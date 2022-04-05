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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Общественный транспорт Коммунальный транспорт Пассажирские перевозки



05.04.2022 ЦППК запустила бесконтактный сервис NFC на Павелецком направлении 1
10.09.2021 Выручка топ-40 поставщиков ИТ в транспортный сектор увеличилась на 38% 1
24.08.2021 «Маджента» оптимизировала управление спецтехникой и транспортом в «Иркутской нефтяной компании» 1
17.08.2021 Сотрудники Apple массово покидают компанию. Бегство объясняют тремя гипотезами 1
16.08.2021 Опыт TOUCHPLAT: интервью с техническим директором Русланом Передня 1
10.08.2021 Модные наушники взорвались и убили человека. Фото 1
16.07.2021 В Пензе запущен пилотный проект цифровизации транспорта 3
05.07.2021 Беспилотное такси «Яндекса» появится на дорогах Москвы в ближайшее время 1
30.06.2021 Платформа «Умный город» Росатома в Ставропольском крае дополнится новыми модулями 1
29.06.2021 МТС на Дону ускорила мобильный интернет вдоль 240 км железной дороги Москва-Адлер 1
23.06.2021 Названы лауреаты премии «Инновация года 2021» 1
23.06.2021 «Датапакс» представил решение для борьбы с безбилетниками в регионах России 2
18.06.2021 МТС и «Интекко» запустили в Новосибирске остановки цифрового формата 1
11.06.2021 НСПК и Compass Plus упростят эквайринг в общественном транспорте 1
21.05.2021 «Мегафон» внедрил «Мобильный ID» для подключения к Wi-Fi в Шереметьево 1
20.05.2021 ВТБ обеспечит прием банковских карт на турникетах и валидаторах МЦД 1
29.04.2021 «Максимателеком» запустила скоростную сеть Wi-Fi на новом участке метро Санкт-Петербурга 1
28.04.2021 Caribbean Airlines использует технологии распознавания паспортов Smart Engines 1
23.04.2021 Air Europa стала первой авиакомпанией, внедрившей цифровую проверку здоровья пассажиров от Amadeus 1
19.04.2021 «Умный город» Росатома поможет развитию предпринимательства в малых городах 1
25.03.2021 «Максимателеком» обеспечила стабильный Wi-Fi для пассажиров магистральных маршрутов Москвы 1
17.03.2021 Gett и «Ситимобил» заключили стратегическое партнерство по работе в массовом сегменте 1
02.03.2021 В Туле запущен первый умный комплекс «Ростелекома» для контроля дорожной инфраструктуры 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 2
22.02.2021 Как создать и внедрить полезное умное приложение 1
20.02.2021 В «Ситимобил» появилась опция вызова такси другому человеку 2
15.02.2021 В билетных автоматах на МЦД можно пополнять «Тройку» безналичным способом 1
11.02.2021 «Билайн» зафиксировал рост пассажиропотока в метро впервые с начала действия ограничений в Москве 1
03.02.2021 Simetra разработала программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области 1
25.01.2021 S7 Airlines объявила о запуске первого в России онлайн-сервиса бронирования самолетов для личных перелетов 1
15.01.2021 VOKA и «БелЖД» представили новый видеосервис 1
28.12.2020 Виртуальный ассистент метро Москвы автоматизировал более 88% обращений и появился в новых каналах 1
28.12.2020 Юань Ли, Huawei: Мы пока не видим конкурентов по Wi-Fi 6 1
16.12.2020 Мосметро в партнерстве с ВТБ, Google и Mastercard запустили сервис моментальной оплаты проезда 1
15.12.2020 В Фонде «Сколково» первый выпуск стартапов 1
02.12.2020 Сбербанк организовал оплату проезда банковскими картами в автобусах 1
26.11.2020 Компания АО «РАСЧЕТНЫЕ РЕШЕНИЯ» стала лауреатом Национальной премии «Приоритет 2.0» 1
26.11.2020 ТТК подключил бесплатный Wi-Fi в бизнес-залах нового формата на восьми крупнейших вокзалах 1
25.11.2020 Россияне нашли бесплатную замену смартфонам 1
05.11.2020 ВТБ запустил сервис «Личный кабинет пассажира» 1

Публикаций - 85, упоминаний - 89

Общественный транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4943 6
Huawei 3175 3
VK - Mail.ru Group 3016 2
Крок - Croc 1610 2
Apple Inc 10605 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 2
Meta Platforms - Facebook 4230 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 184 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 1
Ростех - Ростехнологии 2502 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 1
Ситимобил - Служба такси 134 2
О2О Delivery club 169 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 1
Связной ГК 1141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 978 4
Правительство РФ 7782 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7906 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2447 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2463 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 25656 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 17525 26
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4826 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6272 10
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1648 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 7723 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8697 8
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1068 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 10535 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3021 6
Website - Вебсайт 7515 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10182 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2036 5
Сервер - Серверные платформы 8596 4
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 10428 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1718 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3539 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10216 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1614 3
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 91 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 2309 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 664 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 903 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1658 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5136 2
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4751 2
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 194 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2209 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1797 1
Open API - OpenAPI - Application programming interface - Общедоступный набор программных инструментов 178 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 538 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4366 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2699 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 3561 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 554 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 926 1
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3273 1
Открытые данные - Open data 277 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 228 1
Транспортная телематика - Системы мониторинга транспортных средств - Smart Telematics Platform 101 1
Google Android 11851 5
Apple iOS 6372 4
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 684 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2447 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 183 2
Superjob 213 1
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 677 1
Чибис Андрей 23 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13234 7
Россия - ЦФО - Тульская область 958 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1892 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13358 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11527 3
Россия - УФО - Свердловская область 1098 3
Германия - Федеративная Республика 8647 3
Земля - планета Солнечной системы 7241 2
Украина 6085 2
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 256 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 338 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 334 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2018 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 386 1
Россия - ПФО - Самарская область 916 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1296 1
Россия - УФО - Тюменская область 828 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2145 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 1
Узбекистан - Республика 1274 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2674 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 6287 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3773 2
Цифровой регион - Федеральный проект 55 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2154 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1734 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 353 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 244 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 418 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1122 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179575, в очереди разбора - 979636.
Создано именных указателей - 72974.
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