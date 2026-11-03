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Новомет ГК Новомет-Пермь

Новомет ГК - Новомет-Пермь

Группа компаний «Новомет» предоставляет услуги для нефтяных и нефтегазовых скважин и является одним из крупнейших производителей УЭЦН в России, который осуществляет поставки оборудования на проекты по закачиванию скважин и механизированной добыче по всему миру. В настоящее время сервисные базы работают в России, странах СНГ и в 13 странах дальнего зарубежья.

СОБЫТИЯ

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03.11.2026 «Роботех» за счет займа ФРП перешел к полному циклу производства роботов и 3D-принтеров 1
03.11.2026 АО «Новомет-Пермь» повышает эффективность мониторинга сети с помощью PT NAD 2
21.10.2026 Ученые ПНИПУ предложили, как виртуально тестировать нефтяные насосы 1
31.05.2023 «Корус консалтинг» перевел группу компаний «Новомет» на российскую CRM-платформу 1
16.01.2019 Naumen включена в программу Минэкономразвития «Национальные чемпионы» 2
25.07.2018 Инвестор «Яндекса» и «1С» вложился в российско-белорусского разработчика Itransition 1
12.09.2013 «Новомет-Пермь» внедрил Directum 2

Публикаций - 7, упоминаний - 10

Новомет ГК и организации, системы, технологии, персоны:

НЦК - Нанотехнологический Центр Композитов 4 1
ССТ - Специальные системы и технологии 29 1
Эйдос-Медицина - МЦ Эйдос 2 1
Роботех - РоботехникИнновейшн 5 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 509 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5755 1
Yandex - Яндекс 9454 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
InfoWatch - Инфовотч 1208 1
9785 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 956 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 312 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1530 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1874 1
Т-Платформы - T-Platforms 412 1
АйТи - Аплана Группа компаний 185 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 628 1
Directum - Директум 1296 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 491 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1383 1
Naumen - Наумен 764 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий - ЦФТ-Банковские системы 544 1
Eltex - Предприятие Элтекс 299 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 364 1
Код Безопасности 827 1
Biocad - Биокад 107 1
Т8 НТЦ 120 1
Itransition Group - Итранзишн ГК 9 1
Доктор рядом - Doc+ 55 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет - ArtCommunications - АртКоммуникейшн - Netprovodov.ru - Компания Трон - Скайтелеком 176 1
Ростех - Азимут - Azimut JSC 87 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 150 1
Папилон - Papillon 11 1
ЭлеСи - eelesy 15 1
Аргус-Спектр 19 1
A1qa 7 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
РСК Технологии 14 1
Bee Pitron - Би Питрон - Тринитум 8 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 41 1
Унихимтек НПО ГК 3 1
Бакор НТЦ 1 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Интерскол 12 1
Ингеосервис 2 1
БАСК ГК 1 1
Группа Агроком - Ростовский колбасный завод ТАВР - Тавровские мясные лавки - Атлантис-Пак ПКФ - Казачка - Донской осетр - 21 век Агропромышленный комплекс - Парк им. Октябрьской Революции - АксайСтройПром 8 1
Алкор био 6 1
ПХК - Пермская химическая компания 2 1
ГК ВИК 18 1
НПО Спецматериалов - Научно-производственное объединение специальных материалов 3 1
Диаконт НПК - научно-производственная компания 6 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1168 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 2005 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 399 1
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
Альфа-Лизинг - Европлан - Europlan 49 1
Промет НПО 1 1
Энергомера Концерн - Электротехнические заводы - Монокристалл ГК 72 1
Санкт-Петербургская электротехническая компания НПО - СПб ЭК НПО 1 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Фармасинтез - Pharmasyntez 7 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
СКТБ Катализатор - специальное конструкторско-технологическое бюро 2 1
Volga Gas 1 1
Агроплазма 1 1
Danaflex - Данафлекс - Данафлекс-Нано 5 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4093 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 218 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2907 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12573 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 3
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Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 490 1
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НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 519 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16470 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1100 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2797 1
Юриспруденция - юридическая консультация - юридические услуги 9040 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34534 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18519 1
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IDC - International Data Corporation 5004 1
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Эксперт РА - Рейтинговое агентство 157 1
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Deloitte Technology Fast 16 1
ITSM Tool Universe 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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