Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Оман
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 40
Оман упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 3
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 1
|Mohan Deepak - Мохан Дипак 6 2
|Magouyrk Clay - Магуйрк Клэй 3 2
|Цыганов Вячеслав 54 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Емельченков Сергей 84 1
|Арлазаров Владимир 118 1
|Макаров Алексей 49 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|IDC - International Data Corporation 2738 2
|NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 17 2
|CNews Analytics 1992 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771325, в очереди разбора - 675007.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771325, в очереди разбора - 675007.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru