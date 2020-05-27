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Недвижимость Real estate Realty

Недвижимость - Real estate - Realty


27.05.2020 ВТБ запустил онлайн-регистрацию недвижимых залогов для корпоративного бизнеса
18.05.2020 Завершился прием проектов в первый набор акселератора Glorax Infotech
22.04.2020 Акселератор Glorax Group проведет четыре набора стартапов до конца года
22.04.2020 «Ростелеком» зарегистрировал «Паспорт объекта недвижимости» в реестре отечественного ПО
03.04.2020 Цифровое агентство недвижимости «33 слона» запустило интерактивные экскурсии
05.02.2020 Кадастровая палата запустила сайт для заявителей и владельцев недвижимости
13.01.2020 Fort Ross Ventures проинвестировал стартап жилой недвижимости Roofstock
19.09.2019 ГК «Самолет» и риэлтор «Этажи» запускают онлайн-сервис по ускоренному выкупу квартир
03.09.2019 В России запущен сервис, который покончит с перепродажей сведений о недвижимости
23.08.2019 Sminex внедрила Smart IDReader для распознавания паспортов при бронировании объектов недвижимости
26.07.2019 Альфа-банк запустил онлайн-базу объектов недвижимости для ипотечных заемщиков
13.06.2019 Media108 и Uninum внедрят искусственный интеллект в маркетинг и продажи недвижимости
24.05.2019 Huawei запустила первый в мире пятизвездочный торговый центр на базе технологии 5G
19.04.2019 «ДомКлик» Сбербанка расширил каталог предложений коммерческой и нежилой недвижимостью
22.02.2019 Росреестр провалил многомиллиардный переезд на новую информсистему
18.02.2019 МГТС продала полсотни зданий АТС собственным хозяевам
05.02.2019 «А101» перевела сделки с клиентами на платформу для регистрации недвижимости Smartdeal
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы
26.07.2016 РБК перезапустил тематическое медиа «РБК-Недвижимость» в партнерстве с «Яндекс.Недвижимостью»

Публикаций - 1713, упоминаний - 1849

Недвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 192
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 141
Yandex - Яндекс 5015 127
Microsoft Corporation 22497 92
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 84
Samsung Electronics 9333 67
IBM - International Business Machines Corp 8941 64
Элемент ГК - Elementec 1523 55
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 55
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 51
Apple Inc 10683 50
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 42
LG Electronics 3372 32
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 31
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
VK - Mail.ru Group 3057 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 30
Крок - Croc 1616 30
Softline - Софтлайн 1870 29
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 25
Huawei 3222 22
Meta Platforms - Facebook 4267 22
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 20
Nvidia Corp 3118 20
Xiaomi 1095 19
Avaya Inc - Avaya СНГ 969 18
Центел - Центральный телеграф 404 16
SAP SE 4595 16
Telegram Group 805 16
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 16
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 16
Intel Corporation 11262 15
ФОРС - Центр разработки 390 13
Redmond - Инновационные решения 88 13
Cisco Systems 4720 12
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 9
ИКС Холдинг - Yadro - КНС Групп 188 9
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 9
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 9
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 152
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 96
Почта России ПАО 1853 51
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 40
Самолёт ГК 216 35
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 30
Альфа-Банк 1476 28
РЖД - Российские железные дороги 1458 23
ПСБ - Промсвязьбанк 682 22
Газпром ПАО 1008 18
Лента - Сеть розничной торговли 912 17
ЦИАН - CIAN 62 13
Открытие ФК - Росгосстрах 266 13
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 495 7
Glorax Group 11 6
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 6
ВкусВилл - Избёнка 68 6
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 185 5
MR Group 9 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 5
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 5
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 157 5
X5 Group 709 4
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 111 4
Societe Generale Group 68 4
Мегаполис ТК 152 4
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 14 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 62 4
Совкомбанк ПАО 171 4
IKEA - ИКЕА 124 4
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 1708 3
Техносила - СервисТрейд 239 3
Роснефть НК 434 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 3
Русагро Группа Компаний 182 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 466
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 215
Президент Российской Федерации 3770 94
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 76
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 76
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 71
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 70
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 64
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 49
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 46
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 43
Счётная палата РФ 628 42
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 34
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 34
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 30
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 25
Администрация Президента РФ 904 24
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 19
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 15
Таможня - Таможенная служба 421 15
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 15
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 14
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 13
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 13
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 13
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 12
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 11
Верховный суд Российской Федерации 709 8
Правительство Московской области - Губернатор Московской области 102 8
Федеральное казначейство России 1345 8
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 6
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 6
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 6
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 5
Генпрокуратура РФ - Прокуратура субъекта Российской Федерации 48 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 594 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 2
Демократическая политическая партия США 91 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 1
Web development - Веб-разработка 0 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 262
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 237
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 211
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 199
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 173
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 168
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 164
Мобильное приложение - Mobile app 4966 162
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 162
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 146
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 144
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 142
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 134
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 134
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 939 113
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 95
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 93
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 93
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 84
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 82
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 1381 82
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 80
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 74
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 74
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 71
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 70
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 69
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 67
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 64
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 64
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 57
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 57
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 56
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 1390 55
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 1338 54
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9347 53
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 51
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 51
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 681 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 50
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 153
Google Android 11959 117
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 94
Microsoft Windows 2000 2856 85
Apple iOS 6422 33
Microsoft Office 3247 27
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 44 26
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 25
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1314 23
Linux OS 7669 22
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 20
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 12
1С:Бухгалтерия 647 12
Oracle Java - язык программирования 2554 12
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 10
Apple macOS 1457 9
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 0 9
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 9
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 934 8
Mango Cloud Systems - Mango Office 137 8
Яндекс.Карты и Транспорт 354 8
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 7
Практика Успеха - SmartDeal 14 7
Apple iPod 1369 7
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 149 7
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 534 6
Microsoft SQL Server 1416 6
1С:ERP Управление предприятием 268 6
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 5
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS 1059 5
Microsoft Windows 2104 5
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 250 5
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 275 5
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 518 5
Mozilla Firefox - браузер 1738 5
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 5
Путин Владимир 2542 52
Мишустин Михаил 376 21
Акимов Максим 170 13
Сергунина Наталья 223 6
Чернышенко Дмитрий 320 6
Мартынова Елена 35 6
Гришин Дмитрий 185 6
Ананьев Дмитрий 70 6
Панков Александр 67 4
Гусев Александр 28 3
Нечаев Владимир 11 3
Кузнецов Александр 85 3
Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
Кузьмин Сергей 33 2
Покровский Иван 67 2
Безбогов Сергей 9 2
Трофимова Екатерина 4 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
Мамакин Владимир 8 2
Жупанов Андрей 8 2
Иодко Алексей 9 2
Мельникова Анастасия 197 2
Массух Илья 202 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
Волошкина Татьяна 8 2
Канович Дмитрий 0 1
Соболев Сергей 0 1
Бычков Николай 7 1
Садовенко Илья 63 1
Мерзляков Антон 8 1
Гиров Сергей 0 1
Клапша Дмитрий 0 1
Абрамов Сергей 69 1
Мантуров Денис 66 1
Фомин Дмитрий 20 1
Серегин Андрей 12 1
Дмитриев Олег 6 1
Черномырдин Виктор 2 1
Князев Николай 4 1
Сметанников Антон 2 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 735
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 381
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 261
Земля - планета Солнечной системы 7427 185
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 113
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 78
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 71
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 62
Япония 10069 57
Россия - СФО - Новосибирск 3269 55
Казахстан - Республика 4467 54
Беларусь - Белоруссия 3525 52
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1302 49
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 47
Россия - ПФО - Казань 2085 46
Нидерланды 2197 41
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 41
Азия - Азиатский регион 3803 36
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 32
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 30
Германия - Федеративная Республика 8903 25
Россия - СФО - Омская область 517 24
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1898 23
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 23
Америка 2011 21
Швеция - Королевство 2072 20
Австралия - Австралийский Союз 2791 20
Китай - Тайвань 2115 19
Солнечная система - Solar system 2236 18
Африка - Африканский регион 2928 18
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 17
Бразилия - Федеративная Республика 1945 17
Россия - Сибирь 1579 17
Россия - СФО - Омская область - Омск 928 16
Австрия - Австрийская Республика 1020 15
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 14
Россия - ЦФО - Тульская область 965 14
Чехия - Чешская Республика 1053 13
Армения - Республика 1112 13
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 493
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 262
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 168
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 113
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 101
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 98
Юриспруденция 1629 85
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 80
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 68
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 64
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 40
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 40
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 39
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 39
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 34
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 32
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 27
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 26
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 25
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 22
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 18
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 17
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 17
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 16
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 16
Ergonomics - Эргономика 840 15
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 12
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам 313 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 12
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 10
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 10
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 238 10
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана 425 10
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 0 8
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 8
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 194 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 7
Физика - Physics - область естествознания 889 6
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 6
Войны Ирака - Война в Персидском заливе 128 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 49
Коммерсантъ - Издательский дом 888 34
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 21
Forbes - Форбс 591 15
Thomson Reuters - Рейтер 5731 11
РИА Новости 766 11
TAdviser - Центр выбора технологий 243 10
FT - Financial Times 1118 3
DigiTimes - Издание 1284 3
Из рук в руки - irr.ru 41 3
S&P - Standard and Poor’s 470 9
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 4
CNews Fast рейтинг 37 4
Juniper Research 468 2
Data Insight - Исследовательское агентство 86 2
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Samsung Research 14 1
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ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 8
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 3
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 3
РАН МАЭ - Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук - Кунсткамера 0 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 18 2
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 19 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 36 2
Ростелеком - Азбука интернета 23 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 92 1
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 216 1
SAS Academy 4 1
NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 121 1
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 1
РАН ФИЦ ИУ - Федеральный исследовательский центр Информатика и управление Российской академии наук 12 1
ИПС РАН - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 46 1
РАМН НЦССХ - НМИЦ ССХ имени А.Н. Бакулева - Центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева 32 1
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 1
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