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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Настольный компьютер Десктоп Desktop computer



04.10.2019 Какой формат ПК выбрать: моноблок, ноутбук или десктоп
06.04.2017 VMware расширяет партнерство с Samsung для создания мобильных и десктопных решений нового поколения
19.02.2016 VMware представила новые возможности решений Horizon 7 и Horizon Air
18.12.2015 HP представила в Москве новые коммерческие десктопы, моноблоки и мониторы
26.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучшие ноутбуки-«тяжеловесы»
26.12.2005 Ноутбуки: хиты продаж ноября
23.09.2005 Ноутбуки: хиты продаж августа
09.07.2003 «Аквариус» займется производством «гибридов»

Публикаций - 77, упоминаний - 86
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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