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Новомет ГК Новомет-Пермь
Группа компаний «Новомет» предоставляет услуги для нефтяных и нефтегазовых скважин и является одним из крупнейших производителей УЭЦН в России, который осуществляет поставки оборудования на проекты по закачиванию скважин и механизированной добыче по всему миру. В настоящее время сервисные базы работают в России, странах СНГ и в 13 странах дальнего зарубежья.
СОБЫТИЯ
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Новомет ГК и организации, системы, технологии, персоны:
|Френкель Ольга 1 1
|Еременко Виктор 6 1
|Пещеренко Сергей 1 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Гвардейцев Сергей 2 1
|Ивашенцева Елена 15 1
|Рябков Сергей 3 1
|НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 696 1
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