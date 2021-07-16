Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Общественный транспорт Коммунальный транспорт
Публикаций - 85, упоминаний - 89
Общественный транспорт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Yandex - Яндекс 4943 6
|Huawei 3175 3
|VK - Mail.ru Group 3016 2
|Крок - Croc 1610 2
|Apple Inc 10605 2
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7665 2
|Meta Platforms - Facebook 4230 2
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 3863 1
|2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 184 1
|ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 291 1
|Ростех - Ростехнологии 2502 1
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2555 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 8727 1
|Ситимобил - Служба такси 134 2
|О2О Delivery club 169 2
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2081 1
|Связной ГК 1141 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 631 1
|Чибис Андрей 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1179378, в очереди разбора - 979701.
Создано именных указателей - 72834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru