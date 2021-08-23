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Новая Москва


23.08.2021 В Москве построят зарядную инфраструктуру для нового парка электробусов 1
03.03.2021 Логистическая компания Dematic приходит в Россию 1
10.02.2021 Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео 3
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
23.09.2020 Спортивные трекеры InMotion успешно прошли тестирование во время футбольного матча 1
20.04.2020 ОТР обеспечила ИТ-инфраструктурой инфекционную больницу в Новой Москве 3
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
03.02.2020 МТС создаст основу для умных городов в Московской области 1
15.01.2020 ГК «Корус консалтинг» поможет «Сервье» мигрировать на платформу Microsoft BI 1
06.06.2019 Пущено с молотка легендарное здание в двух шагах от Кремля, где квартирует Минкомсвязи 1
16.10.2018 Беспилотный автомобиль «Яндекса» начал возить резидентов «Сколково» 1
07.02.2018 «Акадо Телеком» обеспечила обмен данными между медицинскими учреждениями Москвы 2
07.11.2017 «Алтимета» представила ПО для автоматизации строительных закупок 1
17.04.2017 На что тратит деньги московский ДИТ 1
07.04.2017 «Астерос» возобновила курс на «зелёные» технологии 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 2
28.06.2016 Владимир Макаров: В здравоохранении логика «что не запрещено законом - разрешено» не работает 4
12.05.2016 Жители Новой Москвы смогут передавать показания счетчиков воды на московском портале госуслуг 1
31.03.2016 Tele2 обеспечила связью 99% населения Москвы 2
17.03.2016 Tele2 обеспечил связью многофункциональный миграционный центр в Новой Москве 1
04.03.2016 На московском портале госуслуг 8 марта стартует электронное бронирование мест на ярмарках выходного дня 1
10.02.2016 Рынок платного телевидения в Москве вырос на 8% по итогам 2015 г. 1
18.01.2016 СКС нового офиса «Астерос» построена на оборудовании RiT 1
14.12.2015 В Москве в пятый раз стартует электронная запись в первый класс 1
30.11.2015 На столичном портале госуслуг появилась возможность отправить заявку на подключение к сетям водоснабжения 2
17.11.2015 90% рынка фиксированного ШПД в Москве делят 5 операторов 2
26.10.2015 «Акадо Телеком» инвестирует более 10 млн руб. в объекты загородной недвижимости 1
13.10.2015 На московском портале открытых данных опубликована информация о продовольственных магазинах 1
12.10.2015 «Астерос» переехал в Новую Москву, став соседом «Ростелекома», «Систематики» и Oracle. Фото 1
20.07.2015 МТС расширила и ускорила сети LTE-1800 в московском регионе 4
17.07.2015 Власти оставят центр Москвы без таксофонов 1
17.07.2015 Правительство Москвы установило порядок размещения таксофонов 1
05.06.2015 «Систематика» завершила переезд в Новую Москву 1
18.05.2015 Столичный портал городских услуг шагнул в Новую Москву 1
25.03.2015 «Русская Википедия» пополнится статьями об истории, архитектуре и современной жизни столицы 1
22.12.2014 Дворкович срывает покровы: Инновационное развитие России пробуксовывает 1
30.10.2014 В интернете выложены панорамы Новой Москвы 3
16.06.2014 «Акадо Телеком» построит сеть передачи данных для Сколково 1
27.02.2014 «Систематика» переезжает к «Ростелекому» в Новую Москву 2

Публикаций - 45, упоминаний - 66

Новая Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 5
ТехноСпарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 18 3
Астерос - Asteros 531 3
Акадо Телеком - Комкор 612 3
Yandex - Яндекс 4103 3
Microsoft Corporation 11168 2
SAP SE 3220 2
FlexEnable 2 2
Holst Centre 3 2
РЦГЭ - Российский центр гибкой электроники 2 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 244 2
Stins Coman - Стинс Коман 28 1
Dematic - Дематик 4 1
Stins Coman RiT Technologies - РиТ СНГ 18 1
21 век – ТВ - Народный телефон 2 1
InMotion 2 1
Migo Mobile 4 1
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1915 1
ОТР 135 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
Ростелеком Связьинвест 706 1
АСТ - AST - Advanced System Technologies 51 1
Ericsson 864 1
Центел - Центральный телеграф 164 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 88 1
JTI - Japan Tobacco International 18 1
Юника-инвест 3 1
Первый ООО 3 1
InStat 4 1
Servier - Сервье - фармацевтическая компания 5 1
Мария Ра - торговая сеть 19 1
Сбербанк АСТ - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 67 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 45 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 88 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 185 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Яндекс.Такси 271 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 623 1
Wildberries 128 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
Роснано 456 3
Правительство Москвы 653 2
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
МЦД - Московские центральные диаметры 21 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
Мэр города Москвы 13 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 395 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 1
IGZO IPS TFT - Indium Galium Zink Oxide - Оксид индия, галлия и цинка - Полупроводниковый материал для сенсорных панелей 35 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
3G - Стандарт мобильной связи 3753 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 179 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 172 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
Microsoft Power BI 113 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Сбербанк СберМобайл - MVNO-оператор сотовой связи 35 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10751 1
Apple iPhone 5 710 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Microsoft Excel 438 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Узнай Москву - навигационно-туристический портал 26 1
Чубайс Анатолий 106 2
Собянин Сергей 211 2
Ковалевич Денис 5 2
Сапельников Сергей 100 1
Паперно Александр 3 1
Понкращенков Роман 1 1
Рудычева Наталья 81 1
Ходжаев Азам 3 1
Нурмагомедов Хабиб 7 1
Чернов Максим 27 1
Галкин Борис 1 1
Исаев Павел 1 1
Коренев Алексей 5 1
Алдашкин Алексей 3 1
Ракишин Александр 2 1
Новикова Елена 50 1
Дворкович Аркадий 169 1
Горбатько Александр 90 1
Чукарин Алексей 56 1
Яковлев Александр 21 1
Кузнецов Павел 13 1
Рейман Леонид 422 1
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Россия - Российская федерация - РФ 57680 11
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 64 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 3
Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 9 3
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Россия - Московская область - Подольск - Подольский район 70 3
Нидерланды 981 2
Бельгия - Королевство 399 2
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 150 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - Электросталь 36 1
Россия - Московская область - Ногинск 21 1
Россия - Жуковский 24 1
Россия - Московская область - Ивантеевка 12 1
Россия - Серпухов 40 1
Россия - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 34 1
Россия - Люберцы 49 1
Россия - Раменское 37 1
Россия - Щёлково 33 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 1
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Россия - Реутов 43 1
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Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
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