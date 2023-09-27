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ОЭЗ Технополис Москва Печатники Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград

ОЭЗ Технополис Москва Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград

Особая экономическая зона «Технополис Москва», подведомственная Департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде – «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», "Руднево". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин. Ставка налога на прибыль для них составляет всего два процента. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить арендованный земельный участок за один процент от его кадастровой стоимости.


27.09.2023 Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного

Прорывная российская разработка Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из о
30.08.2023 В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов

ниверситет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершил приемную кампанию. Результаты 2023 г. стали рекордными для униве
25.08.2023 Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва»

нтроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево». Об этом

03.08.2023 На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей

На территории площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» размещена тестовая электрозарядная станция столичного производства, котора
27.07.2023 Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», российский разработчик и производитель устройств для оптоволоконной связи
10.07.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализует проект по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (
29.06.2023 Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза

По итогам первых трех месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5
28.06.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой

В июне 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьян
23.06.2023 Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент

Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется вып
22.06.2023 Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза

Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь – март 2023 г. составил 18,7 млрд руб., что более чем в три раза
16.06.2023 За три года в ОЭЗ «Технополис Москва» будет сдано 326 тыс. кв. метров площадей для размещения высокотехнологичных компаний

За последние два года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было введено в эксплуатацию около 180 тыс. кв. метров готовых промышленных
15.06.2023 Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году

В I квартале 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест, это на 70% больше, ч
15.06.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года

Более 30 высокотехнологичных предприятий запустят на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам 2023 г. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экон
14.06.2023 Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств

ах Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково» и особая экономическая зона «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развити
09.06.2023 Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года

В 2022 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализовали продукцию на 58,1 млрд руб. В числе лидеров – компании фармаце
23.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование

ую версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимо
22.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности

Компания, которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности.
19.05.2023 В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы»

В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ
19.05.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной ко
02.05.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево»

енные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых

26.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники  

нститут молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступил к разработке фоторезистов – литографических материалов, которые
19.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систе
18.04.2023 В Москве строится завод телеком-«железа»

изводству микроэлектроники в Москве. Об этом сообщается на портале особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и
13.04.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы

ные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены на границе России и Казахстана. Отечественное оборудование по
10.04.2023 Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва»

Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево»
05.04.2023 Онлайн-сервис разработчика из ОЭЗ «Технополис Москва» подскажет предприятиям лучшие варианты производства

ктуальная производственная платформа I5.Solutions, разработанная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство д
24.03.2023 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство новых электронных компонентов

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» научно-производственный центр «Спецэлектронсистемы» запустит производство

23.03.2023 МТС планирует выпускать автокомпоненты в ОЭЗ «Технополис Москва»

то». МТС приобрела 100% долей ООО «Ди Вай Технолоджис» – компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). Приобретение компании позволит «МТС авто» использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей, кому нео
17.03.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию

х станциях и шахтах. Производство предприятия локализовано на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной
02.03.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем

Российский разработчик аналоговых и аналого-цифровых микросхем резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Дизайн центр «Союз» более чем в три раза расширит свое производство. Для этого компания арендует дополнительные 1200 кв. м. помещений на площадке «Алабушево» в Зеленограде.

01.02.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления

жения экзоскелета, вне зависимости от желаний и физиологии пользователя. «Сотрудники резидента ОЭЗ “Технополис Москва” – НИИ молекулярной электроники – создали платформу активного экзоскелета р
31.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск высокоскоростного трансивера

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Неорос» начинает производство первых в России высокоскоростных т
19.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Микрон», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизи
13.01.2023 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами

ого ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. *** Особая экономическая зона «Технополис Москва»

12.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Ю
11.01.2023 В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов

На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершено строительство завода по производству электронных измерительных п
29.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» разработал NFC-решение, которое позволит расплатиться за то
23.12.2022 Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала гибридный квадроцикл

ать работу ДВС и электромотора, а также достичь высоких показателей проходимости. «Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» создает инновационную продукцию в области промышленной автоматизации и при
12.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Аддитивный инжиниринг» – расширил парк оборудования, чтобы нара
09.12.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начал строительство завода по производству SIM-карт

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Исткомпис Рус» – начал строительство нового завода по производ

Публикаций - 272, упоминаний - 501

ОЭЗ Технополис Москва Печатники упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

РТИ Микрон - Micron 1315 90
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 376 73
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт 234 16
GS Group - Технополис GS Гусев 53 14
Ростех - Автоматика Концерн 1465 11
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center 16 10
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 253 10
GS Group - ЦТС НПО - Цифровые телевизионные системы 35 8
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 14 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7401 8
Приводная техника НТЦ ГК 12 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2742 7
Профотек 14 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8842 7
Schneider Electric 510 7
Ангстрем-Т - Зеленоградский концерн 117 6
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 13 6
REG.ru - Рег.ру - Регистратор доменов 235 6
Неорос - Neoros 7 6
Radius Group - Радиус груп - Радиус-ВИП - Radius-VIP - Радиус-Климат - Радиус-Дистрибуция - Russian Mining Center (RMC) - Русская майнинговая компания (РМК) 12 6
Гудвин Концерн - Гудвин Европа - Goodwin 16 6
Meta Platforms - Facebook 4296 6
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2768 5
Аддитивный инжиниринг - Инжиниринговый центр Аддитивных Технологий 5 5
X Corp - Twitter 2478 5
5nine Software 1875 5
Научные развлечения 5 5
Eltex - Элтекс Коммуникации 88 5
Бифорком Тек - Бифорком Текнолоджис 7 5
EnSol Tech - ЭнСол Технологии - Хранение энергии 7 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10074 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 891 5
IBM - International Business Machines Corp 9209 4
Yandex - Яндекс 6144 4
Бутис НПП 5 4
ВЭБ.РФ НМ-тех 31 4
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 13 4
Cisco Systems 4917 4
Завод Протон Зеленоград 5 4
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 695 4
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 2 31
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 15 14
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6394 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5648 7
Москвич Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 8 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 872 5
Хирана+ 5 5
Sollers УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 123 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 32 4
ТЗМОИ - Тюменский завод медицинского оборудования 4 4
РВК - Российская венчурная компания 484 4
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 183 3
ИТЭЛМА НПП 18 3
Рокор НПО 3 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 532 3
Композит 84 3
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 1 3
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 162 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 364 2
Oak Investment Partners 1 2
Газпром нефть 511 2
Гранит 49 2
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 97 2
Россети Ленэнерго 68 2
РЖД - Российские железные дороги 1706 2
Русагро Группа Компаний 225 2
Porsche - Порше Руссланд 89 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 299 2
МКМ - Москабель-Фуджикура 1 2
Рада-Фарма 2 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 317 2
Volkswagen Audi Group 195 2
Лента - Сеть розничной торговли 1747 2
Boeing 938 2
Tesla Motors 358 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 229 2
Наукоград - технопарк 75 2
НСПК - Национальная система платежных карт 328 2
Электромобили Мануфэкчуринг Рус 2 2
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 66 155
ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 103 95
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 8 63
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 163 48
Правительство Москвы 1872 41
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1821 24
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4550 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 714 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2565 12
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 11
Президент Российской Федерации 3374 10
Правительство Москвы - ДНПП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 11 10
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2015 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7945 9
Военный Технополис ЭРА - Военный инновационный технополис ЭРА ФГАУ 2 7
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1748 7
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 687 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2820 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2807 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 406 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 120 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1410 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1658 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3879 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1612 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2873 3
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 13 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 139 3
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 3 3
Судебная власть - Judicial power 539 3
Правительство Москвы - Городское агентство управления инвестициями 2 3
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 188 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 891 2
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 230 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1488 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2258 2
Совет при президенте Российской Федерации 32 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 77 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 894 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 602 5
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 7 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 28 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 139 2
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 4 2
Международная академия связи - МАС 25 2
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 1 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 2
АЭТИ - Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры 1 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 229 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 61 1
ОЗХО - Организация по запрещению химического оружия - OPCW - Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons 2 1
Демократическая политическая партия США 102 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 7 1
Единая Россия - Политическая партия 263 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 39 1
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 4 1
АПЭАП - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 20 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 530 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 3 1
Ассоциация менеджеров 15 1
4CIO 743 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 74 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 20382 121
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ 972 82
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 10191 79
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 21820 75
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 8155 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 925 45
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27 40
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6176 36
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 2631 34
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3089 31
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 1332 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8052 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 1286 21
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 12 20
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 1156 20
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4762 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 10179 19
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 727 19
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 3516 18
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 2974 17
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2351 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 1870 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 11530 16
Электроэнергетика - Smart Grid - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 754 15
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 863 15
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 11480 14
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 374 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание 3122 12
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ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 10253 12
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 9336 11
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Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17230 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 2336 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 671 11
Маркировка - Marking 837 10
Электроника - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 191 10
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices 1734 10
Принтер - 3D печать - 3D принтер - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 196 10
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 2647 10
СКБ Контур - Контур.Фокус 787 12
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции 38 10
Microsoft Windows 2000 940 10
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 53 7
StatOnline.ru - Статистический справочник Рунета 75 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2556 5
Google YouTube - Видеохостинг 2446 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 725 5
Apple iPhone 6 597 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 2272 4
Электромобили Мануфэкчуринг Рус - EVM Pro 4 3
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 463 3
НП ПСС - Развитие российских светодиодных технологий - Технологическая платформа 5 3
Sollers УАЗ - УАЗ Профи 5 3
Сбер - SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 39 2
Автодата - Национальная сервисная навигационно-телематическая платформа 10 2
Samsung DRE 3 2
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 192 2
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 16 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 835 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3804 2
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 115 2
REG.Site - сервис создания сайтов на базе Wordpress 8 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 587 2
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 34 2
РТИ Микрон RFID 1 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1142 2
Linux OS 8531 2
Terrasoft Creatio 88 1
ByteDance TikTok 186 1
Google Android 13007 1
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 354 1
Microsoft Skype 1975 1
WordPress Foundation - WordPress 199 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 333 1
ЕИСУ КС - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 5 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1410 1
Microsoft Windows 14711 1
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 295 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6532 1
Дегтев Геннадий 199 185
Овчинский Владислав 119 99
Прохоров Александр 102 62
Ефимов Владимир 107 46
Путин Владимир 2837 9
Усачев Владимир 9 9
Хасьянова Гульнара 126 9
Ищенко Игорь 6 6
Собянин Сергей 271 5
Медведев Дмитрий 1637 4
Сергунина Наталья 328 4
Мариничев Дмитрий 24 4
Бочаров Олег 28 4
Смирнов Денис 21 3
Рашкин Илья 4 3
Гирдин Игорь 3 3
Стесин Святослав 3 3
Безруков Андрей 28 3
Барашев Артем 3 3
Лысенко Эдуард 279 3
Старков Антон 3 3
Ермолаев Артем 361 3
Кузьмин Евгений 10 2
Белоусов Сергей 236 2
Королюк Алексей 86 2
Рудаков Олег 4 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 379 2
Просвиряков Александр 2 2
Шпиленко Андрей 7 2
Масленников Евгений 10 2
Крикушенко Владимир 3 2
Езопов Виталий 12 2
Чубайс Анатолий 208 2
Маковецкий Валерий 3 2
Алиханов Антон 12 2
Щеголев Игорь 691 2
Рогозин Дмитрий 97 2
Ачкасов Евгений 17 2
Шойгу Сергей 85 2
Греф Герман 374 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39463 295
Россия - РФ - Российская федерация 127173 242
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 552 65
Москва - Печатники 81 62
Земля - планета Солнечной системы 8368 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15470 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13418 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50103 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14114 21
Россия - СЗФО - Калининградская область 1077 16
Европа 11993 16
Франция - Французская Республика 5485 14
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2440 12
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 118 12
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2257 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6262 9
Финляндия - Финляндская Республика 1621 8
Япония 10469 8
Южная Корея - Республика 4473 8
Казахстан - Республика 4929 8
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1450 8
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 12792 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 8577 8
Германия - Федеративная Республика 8772 8
Беларусь - Белоруссия 4439 7
Азия - Азиатский регион 4269 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1471 6
Солнце - звезда Солнечной системы 1383 6
Украина 6788 6
Италия - Итальянская Республика 3006 6
Нидерланды 2226 6
Россия - УФО - Тюменская область 952 5
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1026 5
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1148 5
Европа Восточная 3027 5
Индия - Bharat 4474 5
Бразилия - Федеративная Республика 1965 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 829 4
Китай - Шанхай 632 4
Канада 3014 4
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 565 258
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 7424 110
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 5129 96
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 6590 84
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 28351 81
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 59 80
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 1668 58
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 2333 52
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 1382 47
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 1695 32
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 1934 30
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 47 26
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 26875 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1211 21
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 2980 19
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 560 19
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 1124 18
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 128 18
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 2334 18
Энергетика - Energy - Energetically 2432 17
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 3223 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3260 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 1130 16
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний 1 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 255 15
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 493 15
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 9004 14
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1115 13
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 1103 13
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2545 13
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2698 11
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 2573 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 7109 11
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 792 10
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 695 10
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8928 9
Налогообложение - Налог на прибыль 164 9
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 4406 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1410 9
Физика - Physics - область естествознания 1628 9
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 578 5
РИА Новости 781 3
TAdviser - Центр выбора технологий 320 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 861 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 563 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10517 2
Ведомости 666 1
Прайм - Агентство экономической информации 797 1
N+1 - Издание 143 1
MIT Technology Review 6 1
CNews Северо-Запад 24 1
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Из рук в руки - irr.ru 6 1
Известия ИД 473 1
Россия К - телеканал 27 1
Мобильные системы 116 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 60 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 1010 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 10 3
Frost & Sullivan 110 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 266 1
IHS iSuppli 80 1
TAdviser 100 3 1
Автостат 20 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 354 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 165 77
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 90 8
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 386 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 694 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 723 3
РАН - Российская академия наук 1780 3
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 263 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 94 2
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 36 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МГОК ГБПОУ - Московский государственный образовательный комплекс ГБПОУ 3 2
БФУ - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 10 2
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 16 2
Ростех - Росэлектроника - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 37 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 2
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 53 2
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 6 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 261 1
Beihang University - Бэйханский Университет - Университет Бэйхан - Пекинский университет авиации и космонавтики 3 1
Beijing University - Peking University - БэйДа - Пекинский университет 33 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 155 1
НИУ ВШЭ - Высшая школа урбанистики - Институт региональных исследований и городского планирования 1 1
Universal University - БВШД - Британская высшая школа дизайна 4 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 768 1
Гусевский политех - Гусевский политехнический техникум ГБОУ СПО КО 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 197 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет - Московский автодорожный институт 7 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 24 1
Tsinghua University - Университет Цинхуа 22 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 22 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 16 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 22 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 10 1
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 89 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 246 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 67 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 4 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 39 1
Сбер - Сбербанк Школа 21 10 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 12 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 9
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 437 6
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 70 4
День молодёжи - 27 июня 5 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 127 2
CSTB Telecom & Media 59 2
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 174 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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