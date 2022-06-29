Разделы

Индексная книга CNews*
Все категории 86148
ИКТ 7588
Организации 5736
Ведомства 1298
Ассоциации 637
Технологии 2780
Системы 16509
Персоны 30550
География 1460
Статьи 1101
Пресса 844
ИАА 577
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1400
Мероприятия 808

Общественный транспорт Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки Public transport Passenger transportation

Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation


29.06.2022 Билетная система «Сбертройки» и цифровые сервисы «Датапакс» запущены в транспорте в Курске 2
21.06.2022 Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья 1
20.06.2022 Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 1
10.06.2022 У общественного транспорта Калининградской области появилось мобильное приложение 1
09.06.2022 Внедрение ИТС в Нижегородской области: с нулевого на второй уровень цифровой зрелости за два года 1
01.06.2022 Петербургские программисты получат 15 млн руб. за полезные для города сервисы на базе «Вконтакте» 1
26.05.2022 «Датапакс» запустил новое транспортное приложение для жителей Омска 3
25.05.2022 В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 2
24.05.2022 Simetra разработала транспортный мастер-план Самаркандской агломерации 1
23.05.2022 NFC полгода: с момента запуска сервиса им воспользовались почти 300 тыс. раз 1
13.05.2022 В Красноярске появился новый цифровой сервис для пассажиров общественного транспорта 2
12.05.2022 Стартап экс-замминистра связи Свердлова сбежал из России 1
05.05.2022 В Подмосковье протестируют новый сервис пассажирских перевозок по требованию «Нампопути» 1
04.05.2022 Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске 1
29.04.2022 МТС обеспечила LTE-покрытие Чуйского тракта в Новосибирской области 1
28.04.2022 У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение 2
26.04.2022 У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте 1
25.04.2022 «ЭРА-ГЛОНАСС» под ударом. Отрасль лоббирует ее закрытие 1
25.04.2022 В автобусах Твери выросла доля оплаты проезда по QR-коду после прекращения работы Apple Pay и Google Pay 2
20.04.2022 Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1
18.04.2022 В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом 1
14.04.2022 В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП 1
14.04.2022 Общественный транспорт Томска стал мобильнее с цифровыми сервисами «Датапакс» 2
12.04.2022 В Подмосковье в тестовом режиме заработало мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта 3
11.04.2022 После гибели опасного конкурента «Яндекс» взвинтил цены на такси и ухудшил условия для водителей 1
06.04.2022 Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1
05.04.2022 ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении 1
31.03.2022 Главный мировой производитель чипов запер своих рабочих на фабриках. Если их выпустить на волю, производство остановится 1
30.03.2022 В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров 2
16.03.2022 Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар 1
16.03.2022 Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре 1
15.03.2022 «Мегафон» разогнал мобильный интернет почти до скорости 5G 1
15.03.2022 Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 2
10.03.2022 В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта 3
05.03.2022 Как будет развиваться цифровизация общественного транспорта Петербурга 1
11.02.2022 «Ситимобил» добавил в приложение для водителей автомобильные мойки 1
10.02.2022 «Лантер» обеспечила возможность оплаты экскурсий и сувениров в ретропоезде «Рускеальский экспресс» 1
08.02.2022 Игорь Калганов -

Вы загружены в матрицу: главные технотренды 2022 по версии гендиректора «Иннотех»

 1

Публикаций - 438, упоминаний - 457

Общественный транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 40
Yandex - Яндекс 5015 38
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 29
Apple Inc 10683 24
Samsung Electronics 9333 14
Элемент ГК - Elementec 1523 13
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 9
Microsoft Corporation 22497 9
М2М телематика 223 9
IBM - International Business Machines Corp 8941 8
Amazon Inc - Amazon.com 2650 8
DEPO Computers - Депо Электроникс 490 7
Huawei 3222 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 6
Расчетные решения АО 18 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 6
Крок - Croc 1616 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 5
Softline - Софтлайн 1870 4
Telegram Group 805 4
LG Electronics 3372 4
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 4
Nvidia Corp 3118 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 4
Intel Corporation 11262 3
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 550 3
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 681 2
VK - Mail.ru Group 3057 2
Lenovo Group 2077 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 323 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 2
Xiaomi 1095 2
Meta Platforms - Facebook 4267 2
Галактика - Корпорация 1077 2
Globalstar - Глобалстар 164 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 43
РЖД - Российские железные дороги 1458 40
Самолёт ГК 216 27
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 23
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 12
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Почта России ПАО 1853 7
Мегаполис ТК 152 5
Альфа-Банк 1476 5
Air France 50 4
CyberPlat - КиберПлат 339 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 2
LEGO 202 2
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 4 2
Газпром ПАО 1008 2
Минский метрополитен - Минское метро 0 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 2
О2О Delivery club 171 2
Ситимобил - Служба такси 136 2
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
Сбер - СберЛизинг - Сбербанк Лизинг 29 1
Открытие ФК - Росгосстрах 266 1
РЖД Москва - Ярославский вокзал 5 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 94 1
Сбер - Кухня на районе 14 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Wildberries - Вайлдберриз 185 1
ВкусВилл - Избёнка 68 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 1
Avito - Авито 237 1
Связной ГК 1190 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 74
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 11
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 10
Петербургский метрополитен ГУП 73 9
Президент Российской Федерации 3770 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 5
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 1028 4
Правительство РФ 8292 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 147 1
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 134 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 28 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
Счётная палата РФ 628 1
Совет при президенте Российской Федерации 55 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 1
Верховный суд Российской Федерации 709 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 116
Мобильное приложение - Mobile app 4966 83
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 57
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 52
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи 5317 44
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 43
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 41
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 38
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 35
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 35
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 24
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 23
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 23
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 22
ADAS - Advanced Driver Assistance System - Системы помощи водителю и безопасности автомобиля 317 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 21
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 20
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 19
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 17
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 17
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 16
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 16
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 15
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 14
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 753 12
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 12
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 12
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 12
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 1167 11
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 10
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 10
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 9
Google Android 11959 47
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 19
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 18
Microsoft Windows 2000 2856 13
Airbus A3XXX - семейство узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости 37 13
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 9
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 7
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
Oracle Java - язык программирования 2554 4
Apple iOS 6422 4
Сбер - Social ID Социальный профиль гражданина 11 4
Telegram Messenger - Мессенджер 168 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 3
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 3
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 3
Linux OS 7669 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 2
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company 242 2
Microsoft SQL Server 1416 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 460 2
Совзонд Геоаналитика.Архив 0 1
Huawei AppGallery 131 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 111 1
Intel Celeron - Серия процессоров 924 1
Nokia Symbian OS 1388 1
Intel Core i9 Sky lake - Intel Core i9 Cofee lake - семейство процессоров 235 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 290 1
Microsoft Windows 2104 1
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 198 1
Intel XScale PXA 155 1
NASA Perseverance - Персеверанс - марсоход 0 1
DP Technology - Hexagon - Intergraph MGS - Intergraph Mapping and Geospatial Solutions - Intergraph GeoMedia 0 1
Amazon Kindle Fire - Amazon Fire - планшет 98 1
Superjob 217 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 1
Путин Владимир 2542 12
Евдокимов Игорь 8 2
Малых Дмитрий 28 2
Чибис Андрей 23 1
Затонских Александр 3 1
Силкина Елена 11 1
Гаранин Евгений 23 1
Савицкий Андрей 12 1
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 1
Гришин Дмитрий 185 1
Мишустин Михаил 376 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 274
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 70
Беларусь - Белоруссия 3525 26
Россия - ПФО - Казань 2085 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Россия - СФО - Новосибирск 3269 21
Земля - планета Солнечной системы 7427 21
Россия - ЦФО - Тульская область 965 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 17
Япония 10069 16
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 16
Казахстан - Республика 4467 13
Бразилия - Федеративная Республика 1945 12
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 12
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 12
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 11
Австралия - Австралийский Союз 2791 10
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 7
Россия - Сибирь 1579 6
Армения - Республика 1112 5
Россия - СФО - Омская область 517 5
Швеция - Королевство 2072 5
Германия - Берлин 635 5
Германия - Бавария - Мюнхен 424 5
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 341 5
Азия - Азиатский регион 3803 5
Солнечная система - Solar system 2236 4
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 4
Чехия - Чешская Республика 1053 4
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 4
Китай - Тайвань 2115 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 3
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 3
Луна - спутник Земли 1184 3
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад 98 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - УФО - Свердловская область 1102 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 72
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 66
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 39
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 37
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 25
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 14
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 9
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 6
Юриспруденция 1629 6
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 4
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 4
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 4
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 4
Торговая марка - Товарный знак 1107 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 813 3
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 2
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 2
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 1
Cashback - кэшбэк - кешбек 199 1
Физика - область естествознания 889 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - астма - туберкулез - коклюш 25 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 1
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 1
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 1
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 14
Коммерсантъ - Издательский дом 888 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
FT - Financial Times 1118 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
РИА Новости 766 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 2
Forbes - Форбс 591 1
The Register 1286 1
BCG - Boston Consulting Group 85 1
CNews Инновация года - награда 41 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 6
Новый год - Новогодние каникулы 0 5
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 3
CNews FORUM Кейсы 53 1
GeekBrains 49 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Обзор парового пылесоса Starwind SSV9550: сухая и влажная уборка с одним устройством

Обзор моноблока Aspire C27-1655 от Acer: компактный и производительный

Показать еще

Наука

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
Показать еще