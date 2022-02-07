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Образование Наука Научная деятельность Университеты и наука должны объединиться



07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса»
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование»
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис»
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
14.05.2021 Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры»
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование»
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование»
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
29.01.2020 Softline поставила оборудование для тюменских школьников в рамках нацпроекта «Образование»
20.01.2020 Цифровое образование и обучение
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
06.09.2019 Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов
21.06.2019 «БАРС Груп» реализовала модуль «Система контрольно-аналитических показателей»

Публикаций - 6748, упоминаний - 9897

Образование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех - Ростехнологии 2512 181
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8740 168
Yandex - Яндекс 4968 167
VK - Mail.ru Group 3038 128
Microsoft Corporation 22435 107
Intel Corporation 11229 104
Huawei 3204 103
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8394 102
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7671 95
SAP SE 4561 94
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3871 94
Oracle Corporation 6004 77
Meta Platforms - Facebook 4257 75
Apple Inc 10651 62
Cisco Systems 4712 53
Барс груп 487 52
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2339 49
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1281 33
Крок - Croc 1612 32
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 995 31
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6447 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5420 25
Softline - Софтлайн 1859 24
Acer Group 2304 22
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 735 22
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2027 20
PayPal 634 16
Ростех - Автоматика Концерн 940 16
HP - Hewlett-Packard 3567 15
Red Hat 1183 14
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 281 14
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 292 12
NVision Group - Энвижн Груп 660 12
Dassault Systemes 199 11
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2564 11
Citrix Systems 743 11
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 226 10
Новые облачные технологии (НОТ) 272 10
Ericsson 2708 10
Check Point Software Technologies 693 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5161 58
Газпром ПАО 981 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2093 33
X5 Group 701 20
Роснефть НК 431 16
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1363 15
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 635 12
Совкомбанк ПАО 169 10
АТАК - сеть магазинов 2685 8
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 427 8
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 359 7
Яндекс.Еда 449 7
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 6
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 261 6
Возрождение - Коммерческий банк 171 6
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк 492 5
О2О Delivery club 171 5
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр 781 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 151 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 58 4
ЦИАН - CIAN 60 4
Связной ГК 1155 4
Северсталь ПАО 304 4
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 43 4
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 231 3
Ситимобил - Служба такси 134 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 250 3
TMT Investments 99 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 266 3
Nestle - Нестле 100 2
НСПК - Национальная система платежных карт 372 2
Leroy Merlin - Леруа Мерлен 164 2
АльфаСтрахование СГ 239 2
Русагро Группа Компаний 182 2
Segezha Group - Сегежа Групп 95 2
Hyundai Motor 313 2
ПСБ - Промсвязьбанк 668 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 84 2
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 76 1
Русский стандарт Банк 368 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7940 325
Правительство РФ 7957 304
Президент Российской Федерации 3582 202
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 12075 154
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2699 113
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2486 85
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2147 85
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2205 78
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1059 77
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1103 76
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2456 69
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1441 57
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1311 54
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1458 51
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2003 51
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 989 39
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 574 32
Правительство Москвы 1612 30
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2134 28
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 23
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2327 20
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 508 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2362 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1330 16
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 816 14
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1890 11
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3230 11
Федеральное казначейство России 1295 10
Счётная палата РФ 619 9
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 574 9
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 270 7
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 99 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 882 6
МИД РФ - Министерство иностранных дел 343 6
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 179 5
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 179 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 361 5
Верховный суд Российской Федерации 700 5
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 5
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 291 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2272 21
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 245 11
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 10
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 172 5
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 291 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 68 4
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 3
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
Демократическая политическая партия США 90 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 104 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 18511 1038
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 27415 1036
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6408 508
Сервер - Серверные платформы 9335 380
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 8216 361
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5184 347
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 6660 334
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1435 300
Website - Вебсайт 8167 292
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 10540 291
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 42820 285
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11537 236
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3099 220
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4050 200
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2142 177
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4866 169
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 5491 165
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 10780 158
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9102 154
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5149 148
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2831 140
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 7649 132
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1790 117
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1845 115
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3784 109
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 1864 105
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 5329 101
5G - Пятое поколение мобильной связи 2431 96
Gadget - Гаджет - Девайс - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 3424 95
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 703 93
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system - Пространственные данные 1076 88
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 10537 77
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 1895 67
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 1124 66
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1801 63
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 2525 60
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1871 54
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3392 52
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 1246 51
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1944 50
Google Android 11915 169
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2593 162
Apple iOS 6385 136
Linux OS 7638 56
Microsoft Windows 10 11480 38
Microsoft Office 3231 37
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 420 28
СКБ Контур - Контур.Фокус 460 22
Microsoft Teams 308 21
Depositphotos - фотобанк 383 21
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 200 20
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 448 19
Google Play - Google Store - Android Market 2721 19
WhatsApp Messenger 742 18
TrueConf MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 135 17
Apache Hadoop 354 16
VK - Mail.ru Одноклассники 1204 14
IBM Watson 144 13
ЦГУ - Цифровое государственное управление - Федеральный проект 146 13
Apple - App Store 2426 13
Microsoft Office Excel 801 13
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 693 11
1С:ERP Управление предприятием 265 10
Baikal - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 238 10
Google Chrome - браузер 1265 10
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 691 9
Google TensorFlow 69 9
Microsoft Skype 1935 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 255 9
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 164 8
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 140 8
ЕМИАС Электронный рецепт 51 8
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 418 8
Барс.Образование 22 8
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 752 8
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2254 8
Superjob 214 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6203 7
Microsoft SQL Server 1414 7
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1534 7
Путин Владимир 2531 48
Мишустин Михаил 370 30
Сергунина Наталья 216 16
Солодовников Денис 91 15
Чернышенко Дмитрий 313 13
Нуралиев Борис 244 9
Комиссаров Дмитрий 189 9
Jobs Steve - Джобс Стив 996 7
Земцов Дмитрий 10 7
Фурсин Алексей 127 6
Смирнов Алексей 163 6
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 5
Добродеев Борис 92 5
Фальков Валерий 9 4
Бокова Людмила 80 4
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 373 4
Климарев Михаил 47 3
Кувшинников Олег 12 3
Белозеров Олег 24 3
Борисов Юрий 103 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 187 2
Клишас Андрей 44 2
Духанина Любовь 4 2
Dzeba Iris - Джеба Ирис 12 2
Генс Филипп 32 2
Ананьев Дмитрий 69 1
Нечаев Владимир 11 1
Анкилов Константин 96 1
Фишелев Олег 1 1
Скляр Алексей 51 1
Maddison John - Мэддисон Джон 24 1
Pueyo Victoria - Пуэйо Виктория 1 1
Buffett Warren - Баффет Уоррен 64 1
Медведев Антон 5 1
Харченко Дарья 1 1
Хачин Степан 1 1
Куйвашев Евгений 11 1
Bin Salman Alsaud Mohammed - бен Салман Мухаммед 1 1
Day Gavin - Дэй Гэвин 2 1
Shenoy Navin - Шеной Навин 6 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33509 282
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11623 265
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13500 210
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13340 198
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45559 192
Земля - планета Солнечной системы 7289 157
Германия - Федеративная Республика 8714 130
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12316 86
Европа 11700 68
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 993 60
Украина 6137 58
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2030 55
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1895 54
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1554 53
Россия - УФО - Свердловская область 1099 53
Европа Восточная 2908 49
Россия - ПФО - Нижегородская область 1214 48
Россия - УФО - Тюменская область 829 46
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2163 45
Россия - ЦФО - Тульская область 962 43
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1300 43
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2155 42
Россия - ПФО - Самарская область 923 40
Россия - СЗФО - Калининградская область 946 36
Польша - Республика 1546 34
Израиль 1751 34
Солнце - звезда Солнечной системы 1285 33
Испания - Королевство 2873 31
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5377 30
Канада 3248 30
Китай - Тайвань 2037 30
Франция - Французская Республика 5587 29
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1006 23
Африка - Африканский регион 2809 23
Россия - ЦФО - Смоленская область 337 22
США - Калифорния 3378 21
Бразилия - Федеративная Республика 1940 21
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1242 20
Россия - ДФО - Бурятия Республика 402 17
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 320 17
Образование в России 417 1522
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2714 456
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 7018 235
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3968 114
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2335 105
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 275 75
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 404 75
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 16183 66
Мошенничество - Махинации 1826 55
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1251 53
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2599 51
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1834 46
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 423 34
Русский язык 4844 33
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1823 27
Работодатель - Один из субъектов трудового права 661 26
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы 27 19
Инвестиции венчурные 682 18
Спам - Spam 639 15
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 59 12
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 220 10
Бизнес-акселератор 286 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1637 9
Cashback - Кэшбэк 199 9
Цифровой регион - Федеральный проект 55 8
Пиратство - Авторское право 505 7
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 170 7
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2444 7
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 144 7
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Потребительский рынок 1386 6
Нанотехнология - область фундаментальной и прикладной науки и техники 239 6
Федеральный закон ФЗ-257 Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 538 5
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 212 4
Аутсорсинг 1137 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 339 3
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет 172 3
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 731 3
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 934 3
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 646 2
ГАК - Государственная аттестационная комиссия 3 2
Прайм - Агентство экономической информации 692 3
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 2
EE Times 156 2
Coindesk.com 3 1
Из рук в руки - irr.ru 39 1
Gartner 3300 10
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 236 7
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 120 4
BCG - Boston Consulting Group 85 3
Juniper Research 466 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
CNews Fast рейтинг 37 1
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 1
EdTechX Global 1 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 221 47
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 26
ТПУ - Томский политехнический университет 106 17
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 7
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 21 7
Военмех БГТУ - Балтийский государственный технический университет им. Д. Ф. Устинова 29 6
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 119 5
SAS Academy 4 3
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
ГИТИС - Российский институт театрального искусства 8 1
ФИЦ ИУ РАН - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
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