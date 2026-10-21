Индексная книга (каталог) CNews*
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ОТВ Аврора Маркет
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Публикаций - 24, упоминаний - 25
ОТВ и организации, системы, технологии, персоны:
|OpenPOWER Foundation - Consortium 48 2
|Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 66 1
|Казнова Татьяна 10 3
|Уланова Екатерина 2 2
|Гаврилова Татьяна 6 2
|Аляутдин Роман 14 2
|Robinson Terrance - Робинс Терранс 1 1
|Смирнов Николай 40 1
|Мыскин Роман 40 1
|Шварев Леонид 9 1
|Смышляев Павел 1 1
|Гущин Сергей 20 1
|Конин Александр 3 1
|Чепрак Артем 21 1
|Абасмирзоев Заур 17 1
|Иваница Владимир 6 1
|Филиппов Петр 1 1
|Дединкина Евгения 1 1
|Земсков Ярослав 1 1
|Старыгин Артем 1 1
|Рустамов Рустам 567 1
|Мишустин Михаил 807 1
|Комиссаров Дмитрий 252 1
|Меньшов Кирилл 161 1
|Игнатов Сергей 87 1
|Зубов Михаил 3 1
|Степанов Владимир 92 1
|Петров Анатолий 10 1
|Рукавишникова Мария 24 1
|Пустарнаков Роман 57 1
|Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ - РБточкаРУ - Русбейс 31 1
|Ведомости 1575 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 2542 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1488012, в очереди разбора - 721016.
Создано именных указателей - 204823.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.