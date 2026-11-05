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Нацпроектстрой 1520 ГК Дивизион ЖАТ Мостоотряд-47 ФСК
ООО ФСК «Мостоотряд-47» входит в холдинг «Нацпроектстрой». Основной профиль — строительство и реконструкция мостов, тоннелей и других искусственных сооружений: компания закрывает полный цикл работ от фундамента до пролетных строений. В спектре задач также производство бетонных изделий, металлических строительных конструкций и обработка металлов. Среди реализованных проектов — железнодорожная линия к аэропорту Шереметьево, объекты на Малом кольце МЖД, реконструкция мостов через Дон и Оку.
СОБЫТИЯ
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Нацпроектстрой и организации, системы, технологии, персоны:
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 4
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
|Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 104 5
|Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 86 1
|Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 302 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Собянин Сергей 573 1
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