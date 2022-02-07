Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Образование Наука Научная деятельность Университеты и наука должны объединиться
Публикаций - 6748, упоминаний - 9897
Образование упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Прайм - Агентство экономической информации 692 3
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 45 2
|EE Times 156 2
|Coindesk.com 3 1
|Из рук в руки - irr.ru 39 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1180094, в очереди разбора - 977295.
Создано именных указателей - 73765.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru