Омегальянс Exeplant ExeMES
ExeMES – отечественная платформа для управления производственными процессами. Решение обеспечивает оптимизацию ресурсов, снижение потерь и повышает прозрачность всех этапов производства. Преимущества платформы включают автоматизацию сбора данных в реальном времени, мониторинг ключевых показателей эффективности (KPI), интеграцию с ERP-системами, а также высокую адаптивность и масштабируемость решения в условиях быстрого роста производственных мощностей.
Омегальянс и организации, системы, технологии, персоны:
|Омегальянс - Exeplant - ЭкзеПлэнт - MES Engineering - МЕС Инжиниринг 5 2
|SAP SE 5277 1
|Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
|Saprun - Сапран групп 51 1
|Schneider Electric - Aveva - Авева 43 1
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