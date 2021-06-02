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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Оман


02.06.2021 Релиз 10.9: обновления модулей и инструментов SecurOS 1
10.02.2021 Oman Arab Bank использует технологии NNTC и Smart Engines для дистанционного открытия счетов 1
17.11.2020 Smart Engines представила новое поколение систем распознавания с аутентификацией документов и биометрической верификацией 1
14.07.2020 Oracle представила Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 2
14.07.2020 Oracle объявляет о выпуске Oracle Dedicated Region Cloud at Customer 2
03.07.2019 Emerging Travel привлекла инвестиции в размере $10 миллионов 1
02.10.2018 ГУУ представил данные о позиции России в мировом процессе цифровизации 1
20.09.2018 Израильская шпионская программа атакует iPhone и смартфоны на Android в 45 странах 1
16.05.2018 Сбербанк и «Максим» реализовали международный эквайринг в приложении для заказа такси 1
16.11.2017 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2017 г. получили награды CNews AWARDS. Фото 1
03.11.2017 Россия заняла 10 место в мире по кибербезопасности 1
28.03.2017 Amazon скупает крупнейшие местные интернет-магазины 1
07.10.2016 «Инфинет» представит новейшую разработку «точка-точка» операторского класса 1
20.09.2016 Россия рухнула в мировом рейтинге мобильного интернета 1
25.05.2016 GfK сравнила уровень обеспеченности потребителей разных стран цифровыми устройствами 1
01.12.2015 LTE-роуминг доступен клиентам «Билайн» в 63 странах 1
26.10.2015 Николай Никифоров обсудил развитие ИКТ с министром связи и ИТ Ирана 1
31.08.2015 Впервые регату в Петербурге контролировали метеобуи SAP 2
06.07.2015 Хакеры взломали поставщика шпионского ПО властям России, США и других стран 1
19.11.2014 Разработчика шпионского ПО обвинили в сотрудничестве с тоталитарными государствами 1
31.10.2014 Определены лидеры решений e-procurement на Ближнем Востоке 1
28.10.2014 Текущий уровень зрелости ИТ – базис для развития России 1
23.09.2014 «Прогноз» создаст единое информационное пространство для арабских государств Персидского залива 1
11.09.2014 Украина угрожает России телекоммуникационной блокадой 1
11.04.2014 Соглашение ВТО об электронных госзакупках вступило в силу 1
09.04.2014 Информация о султанате Оман появилась на мобильных Geo-приложениях 2
17.02.2014 «Инфинет» подвел итоги по реализованным проектам в 2013 г. и обозначил планы на 2014 г. 1
08.11.2013 Россия лидирует по числу угроз для Android 1
08.10.2013 «Билайн» подвел итоги роуминг-сезона в Белгородской области 1
25.04.2013 «Астерос лабс» представила универсальный интерфейс для регистрации авиапассажиров 1
16.09.2011 Россия лидирует по уровню развития ИКТ среди стран СНГ 1
10.06.2011 «Ростелеком» возглавил управляющий комитет консорциума по созданию кабельной системы между Европой и Ближним Востоком 1
24.03.2011 Трафик Facebook и Twitter на Ближнем Востоке вырос из-за революций 1
15.10.2010 СМБ готов платить за СЭД 1
22.06.2010 Altimo: в ближайшие 3 года доходы от услуг мобильного ШПД будут ежегодно увеличиваться более чем в 2 раза 1
15.02.2007 Как Ирландия стала страной айтишников 1

Публикаций - 36, упоминаний - 40

Оман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Oracle Corporation 3374 2
OITCG - Oman Information and Communication Technology Group 3 2
SAP SE 3228 2
OICT - Oman ICT Group 2 2
Apple Inc - Эппл Рус 7750 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Инфинет - InfiNet Wireless 40 1
InfoWatch - Инфовотч 616 1
IBM 3575 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
Amazon Souq.com 3 1
Информсвязь Казахстан 3 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 2
Почта Банк 289 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
Альфа-Банк 1128 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Visa International 1347 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
РЖД - Российские железные дороги 1083 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
ВТБ24 583 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
SAP Extreme Sailing Team 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 205 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 2
AICPA SOC - Service Organization Control - стандарт безопасности - аудит контрольных процедур 10 2
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 1
Computational Document Liveness - Алгоритм проверки «живости» 3 1
UPC code - Universal Product Code - Американский стандарт штрихкода отслеживания товаров в магазинах - UPC-A, UPC-E 14 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 533 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 634 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 932 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 1
AML - Anti-Money Laundering - Противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путём - Коррупция 19 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 550 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 551 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 1
Google Android 10752 3
Oracle Cloud Infrastructure - OCI 55 2
Apple iOS 5742 2
Oracle Fusion Cloud Applications 31 2
Oracle Dedicated Region Cloud@Customer 5 2
Oracle Cloud Applications 17 2
Oracle Cloud at Customer - Oracle Cloud@Customer 24 2
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 118 2
Oracle Cloud Platform 151 2
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 48 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 332 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Инфинет InfiLINK XG 7 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Intel x86 - Архитектура процессора 995 1
Apple macOS 935 1
Java - Язык программирования 1185 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Linux OS 4288 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management 35 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
Цыганов Вячеслав 54 1
Никифоров Николай 1126 1
Емельченков Сергей 84 1
Арлазаров Владимир 118 1
Макаров Алексей 49 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 23
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 15
Казахстан - Республика 2661 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 10
Украина 3417 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 9
Франция - Французская Республика 2150 7
Германия - Федеративная Республика 3693 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 6
Япония 2827 6
Индия - Республика 2184 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Бразилия - Федеративная Республика 1132 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 5
Европа 3798 5
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 765 4
Эстония - Эстонская Республика 422 4
Беларусь - Белоруссия 2104 4
Ирак - Республика 83 3
Восточная Европа 1698 3
Европа Западная 621 3
Султанат Оман 38 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Европа Северная - Скандинавия 275 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 1
Европа Балканский полуостров 11 1
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 16 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2081 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Аргентина - Аргентинская Республика 189 1
Афганистан - Исламская Республика Афганистан 101 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Прибалтика - Балтия 606 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2237 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3232 1
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IDC - International Data Corporation 2738 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771325, в очереди разбора - 675007.
Создано именных указателей - 46354.
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