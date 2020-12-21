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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Носимые устройства Wearable devices



21.12.2020 Samsung представила УФ-стерилизатор для мобильных устройств. Цена. Фото 1
23.11.2020 Медицинский ум: чем может помочь искусственный интеллект здравоохранению 1
19.11.2020 В России и Белоруссии создают дополненную реальность для очков Apple 1
02.11.2020 Samsung представила новое беспроводное зарядное устройство с функцией «3-в-1» 1
29.10.2020 Samsung Electronics объявила финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
29.10.2020 Что вы должны знать про BPM 1
27.10.2020 Технология SSD NVMe: история, сравнение, преимущества и недостатки. Подробный обзор Market.CNews 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
19.10.2020 Oppo и Orange объявили о партнерстве, направленном на персонализацию устройств и развитие технологии eSIM 1
01.10.2020 Программа Huawei Heart Study вошла в методические рекомендации ESС 2020 по диагностике и лечению мерцательной аритмии 1
24.09.2020 CRM-системы: история развития ПО, которым сегодня пользуются миллиарды 1
28.08.2020 «Росэлектроника» представила компактную мобильную станцию спутниковой связи 1
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
25.08.2020 МТС и «Медси» запускают совместную акселерационную программу 1
19.08.2020 В российском Samsung Mobile третий глава за три года. Теперь это выходец из компании - исторического врага Samsung 1
28.07.2020 В фатальном взломе Garmin обвинили россиянина. Доказательств его причастности нет 1
24.07.2020 Oracle выпускает облачный сервис Clinical One Data Collection 1
24.07.2020 Тысячи устройств Garmin превратились в «кирпичи». Хакеры взломали ее системы и требуют миллионы долларов выкупа 1
21.07.2020 Аналитика «М.Видео-Эльдорадо»: рынок носимой электроники за четыре года вырос почти в девять раз 1
16.07.2020 CNews выпустил рейтинг крупнейших разработчиков мобильных приложений для бизнеса и госструктур 1
10.07.2020 Российский рынок мобильной разработки вырос на 40% 1
03.07.2020 O-City стала партнером Visa Ready for Transit 1
30.06.2020 Америка объявила войну мифическому чипированию людей 1
26.06.2020 Пейзаж в середине битвы. Как пандемия повлияла на ИТ-рынок 1
27.05.2020 Honor стал лидером по поставкам смартфонов на российский рынок по итогам квартала 1
06.05.2020 «Связной»: в I квартале 2020 года российский рынок носимых устройств вырос на 54% 1
20.04.2020 Huawei представила новые версии смарт-часов Watch GT 2 в России 1
20.04.2020 В России потратят 36 млрд рублей на развитие блокчейна. Что это даст? 1
20.04.2020 Прогноз GS Group: падение на рынке смартфонов в III квартале составит не менее 40% 1
16.04.2020 ОНЛАЙН-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
10.04.2020 «Ростелеком», Агентство инноваций Москвы и РАЭК учредили онлайн-хакатон с призовым фондом 2,5 млн рублей 1
06.04.2020 Онлайн-конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
03.04.2020 Samsung расширяет возможности сервисного обслуживания портативной техники 1
25.03.2020 В скандальную мегазакупку ПК на «Эльбрусах» для РЖД допустили процессоры «Байкал» 1
12.03.2020 Конференция CNews «ИТ в промышленности: переход к цифровому производству» состоится 23 апреля 1
11.03.2020 Как коронавирус повлияет на российский ИТ-рынок? Опрос CNews 1
05.03.2020 «Мегафон» запустил трейд-ин для смарт-часов 1
28.02.2020 От 5G до облака: какие технологические тренды будут актуальны в ближайшее время 1
26.02.2020 Коронавирус обрушит продажи ПК, но отправит в рост онлайн-коммерцию и образование 1
06.02.2020 Google втайне создает новую операционную систему 1

Публикаций - 141, упоминаний - 141
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1177248, в очереди разбора - 984067.
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