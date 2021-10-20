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ОСАГО
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств


20.10.2021 Искусственный интеллект: тренды развития и практика применения 2
13.10.2021 Столичное ГИБДД получит ИИ для поиска авто с «мертвыми» водителями 1
23.08.2021 «Ситимобил» запустил факторинг для таксопарков 1
21.07.2021 «Сбербанк страхование» вышла на рынок ДМС 1
06.07.2021 «РЕСО-Гарантия» использует технологии Smart Engines для распознавания паспорта, водительских прав и СТС 1
25.06.2021 ЦБ обвинили в краже названия первого в России суперсервиса. Его разочарованный автор покидает страну 2
14.05.2021 ФРИИ и Sistema Smarttech инвестировали в сервис подписки на авто The Mashina $800 тысяч 1
13.05.2021 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2020 года 1
28.04.2021 Почему делиться большими данными выгоднее, чем их собирать 2
14.04.2021 ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1
13.04.2021 Россияне научились обманывать ИТ-систему техосмотра автомобилей 1
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1
25.03.2021 Российский малый и средний бизнес допустят к онлайн-агрегаторам финансовых услуг, которыми могли пользоваться только физлица 1
24.03.2021 Единое рабочее место оператора в «Ингосстрахе» 1
22.03.2021 Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая 1
15.03.2021 «Инфосистемы джет» отвечает за работу комплекса ИТ-систем в основе АИС ОСАГО 1
08.02.2021 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Санкт-Петербурге 1
03.02.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за январь 2020 г. 2
03.02.2021 «Корус консалтинг» перевел в цифру путь клиента в Mafin с помощью облачной CRM 1
19.01.2021 У «Сбера» появилось автокаско 3
22.12.2020 Раскрыты самые штрафующие дорожные камеры Москвы, отбирающие у водителей сотни миллионов рублей 1
21.12.2020 Игорь Алутин, Мосбиржа: Маркетплейс Московской биржи делает финуслуги доступными для регионов 1
08.12.2020 «Альфастрахование»: объем выручки страховых услуг онлайн за 5 лет вырос более чем в 20 раз 1
27.11.2020 ВТБ начал онлайн-продажи полисов ОСАГО 2
11.11.2020 Минцифры и «РТ Лабс» получили приз за лучший цифровой сервис года 1
02.11.2020 «Ростелеком» запускает продажи электронных полисов ОСАГО 2
27.10.2020 «Тинькофф» добавил новые сервисы в свое суперприложение 1
22.10.2020 РСА и «Инфосистемы джет» обеспечили круглосуточную защиту новой АИС ОСАГО 1
15.10.2020 Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1
07.10.2020 «Яндекс.Драйв» запустил подписку на автомобили в Москве 1
28.08.2020 «Связной» запустил страхование автомобилей 1
20.08.2020 Приложение «Сбербанк Онлайн» научилось продавать ОСАГО. На подходе КАСКО 1
13.08.2020 Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика 3
12.08.2020 «Сравни.ру» поможет оформить ОСАГО прямо в «Яндекс.навигаторе» 1
16.07.2020 Появился бесплатный сервис для быстрого оформления ОСАГО, который «не навязывает дополнительные услуги» 4
09.07.2020 Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
29.06.2020 В России заработала инфосистема автостраховщиков, переписанная за 2 миллиарда «с нуля» 3
20.05.2020 Райффайзенбанк завершил интеграцию с сервисом «Цифровой профиль» 1
20.05.2020 На базе госуслуг заработал сервис для граждан по оформлению кредитов в банках 1

Публикаций - 101, упоминаний - 130

ОСАГО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 5
Microsoft Corporation 11077 4
Инфосистемы Джет 675 4
Smart Engines - Смарт Энджинс 199 4
Telegram Group 702 3
Google LLC 7148 3
Facebook 3765 2
RedMadRobot - Рэдмэдробот 45 2
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 2
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 2
АФК Система ПАО 994 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
Apple Inc - Эппл Рус 7701 2
Agima 13 1
App Annie 73 1
Vocord - Вокорд 99 1
Бакка Софт - Bacca 13 1
Google DeepMind 14 1
IDX - Системы управления идентификацией 11 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
True Engineering - EastBanc Technologies 5 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 123 1
Baidu Institute of Deep Learning 2 1
Touch Instinct - Тачин 6 1
Clutch 4 1
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 1
Nvidia Corp 2019 1
Сравни.ру 7 1
Trinity Digital 4 1
Violin Systems - Violin Memory 22 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
Ситилабс 25 1
Payment Systems - Мультисервисная платёжная система - МПП 1 1
Magora Systems - Магора 3 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Pure Storage 43 1
Huawei 2730 1
АльфаСтрахование СГ 208 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 6
Ингосстрах СПАО 210 5
Росгосстрах 182 4
Тинькофф страхование 19 3
Согласие СК 44 3
Сбербанк страхование 47 3
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 3
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 2
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 2
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 2
Совкомбанк ПАО 147 2
Ак Барс Банк 173 2
Авто.ру - Auto.ru 67 1
Hyundai Mobility Lab 2 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 69 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Эксмо-АСТ - издательство 50 1
Лидер-инновации 27 1
ВТБ Страхование 52 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 21 1
Skoda - Škoda Auto 24 1
Телефон.Ру 60 1
Водный стадион Технопарк 10 1
СберАвто 18 1
Газпромнефть АЗС 5 1
Сбербанк Северо-Западный банк 68 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
Уралсиб Банк 389 1
Связной ГК 878 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
BMW 249 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Hyundai Motor 145 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 14
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 13
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 8
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 917 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 379 2
Правительство РФ 2203 2
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 1
ФМС РФ - Крымском управление федеральной миграционной службы 4 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Московский паркинг 5 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Президент Российской Федерации 1439 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 419 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 9
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
ЛДПР 69 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 2
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 2
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование 19 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 682 2
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 2
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 546 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 311 1
MADP - Mobile Application Development Platforms - Платформы разработки мобильных приложений 7 1
DevSecOps - Development Security Operations 30 1
IPMI - Intelligent Platform Management Interface - Интеллектуальный интерфейс управления платформой 26 1
SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - IRP - Incident Response Platform - Организация и автоматизации процесса расследования и реагирования на инциденты ИБ - CSIRP - Cybersecurity incident response plan - Система автоматизации реагирован 59 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
Таксометр - Taximètre - счётчик цены 16 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
Умное ЖКХ 12 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
pLTE - Private LTE - частные сети предприятий 15 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 3 1
O2O - Online-to-Offline - "из онлайна в офлайн" - digital-маркетинг привода клиентов из интернета в реальные точки продаж 16 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
Мобильный ШПД - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет 22 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 9 1
RTO - Recovery Time Objective - RPO - Recovery Point Objective - Время, необходимое для восстановления ИТ-ресурсов после сбоя - Время максимально допустимых потерь данных до момента возникновения сбоя 57 1
Шесть девяток - 99,9999% - степень доступности 9 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
Kubernetes 307 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple - App Store 2198 6
Apple iOS 5742 6
Google Android 10751 6
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 5
Госуслуги - Суперсервисы 14 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 81 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
Госуслуги - Суперсервисы - Пенсия онлайн 10 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Абсолюттех Mafin - Страховая онлайн-платформа 5 2
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 86 2
Госуслуги - Суперсервисы - Трудовая миграция онлайн 5 2
Госуслуги - Суперсервисы - Имущество онлайн 3 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 2
АИС ОСАГО - Автоматизированная информационная система ОСАГО 11 2
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 2
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 2
ВТБ Онлайн 137 2
АльфаСтрахование Мобайл 7 2
IBM Cognos BI 141 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Google AlphaGo 7 1
Google Brain 3 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
Госуслуги - Обжалование штрафов онлайн 5 1
Apache Cassandra 31 1
Payment Systems ShopPoints - программа лояльности 3 1
KIA Rio 9 1
ЦФТ Банк 42 1
Nissan Leaf - электромобиль 24 1
Hyundai Sonata - беспилотный автомобиль 11 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Госуслуги - Суперсервисы - Рождение ребенка 13 1
Госуслуги - Суперсервисы - Поступление в ВУЗ онлайн - Цифровые документы об образовании онлайн 18 1
Hyundai Creta - кроссовер 3 1
Volkswagen Polo 4 1
Арлазаров Владимир 118 4
Акимов Максим 167 3
Косачев Антон 4 2
Чугунов Никита 53 2
Скоробогатова Ольга 33 2
Паршин Максим 141 2
Деньгин Вадим 14 1
Агеев Виктор 1 1
Дюбанова Ксения 1 1
Михина Анна 12 1
Лебедев Игорь 4 1
Белова Светлана 7 1
Пятин Илья 2 1
Капленков Павел 1 1
Волчков Павел 5 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Демидов Евгений 1 1
Нилов Ярослав 2 1
Талочкин Дмитрий 1 1
Попов Дмитрий 19 1
Костин Дмитрий 3 1
Забудько Лев 3 1
Газизуллин Рустам 1 1
Свинцов Андрей 1 1
Смышляева Елена 2 1
Алутин Игорь 2 1
Тюлькин Евгений 2 1
Лазаричев Александр 1 1
Калицев Алексей 1 1
Адилова Анастасия 1 1
Козловская Ирина 3 1
Мотренко Андрей 10 1
Катрич Алексей 39 1
Талденков Алексей 2 1
Самошин Алексей 1 1
Римский Александр 3 1
Макин Алексей 10 1
Рязанов Антон 10 1
Носков Константин 201 1
Лагода Георгий 51 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 63
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2462 5
Россия - СФО - Ленинградская область 1113 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Россия - ПФО - Казань 1515 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 2
Европа Западная 613 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 149 2
Германия - Федеративная Республика 3633 2
Европа 3752 2
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Калининград 664 1
Россия - Кемеровская область 467 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Тверская область 248 1
Княжество Монако 63 1
Япония 2780 1
Украина 3365 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Амурская область 320 1
Россия - Белгород 240 1
Россия - Саров 92 1
Европа Северная - Скандинавия 274 1
Россия - Красногорск 106 1
Россия - Симферополь 115 1
Россия - Химки 88 1
Россия - СФО - Новосибирск 1967 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Беларусь - Белоруссия 2088 1
Финляндия - Финляндская Республика 816 1
Польша - Республика 829 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 759 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 11
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 3
Европротокол - Европейский протокол - Упрощённое оформление документов ДТП 9 3
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 3
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 2
Образование в России 335 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Webmaster - Вебмастер 3 1
ОФЗ - Облигации федерального займа 8 1
Fitness - Фитнес - вид физической активности 14 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица 16 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 316 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 657 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 31 1
ЗАГС РФ - Органы записи актов гражданского состояния 158 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 237 1
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1204 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
Ведомости 259 2
Forbes - Форбс 442 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
НТВ - Телекомпания 164 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия 24 - телеканал 86 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
Автокод (портал) 29 1
CNews Analytics 1988 6
IDC - International Data Corporation 2718 1
Gartner 2190 1
Microsoft Research 93 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
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