев Дмитрий 53 1
Огородников Дмитрий 24 1
Левандовский Александр 1 1
Савченко Виталий 7 1
Петров Даниил 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Железнов Видия 4 1
Савцов Игорь 27 1
Валчев Стоян 44 1
Гордиенко Ростислав 17 1
Агафонова Наталия 35 1
Шершнев Георгий 13 1
Теленков Андрей 21 1
Кононовалов Олег 1 1
Матюшкин Дмитрий 5 1
Ефанова Мария 1 1
Сапельников Сергей 100 1
Заединов Руслан 40 1
Аникин Леонид 45 1
CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
Чаркин Евгений 182 1
Поляков Сергей 60 1
Абакумов Евгений 103 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 3
Европа 3798 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 2
Россия - Лыткарино 30 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 1
Япония 2827 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Иркутск 473 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Грузия 694 1
Северная Америка 1420 1
Россия - Сибирь 882 1
Украина 3417 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Казахстан - Республика 2661 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4040 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1012 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 282 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 272 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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