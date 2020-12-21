Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Онланта OnCloud.ru
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Публикаций - 34, упоминаний - 60
Онланта OnCloud.ru упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Коновалов Олег 11 5
|Березин Максим 60 3
|Каплунов Павел 28 2
|Бойко Андрей 37 2
|Мотовилов Олег 58 2
|Самойлов Юрий 55 2
|Аниканова Мария 3 2
|Кириченко Игорь 41 2
|Козловский Андрей 10 2
|Самоукин Сергей 7 1
|Королев Алексей 20 1
|Тюрина Мария 39 1
|Васильев Григорий 35 1
|Фрейдин Дмитрий 1 1
|Мотовилова Валерия 1 1
|Вершков Сергей 5 1
|Копейка Ольга 2 1
|Огуряев Дмитрий 53 1
|Огородников Дмитрий 24 1
|Левандовский Александр 1 1
|Савченко Виталий 7 1
|Петров Даниил 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Железнов Видия 4 1
|Савцов Игорь 27 1
|Валчев Стоян 44 1
|Гордиенко Ростислав 17 1
|Агафонова Наталия 35 1
|Шершнев Георгий 13 1
|Теленков Андрей 21 1
|Кононовалов Олег 1 1
|Матюшкин Дмитрий 5 1
|Ефанова Мария 1 1
|Сапельников Сергей 100 1
|Заединов Руслан 40 1
|Аникин Леонид 45 1
|CaaS - Collaboration as a Service - Совместная работа как услуга 15 1
|Чаркин Евгений 182 1
|Поляков Сергей 60 1
|Абакумов Евгений 103 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771330, в очереди разбора - 675012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771330, в очереди разбора - 675012.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru