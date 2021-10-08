Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Новые облачные технологии
МойОфис Почта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 56
Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
|Агентство Финансовой Поддержки 7 1
|Мортон 16 1
|Никифоров Николай 1126 3
|Калугин Сергей 162 3
|Кирсанов Алексей 24 3
|Фенюшин Евгений 21 2
|Путин Владимир 1828 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Басов Алексей 80 2
|Беляев Александр 7 1
|Савюк Виктор 23 1
|Болотник Андрей 1 1
|Тихонов Андрей 33 1
|Горелова Анастасия 4 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Буравцов Александр 9 1
|Давидан Александр 14 1
|Белозеров Олег 19 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Настасенко Марина 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru