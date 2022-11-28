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Наркотики Наркотические и психотропные вещества Наркотическая зависимость



28.11.2022 «Яндекс» перешел на поиск нового поколения. Он будет искать не только по сайтам, но и по сущностям 1
09.11.2022 Знаменитый хакер рискует сесть в тюрьму из-за взлома ВМФ США и NASA 1
20.04.2022 Секреты аутсорсинга: Как Deutsche Bank проверяет программистов Luxoft на наркотики 1
14.03.2022 Основатель Chronopay Павел Врублевский обвинен в мошенничестве и арестован на 2 месяца 1
22.02.2022 7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда? 1
26.10.2021 «Наследного принца» Samsung поймали на злоупотреблении препаратом, убившим Майкла Джексона 1
08.06.2021 Как силовики создали «сверхзащищенный» смартфон и мессенджер, чтобы ловить бандитов и наркоторговцев 1
13.05.2021 Власти придумали, как сделать жизнь зарубежных сайтов в России невыносимой 1
29.04.2021 Роскомнадзор нашел на PornHub оскорбление властей и нарушение прав на свободу вероисповедания 1
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 1
07.12.2020 Писатель Александр Цыпкин — в интервью CNews: Цифровая зависимость сильнее алкогольной 1
26.08.2020 Kaspersky Safe Kids поможет обезопасить детей от нежелательного контента на YouTube 1
26.08.2020 Дочка Мизулиной требует обложить соцсети убийственными штрафами 1
18.08.2020 Сайты, пропагандирующие АУЕ, будут блокировать без суда 1
20.07.2020 Ольга Лукина: Разработка искусственного интеллекта не должна оказаться в руках деструктивных лидеров 1
07.07.2020 Telegram в России разблокирован не полностью. Виноваты Facebook и автоматы с едой 1
29.06.2020 Продавцы ИТ-компромата украли сотни гигабайтов документов Леди Гага, Мадонны и Роберта Де Ниро 1
27.04.2020 «Инфосекьюрити» разработала сервис для защиты детей и подростков от киберугроз 2
08.01.2020 Основатель российской киберполиции: Почему интернет опаснее «Черкизона» 1
16.08.2019 Власти России впервые объясняют, за что конкретно будут блокировать сайты 3
01.04.2019 Наталья Касперская: более семи миллионов подростков вовлечены в деструктивные группы в соцсетях 1
01.02.2019 Власти России разрешат сбивать дроны. Зачем и в каких случаях? 1
31.01.2019 «Лаборатория Касперского» выяснила, что искали дети в интернете в новогодние праздники 1
13.12.2018 D-Link добавила в своих роутерах модуль контент-фильтрации SkyDNS 1
09.11.2018 Силовики взломали суперзащищенный IronPhone и разгромили его создателей 1
27.06.2018 В России арестованы хакеры, обокравшие «Юлмарт», «Групон», «Биглион» и PayPal 1
18.06.2018 ФБР научилось узнавать хозяев биткоинов 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
28.02.2018 Билл Гейтс: Криптовалюты приносят смерть 2
23.01.2018 В Госдуму внесен законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту 1
12.12.2017 Павел Дуров начнет монетизировать Telegram в будущем году 1
13.07.2017 Поддельный браузер Tor крадет биткоины у желающих купить наркотики 1
28.06.2017 Telegram пошел на компромисс с государством 1
19.06.2017 6000 долларов за пилотирование контрабанды 1
29.05.2017 Facebook приравнял «пиратское железо» к оружию и наркотикам 1
03.04.2017 ИБ-отдел ФБР пустует: соискатели курят марихуану 1
20.03.2017 «Лаборатория Касперского» поможет защитить детей от опасных групп «ВКонтакте» 1
27.02.2017 Политика из СНГ арестовали из-за взятки экс-совладельца «Мегафона» 1
09.02.2017 Cognitive Technologies выяснила, каким, по мнению россиян и американцев, должен быть беспилотный автомобиль 1
26.01.2017 В России хакеры терроризируют бизнесменов, вымогая деньги 1

Публикаций - 154, упоминаний - 164

Наркотики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Бука - Buka Entertaiment 480 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 11
Yandex - Яндекс 5551 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 6
Telegram Group 999 5
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Dr.Web - Доктор Веб 1208 2
Microsoft Corporation 23395 2
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция 330 1
Softline - Софтлайн 2032 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1913 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 695 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 405 1
Nvidia Corp 3203 1
Cloudflare 80 1
Intel Corporation 11624 1
ФОРС - Центр разработки 551 1
PayPal 644 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
Почта России ПАО 1973 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 24
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 14
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2924 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 8
Президент Российской Федерации 3492 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 884 3
Верховный суд Российской Федерации 777 3
Петербургский метрополитен ГУП 111 2
Администрация Президента РФ 976 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 518 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
UK Government - Правительство Великобритании 29 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 496 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
Таможня - Таможенная служба 1022 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2006 1
ГБУ ЯО Электронный регион - Государственное бюджетное учреждение Ярославской области 29 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США 55 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 186 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 10
Контент-фильтр - Родительский контроль - Parental control - Детский режим - Children's mode - Детский контент - Children's content - Защита от детей - Семейные настройки 693 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 8151 7
Спам - Спамминг - Spam - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3488 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7352 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 7
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 6
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 6
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2598 6
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 2814 5
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3096 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 3
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2087 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 12783 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 3
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) 1355 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 2771 2
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1979 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 2438 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 4905 2
DDR - Double data rate 2523 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1149 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 1
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 652 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 762 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
Carrier grade - Carrier class - системы операторского класса высокого уровня надёжности 906 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 2628 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 1
Google Android устройства-девайсы 644 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 13
Linux OS 8153 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 855 2
Corel - CorelDRAW Graphics Suite - графический редактор 109 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD 135 1
AMD Mobility Radeon 232 1
AMD Athlon XP - серия микропроцессоров 147 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
HP Compaq iPaq Pocket PC 314 1
Microsoft DirectX 692 1
AMD Radeon 273 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 773 1
Python - высокоуровневый язык программирования 562 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1453 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 982 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 239 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
Microsoft Office 3405 1
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 951 1
Google Android 12432 1
Путин Владимир 2696 4
Хинштейн Александр 73 1
Чернышенко Дмитрий 412 1
Горелкин Антон 53 1
Мишустин Михаил 466 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 24
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 11
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 7
Нидерланды 3287 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 3
Земля - планета Солнечной системы 9676 3
Россия - ЦФО - Тульская область 1051 2
Беларусь - Белоруссия 4165 2
Япония 12847 2
Китай - Тайвань 3659 1
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Армения - Республика 1352 1
Россия - Сибирь 2004 1
Германия - Берлин 697 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1402 1
Сербия - Республика 303 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
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РИА Новости 800 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
The Register 1388 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 1
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