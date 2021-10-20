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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ОСАГО
Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 101, упоминаний - 130
ОСАГО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 9
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 3
|ЛДПР 69 1
|АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
|ВСС - Всероссийский союз страховщиков 7 1
|Арлазаров Владимир 118 4
|Акимов Максим 167 3
|Косачев Антон 4 2
|Чугунов Никита 53 2
|Скоробогатова Ольга 33 2
|Паршин Максим 141 2
|Деньгин Вадим 14 1
|Агеев Виктор 1 1
|Дюбанова Ксения 1 1
|Михина Анна 12 1
|Лебедев Игорь 4 1
|Белова Светлана 7 1
|Пятин Илья 2 1
|Капленков Павел 1 1
|Волчков Павел 5 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Демидов Евгений 1 1
|Нилов Ярослав 2 1
|Талочкин Дмитрий 1 1
|Попов Дмитрий 19 1
|Костин Дмитрий 3 1
|Забудько Лев 3 1
|Газизуллин Рустам 1 1
|Свинцов Андрей 1 1
|Смышляева Елена 2 1
|Алутин Игорь 2 1
|Тюлькин Евгений 2 1
|Лазаричев Александр 1 1
|Калицев Алексей 1 1
|Адилова Анастасия 1 1
|Козловская Ирина 3 1
|Мотренко Андрей 10 1
|Катрич Алексей 39 1
|Талденков Алексей 2 1
|Самошин Алексей 1 1
|Римский Александр 3 1
|Макин Алексей 10 1
|Рязанов Антон 10 1
|Носков Константин 201 1
|Лагода Георгий 51 1
|CNews Analytics 1988 6
|IDC - International Data Corporation 2718 1
|Gartner 2190 1
|Microsoft Research 93 1
|МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
|SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761598, в очереди разбора - 665287.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru