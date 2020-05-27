Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Недвижимость Realty
Публикаций - 1713, упоминаний - 1849
Недвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Акимов Максим 170 13
|Мишустин Михаил 376 7
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Ананьев Дмитрий 70 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Сергунина Наталья 223 6
|Мартынова Елена 35 6
|Путин Владимир 2542 5
|Панков Александр 67 4
|Кузнецов Александр 85 3
|Гусев Александр 28 3
|Нечаев Владимир 11 3
|Покровский Иван 67 2
|Трофимова Екатерина 4 2
|Безбогов Сергей 9 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Иодко Алексей 9 2
|Бокова Людмила 80 1
|Клапша Дмитрий 0 1
|Черномырдин Виктор 2 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Серегин Андрей 12 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Сметанников Антон 2 1
|Мерзляков Антон 8 1
|Садовенко Илья 63 1
|Бычков Николай 7 1
|Мунерман Илья 4 1
|Schubmehl Dave - Шабмель Дэйв 1 1
|Рахметов Руслан 34 1
|Князев Николай 4 1
|Чибис Андрей 23 1
|Барашев Артем 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 38
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 21
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 11
|РИА Новости 766 11
|TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
|FT - Financial Times 1118 3
|Из рук в руки - irr.ru 41 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1188483, в очереди разбора - 950273.
Создано именных указателей - 85106.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru