ОЭЗ Технополис Москва Печатники Особая экономическая зона ОЭЗ Зеленоград Особая экономическая зона Зеленоград Свободная экономическая зона Зеленоград ТВЗ Зеленоград

Россияне освоили революционный метод производства пластин для выпуска микросхем. Он в два раза дешевле иностранного Прорывная российская разработка Российская компания «Рокор» из состава ОЭЗ «Технополис Москва» разработала новую технологию производства монокристаллических пластин из о

В Московский институт электронной техники подало документы рекордное количество абитуриентов ниверситет «МИЭТ», являющийся стратегическим вузом для предприятий особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершил приемную кампанию. Результаты 2023 г. стали рекордными для униве

Производитель систем видеонаблюдения получил статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» нтроля безопасности и видеорегистраторы, получила статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Производственный комплекс располагается на площадке «Алабушево». Об этом

На площадках ОЭЗ «Технополис Москва» установят еще 18 зарядных станций для электромобилей На территории площадки «Печатники» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» размещена тестовая электрозарядная станция столичного производства, котора

Производитель первых в России высокоскоростных трансиверов из ОЭЗ «Технополис Москва» нарастил выручку в семь раз Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», российский разработчик и производитель устройств для оптоволоконной связи

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» приступил к разработке аппарата ИВЛ с функцией искусственного интеллекта Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализует проект по внедрению в аппараты искусственной вентиляции легких (

Владимир Ефимов: объемы производства резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» выросли в 3,5 раза По итогам первых трех месяцев 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» произвели высокотехнологичной продукции на 17,3 млрд руб., что почти в 3,5

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» развивает сотрудничество с Мьянмой В июне 2023 г. резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» заключил соглашение о поставках инспекционно-досмотровых комплексов в Мьян

Владислав Овчинский: на площадке «Руднево» зарегистрирован первый резидент Первая из локализовавших производство на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» компаний получила статус резидента. Предприятие «Вип-Камилла» займется вып

Владимир Ефимов: в I квартале выручка компаний ОЭЗ «Технополис Москва» выросла в три раза Объем выручки резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» за январь – март 2023 г. составил 18,7 млрд руб., что более чем в три раза

За три года в ОЭЗ «Технополис Москва» будет сдано 326 тыс. кв. метров площадей для размещения высокотехнологичных компаний За последние два года на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» было введено в эксплуатацию около 180 тыс. кв. метров готовых промышленных

Около 700 рабочих мест создали резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» в 2023 году В I квартале 2023 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создали на своих предприятиях почти 700 рабочих мест, это на 70% больше, ч

В ОЭЗ «Технополис Москва» откроется 30 новых предприятий к концу 2023 года Более 30 высокотехнологичных предприятий запустят на площадках особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» по итогам 2023 г. Об этом в рамках XXVI Петербургского международного экон

Фонд «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничеств ах Петербургского международного экономического форума фонд «Сколково» и особая экономическая зона «Технополис Москва» заключили соглашение о сотрудничестве и взаимной поддержке в сфере развити

Выручка резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» увеличилась почти на 65% по итогам 2022 года В 2022 г. резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» реализовали продукцию на 58,1 млрд руб. В числе лидеров – компании фармаце

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет поставлять умное досмотровое оборудование ую версию досмотровой установки с искусственным интеллектом. Новый «умный» интроскоп резидента ОЭЗ «Технополис Москва» способен распознавать не только внешние контуры, но и внутреннее содержимо

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начала производство усилителей радиочастотной мощности Компания, которая работает на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», разработала и запустила в производство усилители радиочастотной мощности.

В индустриальном парке «Руднево» откроется центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» В индустриальном парке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» разместится Центр компетенций «Беспилотные авиационные системы» (БАС) МГТУ

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» представил обновленный портативный аппарат УЗИ Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» представил портативный аппарат для УЗИ экспертного класса в обновленной ко

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство продукции для зеленых технологий на площадке «Руднево» енные мощности по производству конденсаторов на площадке «Руднево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». На новой площадке компания также будет производить продукцию для зеленых

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» займется разработкой специальных материалов для микроэлектроники нститут молекулярной электроники (НИИМЭ), имеющий статус резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», приступил к разработке фоторезистов – литографических материалов, которые

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал беспроводную систему мониторинга персонала Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Концерн Гудвин» разработал и успешно испытал локальную беспроводную систе

В Москве строится завод телеком-«железа» изводству микроэлектроники в Москве. Об этом сообщается на портале особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Промышленный комплекс будет выпускать телекоммуникационное оборудование и

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» установил на российско-казахстанской границе инновационные досмотровые комплексы ные инспекционно-досмотровые комплексы (ИДК), созданные резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», установлены на границе России и Казахстана. Отечественное оборудование по

Индустриальный парк «Руднево» стал шестой площадкой ОЭЗ «Технополис Москва» Индустриальный парк «Руднево» включен в границы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Теперь инвесторы, которые локализуют производство на территории «Руднево»

Онлайн-сервис разработчика из ОЭЗ «Технополис Москва» подскажет предприятиям лучшие варианты производства ктуальная производственная платформа I5.Solutions, разработанная в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва», автоматически подбирает оптимальных исполнителей заказа на производство д

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» начнет производство новых электронных компонентов Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» научно-производственный центр «Спецэлектронсистемы» запустит производство

МТС планирует выпускать автокомпоненты в ОЭЗ «Технополис Москва» то». МТС приобрела 100% долей ООО «Ди Вай Технолоджис» – компании, занимающейся строительством завода для промышленного производства автомобильной электроники на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» (площадка «Алабушево»). Приобретение компании позволит «МТС авто» использовать отраслевые технологии и стандарты для производителей легковых и грузовых автомобилей, кому нео

В ОЭЗ «Технополис Москва» разработали робота-амфибию х станциях и шахтах. Производство предприятия локализовано на территории особой экономической зоны «Технополис Москва». Об этом рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» расширяет производство интегральных микросхем Российский разработчик аналоговых и аналого-цифровых микросхем резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» «Дизайн центр «Союз» более чем в три раза расширит свое производство. Для этого компания арендует дополнительные 1200 кв. м. помещений на площадке «Алабушево» в Зеленограде.

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал экзоруку с нейросетевыми алгоритмами управления жения экзоскелета, вне зависимости от желаний и физиологии пользователя. «Сотрудники резидента ОЭЗ “Технополис Москва” – НИИ молекулярной электроники – создали платформу активного экзоскелета р

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начинает выпуск высокоскоростного трансивера Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» компания «Неорос» начинает производство первых в России высокоскоростных т

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» помог оцифровать экспонаты Музея архитектуры имени А.В. Щусева Резидент ОЭЗ «Технополис Москва», завод «Микрон», внедрил в Музее архитектуры имени А. В. Щусева автоматизи

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» разработал сервис для управления проектами ого ПО служит подтверждением качества и надежности разработки», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. *** Особая экономическая зона «Технополис Москва»

В ОЭЗ «Технополис Москва» начнут выпускать наборы для обучения метрологии Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – компания «Научные развлечения» – разработает и выпустит учебный набор «Ю

В ОЭЗ «Технополис Москва» построили завод по производству измерительных приборов На площадке «Алабушево» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» завершено строительство завода по производству электронных измерительных п

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» запустил систему быстрых платежей в крупной торговой сети Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» завод «Микрон» разработал NFC-решение, которое позволит расплатиться за то

Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» разработала гибридный квадроцикл ать работу ДВС и электромотора, а также достичь высоких показателей проходимости. «Компания из ОЭЗ «Технополис Москва» создает инновационную продукцию в области промышленной автоматизации и при

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения в промышленности Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» –компания «Аддитивный инжиниринг» – расширил парк оборудования, чтобы нара