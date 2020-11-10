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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Нефтегазовый сектор экономики Нефтегазодобывающие предприятия нефтегазодобыча

Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча


10.11.2020 IBS и фонд «Сколково» открыли акселерационную программу «Цифровые инновации для нефтегаза»
15.09.2020 В первом полугодии 2020 года участились атаки на нефтегазовые компании и системы автоматизации зданий
31.03.2020 «Крок» и «Террасофт Россия» расширяют свое партнерство на нефтегазовый сектор
01.11.2018 «Форсайт» и «Элемент 5 Нефтегаз» договорились о совместном продвижении BI-решений для нефтегазовой отрасли
14.09.2017 SAP откроет лаборатории совместных инноваций в нефтегазе
07.12.2016 «Эксон Нефтегаз Лимитед» и «Техносерв» модернизировали радиорелейную линию связи между Сахалином и материком
19.01.2016 «Сахалинские нефтегазовые технологии» внедряют Directum: завершен первый этап проекта
02.07.2015 «СМП-Нефтегаз» сократила расходы на ГСМ с помощью Omnicomm
07.03.2014 Лидерами нефтегаза станут компании, использующие Big Data
20.08.2013 «Нефтегазовые технологии» внедрили Vitro-CAD
04.03.2009 Круглый стол CNews: «ИКТ в нефтегазовом секторе»
24.06.2008 «Крок» представит передовые решения для нефтегазовой отрасли
19.06.2008 Во что вложится нефтегаз? Мнения ИТ-экспертов
14.03.2008 Круглый стол CNews: ИКТ в нефтегазовом секторе

Публикаций - 258, упоминаний - 285

Нефтегазовый сектор экономики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 44
Microsoft Corporation 22497 29
Крок - Croc 1616 27
6072 26
Oracle Corporation 6035 25
1С-Битрикс - Bitrix 443 23
1С-ИжТиСи 5461 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 20
21 век – ТВ - Народный телефон 3990 17
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 15
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 15
Intel Corporation 11262 13
Ростех - Ростехнологии 2532 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 12
Cisco Systems 4720 11
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 11
Программный продукт ГК 3960 11
Корус Консалтинг ГК 1014 10
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 10
SAP CIS - САП СНГ 821 10
Dell EMC 4736 9
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 9
Цифра ГК 948 8
Прогноз 957 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Астерос - Asteros 624 8
Siemens AG - Siemens Group 2311 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 3012 7
Nvidia Corp 3118 7
Softline - Софтлайн 1870 7
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2575 6
SAS Institute Russia - САС институт Россия 151 6
Accenture - Аксенчер 810 6
Yandex - Яндекс 5015 6
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 235 6
Citrix Systems 744 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 6
Schneider Electric 493 6
SAS Institute 854 6
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 410 6
Газпром ПАО 1008 21
Газпром нефть 439 20
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 17
Роснефть НК 434 17
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 17
Транснефть 232 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 1964 12
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 11
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 11
РЖД - Российские железные дороги 1458 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 269 9
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 8
Открытие ФК 2713 8
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 7
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 281 7
BP - British Petroleum 132 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 7
ГПБ - Газпромбанк 842 6
Royal Dutch Shell - Шелл 184 6
Точка 1820 6
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 6
Почта России ПАО 1853 5
Татнефть 182 5
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 34 5
Лукойл Информ 87 5
Славнефть НГК 42 5
Башнефть ПАО АНК 118 5
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 5
Роскосмос РКС - Российские космические системы 121 4
Citi - Citibank - Ситибанк 265 4
Русагро Группа Компаний 182 4
HeadHunter Group - HH Group 423 4
РВК - Российская венчурная компания 530 4
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 4
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 93 4
Северсталь ПАО 308 4
Спортмастер 134 4
РусГидро ПАО 206 4
Сургутнефтегаз - СНГ 193 4
ExxonMobil - Exxon Neftegas Limited (ENL) - Эксон Нефтегаз Лимитед (ЭНЛ) 78 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 52
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 16
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 11
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 1527 10
Президент Российской Федерации 3770 9
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 8
Федеральное казначейство России 1345 7
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 7
Правительство РФ 8292 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 5
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 128 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 4
Правительство Москвы 1640 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 3
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 143 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 2
Администрация Президента РФ 904 2
Правительство Канады - Министерство национальной обороны Канады - National Defence - Вооруженные силы Канады 19 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 260 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 293 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 2
Счётная палата РФ 628 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1087 2
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal 8 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 562 2
Союз ПНГО - Союз производителей нефтегазового оборудования 2 2
РАА Спецтехника - Российская Акционерная Ассоциация 40 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 2
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 52 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
Союз нефтегазопромышленников России 5 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 1
Greenpeace - Гринпис 115 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 63 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 1
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 41 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 30976 187
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Apple iPhone 6 2649 11
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Microsoft Windows 2000 2856 8
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 7
Software AG - ARIS Platform 162 6
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2302 6
Google Android 11959 6
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Oracle Hyperion 171 5
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 5
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 449 5
Oracle E-Business Suite - OEBS 542 5
PostgreSQL 614 5
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 1651 5
Microsoft Office 3247 5
Крок - Цифровой рабочий 60 5
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ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 73 4
Autodesk AutoCAD 270 4
Apple iOS 6422 4
Microsoft Dynamics 893 4
Python - Высокоуровневый язык программирования 486 4
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 4
Intel x86 - архитектура процессора 1391 4
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 90 4
Nvidia Tesla GPU 132 4
Apache Hadoop 356 4
IBM Maximo 36 4
Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 110 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 4
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 401 4
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1323 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 842 3
Исанин Антон 9365 25
Серова Елена 317 9
Богачев Игорь 174 6
Макаров Станислав 116 5
Бобровников Борис 99 4
Стрелков Сергей 12 4
Заединов Руслан 45 3
Сульгин Сергей 45 3
Парфентьев Алексей 46 3
Гонтарев Павел 72 3
Головачев Михаил 17 3
Демидов Михаил 132 3
Пантелеев Илья 24 3
Коптелов Андрей 83 3
Халяпин Сергей 81 3
Надеин Андрей 13 3
Прохоров Фёдор 81 3
Евтушенко Алексей 31 3
Осокина Полина 25 3
Анохин Сергей 42 3
Волков Максим 26 3
Зотов Алексей 26 3
Гринкевич Сергей 8 3
Андреев Максим 35 3
Попова Мария 139 3
Кругляков Роман 43 2
Светушкова Наталья 16 2
Бочарникова Татьяна 83 2
Лебедев Александр 18 2
Гурко Александр 136 2
Никифоров Николай 1161 2
Казарезов Алексей 5 2
Опанасенко Всеволод 120 2
Митрейкин Александр 18 2
Кирюшин Сергей 66 2
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 2
Путин Владимир 2542 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Кузнецов Сергей 138 2
Черногоров Андрей 63 2
Россия - РФ - Российская федерация 108428 267
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 74
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 53
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 40
Европа 12319 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 28
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 20
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 20
Казахстан - Республика 4467 14
Германия - Федеративная Республика 8903 13
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Азия - Азиатский регион 3803 10
Украина 6212 9
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 9
Европа Восточная 2927 9
Россия - СФО - Новосибирск 3269 9
Ближний Восток 2549 8
Канада 3319 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 7
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1736 7
Турция - Турецкая республика 1708 7
Бразилия - Федеративная Республика 1945 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 6
Беларусь - Белоруссия 3525 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 6
Испания - Королевство 2917 5
Африка - Африканский регион 2928 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1008 5
Сингапур - Республика 1574 5
Австралия - Австралийский Союз 2791 5
Франция - Французская Республика 5665 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 5
Индия - Республика 4263 4
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1269 4
Узбекистан - Республика 1285 4
Финляндия - Финляндская Республика 1816 4
Китай - Тайвань 2115 4
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 146
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 107
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 101
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление- Госсектор 15886 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги 7314 66
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 65
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 8499 62
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 49
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 39
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 36
Строительство - Девелопмент - Промышленность строительных материалов - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 1456 27
Инвестиции - Инвестирование - Инвестиционные проекты 4110 25
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика 624 24
Энергетика 756 24
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 23
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 21
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 21
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 21
Металлургия - Металлургическая промышленность - День металлурга - третье воскресенье июля 200 20
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 20
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы 2689 20
Логистика - Логистические услуги - Управление перевозками - Грузоперевозки - Доставка 2278 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 18
Страхование - Страховое дело 1920 18
Машиностроение - Машиностроительные предприятия 194 17
Здравоохранение - Фарминдустрия - Медицина и фармацевтика - Медицинские услуги 3233 17
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 14
Аутсорсинг 1351 13
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 13
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 1550 13
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 12
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 1941 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 11
Человеческий фактор 1099 11
Логистика сбытовая - Сбыт 483 11
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 1120 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 10
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TAdviser - Центр выбора технологий 243 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Ведомости 375 2
Forbes - Форбс 591 2
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Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
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Variety 20 1
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Fortune 196 1
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Juniper Research 468 2
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PwC Strategy& Global Innovation 1000 Study - Глобальные лидеры инноваций 3 1
Constellation Research 5 1
Forbes Global 2000 32 1
Security Compute Ratings 3 1
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 7 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
IBM Institute for Business Value 23 1
Security Compute Rating 5 1
PwC Strategy& - Booz & Company 3 1
Медиалогия 48 1
RiskIQ 9 1
Frost & Sullivan 199 1
Accenture Technology Vision 2 1
Markets&Markets Research 97 1
Fortune Global 500 280 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 41
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 5
РАН - Российская академия наук 1397 5
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина 39 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 55 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 354 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 2
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 25 1
ААНИИ ФГБУ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 34 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 71 1
Академия наук СССР - АН СССР 33 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
СВФУ - Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - Якутский госуниверситет 48 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 26 1
СамГУ - Самарский государственный университет 11 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 63 1
ИПС РАН - Институт программных систем им. А. К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
Государственный институт русского языка имени А.С. Пушкина ФГБОУ ВО 15 1
ФГУП КГНЦ - Крыловский ГНЦ - Крыловский государственный научный центр - Федеральное государственное унитарное предприятие 0 1
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 19 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 111 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 77 1
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 29 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 1
Oracle Academy 8 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 64 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2022 годы.
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