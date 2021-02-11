Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Нордеа Банк
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 49, упоминаний - 108
Нордеа Банк упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 6
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
|Халматов Максим 45 6
|Четвернин Алексей 651 6
|Емельченков Сергей 83 6
|Затуловский Аркадий 16 6
|Куканов Алексей 13 6
|Нагаев Олег 30 6
|Васильченко Юрий 10 6
|Мосягин Константин 19 6
|Комаров Илья 9 6
|Емелин Дмитрий 14 6
|Иванов Андрей 40 6
|Кучерова Ольга 9 6
|Куликов Александр 16 6
|Кутмириди Ян 9 6
|Лигачев Глеб 60 6
|Алифанов Кирилл 56 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Карпов Иван 41 6
|Панферов Алексей 22 6
|Муравьев Владимир 29 6
|Суровец Дмитрий 44 6
|Гаврилов Юрий 11 6
|Михалев Евгений 40 6
|Урьяс Вадим 76 6
|Залманов Андрей 29 3
|Круглов Максим 25 3
|Пегасов Сергей 52 3
|Ефремов Александр 12 2
|Яшин Леонид 20 2
|Шакманас Алгирдас 33 2
|Шалагинов Алексей 13 2
|Поляков Евгений 14 2
|Ермолин Константин 1 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Макаров Станислав 111 1
|Винниченко Алексей 1 1
|Русанов Сергей 44 1
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 42 1
|Муканова Мадина 14 1
|Горюнов Павел 5 1
|CNews Analytics 1991 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767879, в очереди разбора - 671564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767879, в очереди разбора - 671564.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru