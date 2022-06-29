Общественный транспорт - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation

Внедрение безналичной системы оплаты проезда в общественном транспорте Подмосковья 1

Что ждет цифровые проекты в госсекторе в 2022 году 1

Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1

Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 1

У общественного транспорта Калининградской области появилось мобильное приложение 1

В Ижевске успешно протестировали цифровые сервисы для общественного транспорта 2

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Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске 1

У общественного транспорта Ярославской области появилось мобильное приложение 2

У жителей Пскова появилось мобильное приложение для планирования поездок в общественном транспорте 1

Simetra добавила новые модули в платформу RITM3 1

В Иркутске протестировали комплексную систему управления общественным транспортом 1

В Новосибирске стартовал проект оплаты проезда через СБП 1

В Подмосковье в тестовом режиме заработало мобильное приложение для пассажиров общественного транспорта 3

Модернизация системы общественного транспорта в Краснодаре стала открытым проектом 1

ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении 1

В общественном транспорте Саранска заработали новые цифровые сервисы для пассажиров 2

Компания aQsi оборудовала валидаторами общественный транспорт Чебоксар 1

Simetra поможет усовершенствовать систему общественного транспорта в Краснодаре 1

Общественный транспорт Конаковского района перешел на цифру 2

В Перми протестировали новую цифровую платформу для общественного транспорта 3