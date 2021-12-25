Индексная книга CNews*
Облачное хранилище данных Cloud storage Виртуальное хранилище Облачный хостинг Виртуальный хостинг Shared hosting Файловое хранилище
Публикаций - 1138, упоминаний - 1318
Облачное хранилище данных упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Блинов Михаил 73 16
|Белоусов Сергей 235 16
|Ганин Егор 54 10
|Дергилёв Никита 44 10
|Путин Владимир 2750 8
|Щеглов Петр 35 8
|Игнатьков Кирилл 11 7
|Нештун Денис 14 7
|Бочарникова Татьяна 83 7
|Мотовилов Олег 66 6
|Боровиков Сергей 28 6
|Мегрелишвили Георгий 24 6
|Рыжиков Сергей 110 5
|Артамонова Анна 183 5
|Колганов Владимир 13 5
|Корнеев Сергей 83 5
|Шадаев Максут 650 5
|Аникин Леонид 61 4
|Парфентьев Алексей 60 4
|Королюк Алексей 86 4
|Демидов Александр 20 4
|Шайхатаров Олег 8 4
|Иванов Александр 91 4
|Комиссаров Дмитрий 204 4
|Тимашев Ратмир 68 4
|Летунов Илья 48 4
|Яхина Ирина 40 4
|Дуров Павел 252 4
|Самошкин Дмитрий 20 4
|Сергеев Михаил 100 3
|Зубарев Яков 24 3
|Nair Manoj - Наир Манодж 6 3
|Касперский Евгений 302 3
|Колбин Евгений 59 3
|Сергеев Алексей 43 3
|Халин Дмитрий 55 3
|Арсентьев Андрей 62 3
|Гришин Дмитрий 190 3
|Чаркин Евгений 240 3
|Хомутский Юрий 52 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1223371, в очереди разбора - 874158.
Создано именных указателей - 113466.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.