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Новая Москва
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 45, упоминаний - 66
Новая Москва упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 661 1
|Чубайс Анатолий 106 2
|Собянин Сергей 211 2
|Ковалевич Денис 5 2
|Сапельников Сергей 100 1
|Паперно Александр 3 1
|Понкращенков Роман 1 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Ходжаев Азам 3 1
|Нурмагомедов Хабиб 7 1
|Чернов Максим 27 1
|Галкин Борис 1 1
|Исаев Павел 1 1
|Коренев Алексей 5 1
|Алдашкин Алексей 3 1
|Ракишин Александр 2 1
|Новикова Елена 50 1
|Дворкович Аркадий 169 1
|Горбатько Александр 90 1
|Чукарин Алексей 56 1
|Яковлев Александр 21 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Рейман Леонид 422 1
|IDTechEx 3 2
|CNews Analytics 1991 1
|IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 8 2
|Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769643, в очереди разбора - 673327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769643, в очереди разбора - 673327.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru