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Омегальянс Exeplant ExeMES


ExeMES – отечественная платформа для управления производственными процессами. Решение обеспечивает оптимизацию ресурсов, снижение потерь и повышает прозрачность всех этапов производства. Преимущества платформы включают автоматизацию сбора данных в реальном времени, мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI), интеграцию с ERP-системами, а также высокую адаптивность и масштабируемость решения в условиях быстрого роста производственных мощностей.


24.12.2024 Решение ExeMES запущенно в промышленную эксплуатацию в АО УК «Кузбассразрезуголь». 1
23.10.2024 Компании EXEPLANT и САПРАН объявляют о своем партнерстве. 1
19.09.2024 Axenix будет автоматизировать управление производством с помощью решения Exeplant 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Омегальянс и организации, системы, технологии, персоны:

Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 2
SAP SE 5277 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Saprun - Сапран групп 51 1
Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
КРУ - Кузбассразрезуголь 7 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 751 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10158 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3838 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 840 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 1
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Маркелов Артем 1 1
Трапицын Виктор 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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