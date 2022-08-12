Индексная книга CNews*
Объектив широкоугольный "ширик" широкоугольная камера
Публикаций - 288, упоминаний - 367
Объектив широкоугольный упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1609 13
|DxOMark - Издание 35 3
|OnLeaks 17 2
|PhoneArena 70 2
|GizmoChina 90 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 1
|WinFuture 12 1
|VK - Mail.ru Hi-tech 14 1
|91Mobiles 590 1
|San Francisco Chronicle 29 1
|SlashLeaks 10 1
|Ars Technica 364 1
|GSM Arena 57 1
|DigiTimes - Издание 1284 1
|MacRumors 123 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
|Tom’s Hardware 127 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 1
|Reddit 221 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 2
|IDC - International Data Corporation 4671 1
|500 Startups 4742 1
|25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
|NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.