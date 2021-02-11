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Нордеа Банк


11.02.2021 В «Билайне» назначен исполнительный вице-президент по розничному бизнесу 1
30.10.2019 Банк «Открытие» и «Крок» реализуют проект целевых дата-центров 1
02.10.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
25.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
23.09.2019 CNews соберет экспертов по цифровому офису. Идет регистрация 1
04.09.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
26.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
20.08.2019 Конференция CNews «Современный цифровой офис: трансформация привычных моделей работы» состоится 8 октября 1
18.06.2019 Банк Зенит перенес всю централизованную инфраструктуру в ЦОД «Компрессор» сети дата-центров КРОК 1
28.08.2018 «Нордеа банк» обеспечил бесперебойную работу банковских систем на базе ЦОД КРОК 4
25.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
13.05.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды» 1
06.04.2016 «Нордеа Банк» оптимизировал проведение электронных закупок с помощью SAP Ariba Sourcing 3
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1
14.03.2016 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИКТ в финансовом секторе 2016» 1
22.07.2015 «Нордеа Банк» доверил «КартСтандарту» обслуживание операций по картам 2
16.06.2015 «Нордеа Банк» перешел на процессинг «КартСтандарт» 3
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка» 4
03.06.2015 Большие данные не стали мэйнстримом в российских банках 1
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов 5
22.04.2015 Объем продаж InfoWatch в 2014 г. увеличился на 67% 1
24.11.2014 «Турбо-секси банк»: ИТ-директора пытаются снискать любовь клиентов 3
09.07.2014 «Нордеа Банк» переходит на новую версию InfoWatch Traffic Monitor Enterprise 6
08.07.2014 Конференция CNews. «BPM: Управление бизнес-процессами 2014» 1
21.04.2014 «Нордеа Банк» внедрил 3D Secure для защиты клиентов при оплате покупок в Сети 4
16.01.2014 Конференция CNews «BPM: Современные тенденции в управлении» 1
19.12.2013 AT Consulting: Выигрывает тот, кто готов отрабатывать каждый рубль 1
09.12.2013 Интеграционное тестирование: банки в поисках эффективных решений 1
12.11.2013 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИТ-сервисами в «Нордеа Банке» 3
05.11.2013 Банки топ-10 вынуждены кастомизировать до 75% вендорского решения 1
14.06.2013 Держатели банковских карт «Нордеа Банка» могут подключить «Мобильный Банк» через колл-центр 2
18.04.2013 25 апреля в Москве начнет работу банковский форум ДБО 2013 1
08.04.2013 ИТ для банков: инновации отходят на второй план 1
29.03.2013 Вице-президент «ТрансКредитБанка» определил основные ИТ-задачи интеграции банка в ВТБ на конференции «ИКТ в финансовом секторе» 1
04.03.2013 25 апреля в Москве начнет работу банковский форум ДБО 2013 1
15.06.2012 «Нордеа Банк» начал выпускать виртуальные банковские карты 6
06.06.2012 "Нордеа Банк": Новая CRM ускорит кредитный процесс в 2 раза 2
28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке» 4
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI 3
09.12.2011 «Нордеа Банк» предлагает владельцам карт Visa услугу «Быстрые переводы (Fast Funds)» 5

Публикаций - 49, упоминаний - 108

Нордеа Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 5
Крок 1221 3
Uptime Institute 159 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Google LLC 7168 2
iTeco - Ай-Теко 720 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
SAP SE 3218 1
VK - Mail.ru Group 2485 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Microsoft Corporation 11143 1
Открытие ФК 538 10
Почта России ПАО 1577 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 19 6
Valtec 9 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 63 6
Mary Kay - Мэри Кэй 82 6
UBS AG 119 6
Модульбанк - Modulbank 95 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 216 6
PepsiCo - Пепсико 95 6
Совкомбанк ПАО 147 6
АльфаСтрахование СГ 208 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 6
Hansa - Ханса 61 6
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1283 6
МДМ Банк 150 5
Газпромбанк - ГПБ 693 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 44 3
Альфа-Банк 1127 3
Май - Российская торговая компания 49 3
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 2
eKassir - Екассир Банковские Системы 20 2
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 2
KDL - Клинико-диагностические лаборатории 7 2
Банк Интеза 20 2
ВТБ - Транскредитбанк 74 2
Туту.ру - Tutu.ru - российский сервис путешествий 13 2
Банк Зенит 131 2
Альфа-Капитал УК 45 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Avon - Косметическая компания 22 2
МКБ - Московский кредитный банк 268 2
Castorama - Касторама 16 2
Русский стандарт Банк 302 2
Церих банк 3 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 7
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 15 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
Крок ЦОД 15 2
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 127 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
SAP Ariba 71 1
Apple iOS 5742 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Android 10751 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 31 1
IBM Watson 105 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Сбербанк - SberPay 21 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 1
Халматов Максим 45 6
Четвернин Алексей 651 6
Емельченков Сергей 83 6
Затуловский Аркадий 16 6
Куканов Алексей 13 6
Нагаев Олег 30 6
Васильченко Юрий 10 6
Мосягин Константин 19 6
Комаров Илья 9 6
Емелин Дмитрий 14 6
Иванов Андрей 40 6
Кучерова Ольга 9 6
Куликов Александр 16 6
Кутмириди Ян 9 6
Лигачев Глеб 60 6
Алифанов Кирилл 56 6
Сергеев Сергей 63 6
Карпов Иван 41 6
Панферов Алексей 22 6
Муравьев Владимир 29 6
Суровец Дмитрий 44 6
Гаврилов Юрий 11 6
Михалев Евгений 40 6
Урьяс Вадим 76 6
Залманов Андрей 29 3
Круглов Максим 25 3
Пегасов Сергей 52 3
Ефремов Александр 12 2
Яшин Леонид 20 2
Шакманас Алгирдас 33 2
Шалагинов Алексей 13 2
Поляков Евгений 14 2
Ермолин Константин 1 1
Чимиричкина Мария 30 1
Макаров Станислав 111 1
Винниченко Алексей 1 1
Русанов Сергей 44 1
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
Муканова Мадина 14 1
Горюнов Павел 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 2
Европа 3781 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Украина 3389 1
Европа Западная 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 11
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 1
CNews Analytics 1991 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 6
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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