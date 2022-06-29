Индексная книга CNews*
Общественный транспорт Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation
Публикаций - 438, упоминаний - 457
Общественный транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
|НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
|Путин Владимир 2542 12
|Евдокимов Игорь 8 2
|Малых Дмитрий 28 2
|Чибис Андрей 23 1
|Затонских Александр 3 1
|Силкина Елена 11 1
|Гаранин Евгений 23 1
|Савицкий Андрей 12 1
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
|Гришин Дмитрий 185 1
|Мишустин Михаил 376 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
|Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
|FT - Financial Times 1118 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
|РИА Новости 766 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
|Forbes - Форбс 591 1
|The Register 1286 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru