ВТБ лидирует по числу пользователей цифрового профиля гражданина 1

Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar 1

Hyundai подвела итоги первого года Hyundai Mobility 1

Центробанк обвинили в краже первого в России суперсервиса у разработчика 3

Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит 1