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Образование



07.02.2022 «Базальт СПО» и «Мой офис» обучают учителей Московской области работе на отечественном ПО
24.12.2021 3 главных проблемы EdTech
24.11.2021 Выручка лидеров российского рынка ИТ для образования выросла на 80%
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса»
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей
29.09.2021 Путин поручил перевести российское образование на государственные ИТ-ресурсы
23.09.2021 Воронежская область получит более 3000 ПК с отечественным ПО в рамках нацпроекта «Образование»
23.09.2021 «Мой офис» будет установлен на более 70 тыс. ноутбуках ICL Техно в рамках нацпроекта «Образование»
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников
29.06.2021 Новая школа «Интеграция» нацпроекта «Образование» выбрала «Р7-Офис»
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит
14.05.2021 Дети с ограниченными возможностями будут учиться в московских школах по программам «Мобильного электронного образования»
31.03.2021 Mail.ru Group и «Ростелеком» запустили образовательную платформу «Сферум»
25.02.2021 IBS создала цифровую платформу для управления реализацией нацпроекта «Образование»
16.02.2021 Концерн «Автоматика» начал поставлять в учебные заведения Пензы гравировально-фрезерные станки
12.02.2021 Softline оснастила площадки центра поддержки одаренных детей в Свердловской области ПО и «железом»
27.01.2021 Педагоги Югры ознакомились с новыми возможностями ЦОП «ГИС образование Югры»
Когда покупка новой СХД может оказаться выгоднее обновления старой
22.12.2020 В Ленинградской области завершено создание единого цифрового образовательного пространства
05.08.2020 «Тинькофф образование» переводит обучение разработке и тестированию в онлайн
15.06.2020 «Элвис-Неотек» и «Ростех» поставят IP-камеры для образовательных учреждений
01.04.2020 «Барс груп» интегрирует «Электронную школу» с образовательными онлайн-платформами
27.03.2020 «Мегафон» поделится собственной экспертизой на маркетплейсе «Мегафон образование»
18.03.2020 ВКС TrueConf стала бесплатной для компаний, госструктур и образовательных учреждений
18.03.2020 Россияне подарят африканцам миллион лицензий «Моего офиса»
03.03.2020 Российские школы получили 12 898 ноутбуков с «МойОфис Образование»
02.03.2020 БФ «Система» создаст сеть инженерных образовательных кластеров
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование
21.02.2020 «Барс груп» усовершенствовала АИС «Электронное образование» в Рязанской области
07.02.2020 Сбербанк выводит образование в России на мировой уровень
29.01.2020 Softline поставила оборудование для тюменских школьников в рамках нацпроекта «Образование»
20.01.2020 Цифровое образование и обучение
19.12.2019 Власти не нашли на открытом конкурсе управляющих для фонда на 7 млрд руб. Пришлось отдать его «дочке» РВК
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
06.09.2019 Решение «БАРС Груп» позволит провести анализ успеваемости учеников в школах
26.08.2019 Рейтинг образовательных структур в digital: 2019
16.07.2019 Определены регионы для проведения пилотного тестирования образовательных цифровых сертификатов
16.07.2019 ЦРЧК и «Руссофт» запускают проект по постдипломной подготовке ИТ-специалистов
25.06.2019 Начался прием заявок от регионов на участие в тестировании системы образовательных цифровых сертификатов
21.06.2019 «БАРС Груп» реализовала модуль «Система контрольно-аналитических показателей»

Публикаций - 1715, упоминаний - 1849
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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