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Нацпроектстрой 1520 ГК Дивизион ЖАТ Мостоотряд-47 ФСК

ООО ФСК «Мостоотряд-47» входит в холдинг «Нацпроектстрой». Основной профиль — строительство и реконструкция мостов, тоннелей и других искусственных сооружений: компания закрывает полный цикл работ от фундамента до пролетных строений. В спектре задач также производство бетонных изделий, металлических строительных конструкций и обработка металлов. Среди реализованных проектов — железнодорожная линия к аэропорту Шереметьево, объекты на Малом кольце МЖД, реконструкция мостов через Дон и Оку.

СОБЫТИЯ

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05.11.2026 В «Мостоотряд-47» тратят менее 3 часов на согласование кадровых документов благодаря Directum HR Pro 2
13.01.2025 В 2024 году «Нацпроектстрой» цифровизировал 100 объектов рельсового транспорта в России и за рубежом 1
13.05.2024 Компании «Нацпроектстроя» оснастили цифровой автоматикой строящийся разъезд Орудьево Московской железной дороги 1
16.04.2024 Компании «Нацпроектстроя» цифровизировали управление движением на перегоне БАМа Мустах – Ульма 1
26.03.2024 ГК 1520 оснастила российской цифровой автоматикой участок Улан-Баторской железной дороги на границе Монголии и Китая 1
10.01.2024 В 2023 г. ГК 1520 цифровизировала движение поездов на 36 объектах БАМа и Транссиба 1
10.01.2024 Управлять движением в новом электродепо «Аминьевское» будет цифровая автоматика ГК 1520  1

Публикаций - 7, упоминаний - 8

Нацпроектстрой и организации, системы, технологии, персоны:

Нацпроектстрой - НПС ГК - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 124 7
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1855 6
Directum - Директум 1297 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 726 1
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Дальгипротранс 8 6
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 63 6
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - Ленгипротранс - Акционерное общество по изысканиям и проектированию объектов транспортного строительства 13 6
Нацпроектстрой - 1520 ГК - Дивизион ЖАТ - ОСК - Объединенная строительная компания 50 6
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 127 6
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 165 5
РЖД - Российские железные дороги 2113 1
Тошкент метроси - Ташкентский метрополитен 2 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 742 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 68 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы - Троицкая линия 20 1
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 775 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27296 6
МПЦ-ЭЛ - микропроцессорная централизация стрелок и светофоров 51 3
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2902 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1214 1
HRM - Расчет отпуска 978 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3301 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55310 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26698 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36412 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1508 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3189 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4561 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 104 5
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 86 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 302 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48352 2
Россия - ДФО - Амурская область 989 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19486 1
Монголия - Улан-Батор 17 1
Россия - ДФО - Амурская область - Селемджинский район - Февральск 15 1
Германия - Баден-Вюртемберг - Ульм 17 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2366 1
Атлантический океан - Балтийское море - Финский залив 112 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика 764 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 1124 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 162 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2770 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22199 5
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6923 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1430 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3579 1
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