Индексная книга CNews*
Недвижимость Real estate Realty
Публикаций - 1713, упоминаний - 1849
Недвижимость упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 52
|Мишустин Михаил 376 21
|Акимов Максим 170 13
|Сергунина Наталья 223 6
|Чернышенко Дмитрий 320 6
|Мартынова Елена 35 6
|Гришин Дмитрий 185 6
|Ананьев Дмитрий 70 6
|Панков Александр 67 4
|Гусев Александр 28 3
|Нечаев Владимир 11 3
|Кузнецов Александр 85 3
|Bezos Jeff - Безос Джефф 141 2
|Кузьмин Сергей 33 2
|Покровский Иван 67 2
|Безбогов Сергей 9 2
|Трофимова Екатерина 4 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 2
|Мамакин Владимир 8 2
|Жупанов Андрей 8 2
|Иодко Алексей 9 2
|Мельникова Анастасия 197 2
|Массух Илья 202 2
|Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 102 2
|Волошкина Татьяна 8 2
|Канович Дмитрий 0 1
|Соболев Сергей 0 1
|Бычков Николай 7 1
|Садовенко Илья 63 1
|Мерзляков Антон 8 1
|Гиров Сергей 0 1
|Клапша Дмитрий 0 1
|Абрамов Сергей 69 1
|Мантуров Денис 66 1
|Фомин Дмитрий 20 1
|Серегин Андрей 12 1
|Дмитриев Олег 6 1
|Черномырдин Виктор 2 1
|Князев Николай 4 1
|Сметанников Антон 2 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1195444, в очереди разбора - 942874.
Создано именных указателей - 88821.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.