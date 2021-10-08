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Новые облачные технологии
МойОфис Почта


08.10.2021 МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО 1
22.09.2021 «Мой офис» получил гигантское обновление. Появилась поддержка ГОСТов 1
20.07.2021 Российский офисный пакет установили более 2,5 млн раз: что представляет собой «МойОфис» сегодня 3
19.07.2021 Коммерческим директором «Моего офиса» стала бывшая топ-менеджер «Билайна» 1
22.06.2021 У «Моего Офиса» мощное обновление. Добавлены сводные таблицы, формулы и больше 600 новых функций 2
05.04.2021 «Мой офис» выпустил бесплатные аналоги Word и Excel в браузере для всех желающих 1
31.03.2021 «Мой офис» и «Актив» подтвердили совместимость своих продуктов для защиты информации 1
19.03.2021 «Мой офис» и «Аладдин Р.Д.» объявили о технологическом партнерстве 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
27.01.2021 В «Мой офис» появился новый дизайн и ПО для бизнес-аналитики 1
11.11.2020 В обновлении «МойОфис» появились 122 новые функции и поддержка российской криптографии 1
16.09.2020 «Мой офис» крупно обновился ради завоевания Африки 1
07.07.2020 Обновление «Мойофис» ускоряет работу почтовой системы 2
07.07.2020 «Мой офис» крупно обновился: в разы ускорена работа почты, добавлена масса новых функций 1
22.06.2020 РЖД переехали на «Яндекс.браузер» и российскую почту 2
28.04.2020 В «Мойофис» версии 2020.01 расширена интеграция со сторонним ПО 1
03.02.2020 Три продукта линейки «Мой офис» внесены в реестр отечественного ПО 1
28.11.2019 Власти Московской области закупили на миллионы российское офисное ПО 1
24.07.2019 Российский «убийца» Windows и Office будет продаваться с большой скидкой 1
21.05.2019 «МойОфис» получил более 70 новых функций и улучшений 1
15.11.2018 Продукты «МойОфис» будут интегрированы с платформой dialog 1
11.07.2018 «КСЗ МойОфис» и «МойОфис Образование» включены в Реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
30.11.2017 «МойОфис» научился работать с макросами 1
20.10.2017 «Корус Консалтинг» внедрила «МойОфис Почта» в «Подзембургазе» 2
16.10.2017 R-IT предоставит продукты «МойОфис» по модели Saas 1
13.07.2017 Обновление «МойОфис Частное облако»: авторизация в ЕСИА, поддержка «Яндекс.Диск», Dropbox и Samsung-DeX 2
11.07.2017 Продукты «МойОфис» получили сертификат ФСТЭК России 1
06.03.2017 «Ростелеком» представил результаты работы за 4 квартал и 2016 финансовый год 1
09.02.2017 «МойОфис Стандартный» прошел сертификацию ФСТЭК 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
21.12.2016 Servers.ru запускает облачные услуги на платформе «МойОфис» 1
29.09.2016 Вышло масштабное обновление семейства офисных приложений «МойОфис» 3
28.09.2016 Минкомсвязи заключило контракт на поставку «МойОфис Почта» для госструктур 1
27.09.2016 «Ростелеком» пересадит московских чиновников на «Мойофис» 2
27.09.2016 «Ростелеком» модернизирует почтовую систему правительства Москвы 1
22.09.2016 «Новые облачные технологии» выпустила приложения для работы с документами для новых планшетов под ОС Tizen 1
01.07.2016 «Новые облачные технологии» выпустили большое обновление семейства приложений «МойОфис» 2
29.03.2016 Компания «Новые Облачные Технологии» представит продукты «МойОфис» на конференции «ИКТ в госсекторе 2016: планы и проекты» 1
29.03.2016 На компьютеры iRU будут предустанавливать российский «МойОфис» 1

Публикаций - 45, упоминаний - 56

Новые облачные технологии упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
Microsoft Corporation 11168 4
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
Amazon Inc - Amazon.com 1473 2
Merlion iRU - Деловой офис 66 2
Merlion - Мерлион 275 2
Yandex - Яндекс 4103 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Крок 1221 2
Servers.com - Servers.ru 8 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Google LLC 7177 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
SAP SE 3220 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Компьюлинк ГК - Compulink 214 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Samsung Electronics 5730 1
Brain4Net - B4N - Программируемые Сети 26 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Агентство Финансовой Поддержки 7 1
Мортон 16 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 5
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 1
ГКУ МО Централизованная бухгалтерия Московской области 5 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
ODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 20 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 1
Web-client - Веб-клиент 18 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 1
OpenStack 347 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 1
S/MIME - Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions - Стандарт для шифрования и подписи в электронной почте с помощью открытого ключа 15 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 79 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 181 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 42
Apple iOS 5742 20
Google Android 10751 17
Microsoft Windows 10 6676 17
Linux OS 4276 14
Apple macOS 934 8
Apple macOS X 907 5
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 5
Новые облачные технологии - МойОфис Таблица 18 4
Новые облачные технологии - МойОфис Частное облако 36 4
Новые облачные технологии - МойОфис Текст 14 3
Microsoft Excel 438 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 3
Intel x86 - Архитектура процессора 994 3
Microsoft Windows 856 3
Apple iPadOS 62 3
Microsoft Exchange 684 3
Microsoft Office 365 769 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Dialog - Мессенджер 23 2
Lua - язык программирования 16 2
Новые облачные технологии - МойОфис Document API 2 2
Новые облачные технологии - МойОфис Образование 16 2
Новые облачные технологии - МойОфис Документы 27 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Microsoft Office 1950 1
Aladdin JaCarta 147 1
Apple iPhone 13 17 1
Cisco IDS Network Sensor 1 1
SAP SuccessFactors 110 1
Alfresco 114 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
Opera - Браузер 637 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
Новые облачные технологии - МойОфис SDK 5 1
Microsoft Store 229 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 60 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Никифоров Николай 1126 3
Калугин Сергей 162 3
Кирсанов Алексей 24 3
Фенюшин Евгений 21 2
Путин Владимир 1828 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Басов Алексей 80 2
Беляев Александр 7 1
Савюк Виктор 23 1
Болотник Андрей 1 1
Тихонов Андрей 33 1
Горелова Анастасия 4 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Буравцов Александр 9 1
Давидан Александр 14 1
Белозеров Олег 19 1
Осеевский Михаил 221 1
Настасенко Марина 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 7
Франция - Французская Республика 2143 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 4
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Беларусь - Белоруссия 2099 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа 3788 1
Индия - Республика 2181 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 1
Камерун - Республика 25 1
Испания - Королевство 1258 1
Африка 1499 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 123 1
Русский язык 1000 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 95 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769679, в очереди разбора - 673363.
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