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Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище

Облачное хранилище данных - Cloud storage - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище


25.12.2021 Как сделать бэкап своего облачного хранилища 
02.11.2021 ActiveCloud предоставила облачный хостинг для компании «Аскона»
16.09.2021 «Аудиоучебник» использует облачное хранилище T1 Cloud
17.06.2021 Corpsoft24 создала облачное хранилище проектной документации для ABC Industrial
20.04.2021 Telegram превратили в облачное хранилище с минимальными ограничениями
28.01.2021 «Техносерв Cloud» предоставил компании «Ракета» виртуальное пространство в облачном хранилище
23.11.2020 К 2025 г. объем рынка облачных хранилищ превысит $137 млрд
06.10.2020 Commvault представила Metallic Cloud Storage Service
24.09.2020 SberCloud запускает новое облачное хранилище для физических лиц
04.06.2020 Техносерв Cloud включил в свое облачное хранилище Санкт-Петербургский инженерно-проектный центр
30.04.2020 «Билайн» запустил облачное хранилище на базе платформы Cloudlike
13.02.2020 «Атлант клиникал» выбрал облачное хранилище «Техносерв Cloud»
10.12.2019 Что такое облака, что такое облачное хранилище, что такое облачные вычисления
30.10.2019 2domains снижает цены на весь shared-хостинг и вводит новые ультрадешёвые тарифы
15.10.2019 REG.RU расширил линейку тарифов shared-хостинга, увеличил их мощность и снизил цены. Стоимость от 75 рублей
05.09.2019 «СБКлауд» начала подключать к сервису «Облачное хранилище для бизнеса»
04.09.2019 Kaspersky Security для Microsoft Office 365 защитит облачное хранилище OneDrive
01.04.2019 Выбираем облако: 6 лучших сервисов, доступных в России
01.11.2018 Google снизит в России цены на свое облачное хранилище
30.08.2018 В облачное хранилище Mail.ru стало возможно ходить без интернета
03.08.2017 Овощной гигант будет хранить резервные данные в облаке «Техносерв Cloud»
19.06.2017 «Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд»
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»
22.05.2017 «Техносерв» запустила облачное хранилище данных на собственной платформе
26.12.2016 СХД Resilient Cloud Storage включена в государственный реестр отечественного ПО
22.08.2016 «Ростелеком» запустил облачный продукт «Виртуальное хранилище»
23.06.2016 Российская СХД от RCNTEC теперь доступна для казахстанского рынка
27.05.2016 Softline предоставила Aggregion облачное хранилище на базе Microsoft Azure
04.03.2016 Hitachi Data Systems представила новую версию платформы для создания облачных хранилищ – HCP Anywhere 2.1
11.03.2015 Google открыл облачное хранилище по цене жесткого диска
05.08.2014 Облачное хранилище «Яндекс.Диск» научилось работать без интернета
24.06.2014 Microsoft в 4 раза обрушила цены облачного хранилища OneDrive и увеличила бесплатный объем
14.03.2014 Google в разы обрушил цены облачного хранилища Google Drive
07.02.2014 Пользователям устройств Prestigio доступно защищенное облачное хранилище MultiCloud
03.10.2013 WD предлагает персональное облачное хранилище My Cloud
26.08.2013 Участники тестирования «Облака Mail.Ru» смогут получить до 100 ГБ облачного хранилища
19.03.2013 Сбой в облачном хранилище Google Drive продлился больше 2 часов
24.08.2012 «Манго Телеком» запускает «Облачное хранилище» для абонентов виртуальной АТС «Манго-Офис»
10.08.2012 DataCore выпустила новый гипервизор для облачных хранилищ — SANsymphony-V 9.0
24.04.2012 Microsoft провела крупное обновление облачного хранилища SkyDrive

Публикаций - 1138, упоминаний - 1318

Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23576 191
Google LLC 10994 155
Dropbox 459 110
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 84
Apple Inc 11253 74
VK - Mail.ru Group 3213 70
Yandex - Яндекс 5754 65
VMware 2150 62
Amazon Inc - Amazon.com 2813 58
Meta Platforms - Facebook 4346 55
7060 54
1С-ИжТиСи 6375 49
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 45
Samsung Electronics 9768 42
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1358 41
Dell EMC 4927 39
IBM - International Business Machines Corp 9213 38
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 716 38
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2720 36
Acronis - Акронис 438 36
HP Inc. 5567 30
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 29
Softline - Софтлайн 2110 28
Telegram Group 1089 28
Huawei 3530 28
Oracle Corporation 6332 26
SAP SE 4902 25
Twitter 2714 24
Intel Corporation 11692 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4197 23
Zoom Int - Zoom Video Communications 1334 22
Western Digital Corporation - WDC 515 22
1С-Битрикс - Bitrix 504 21
NetApp - Network Appliance 629 20
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 20
Hitachi - Хитачи 1456 18
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 245 18
Cisco Systems 4891 17
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 21
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 12
РЖД - Российские железные дороги 1638 12
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 12
Лента - Сеть розничной торговли 1721 11
Netflix - онлайн-кинотеатр 446 9
Россети Ленэнерго 2359 9
ГПБ - Газпромбанк 946 8
Газпром ПАО 1163 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 8
Почта России ПАО 2006 7
LinkedIn 587 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1857 7
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 167 6
Альфа-Банк 1607 6
Runa Capital 156 6
Carl Zeiss 299 6
Visa International 1876 5
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 290 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 335 5
Spotify - интернет-сервис потокового аудио 213 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 5
ПСБ - Промсвязьбанк 738 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 610 5
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 572 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 715 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 4
Vimeo - Видеохостинг 67 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 849 4
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 4
Uber 307 4
VK Delivery club 230 4
ВсеИнструменты.ру 229 4
Яндекс.Такси 328 3
X5 Group 826 3
Ростатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом 393 3
Евросеть 1401 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 20
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 13
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 13
Президент Российской Федерации 3741 12
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1564 10
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 10
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 6
Судебная власть - Judicial power 2111 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 6
Федеральное казначейство России 1558 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 5
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 5
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3396 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 5
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 399 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 4
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 206 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 4
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 548 4
Верховный суд Российской Федерации 780 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 690 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 3
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 285 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1252 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 281 3
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 14
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 11
4CIO 713 9
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 8
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 5
8K Association - Ассоциация 8K 161 4
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 120 2
OpenPOWER Foundation - Consortium 45 2
Gen-Z Consortium 11 2
OpenCAPI Consortium 13 2
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 16 2
Linux Foundation 174 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 445 2
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
OPNFV - Open Platform for NFV - Open Platform for Network Function Virtualization - Открытая платформа для виртуализации сетевых функций 5 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
ASF - Apache Software Foundation 105 1
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 41 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 23 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 17 1
РСП - Российский союз правообладателей 11 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 51 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 7 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 181 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 28 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 665
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 458
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13198 440
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 403
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Google Play - Google Store - Android Market 2963 53
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