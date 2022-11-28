Индексная книга CNews*
Наркотики Наркотические и психотропные вещества Наркотическая зависимость
Публикаций - 154, упоминаний - 164
Наркотики упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Netflix - онлайн-кинотеатр 434 2
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 1
|Почта России ПАО 1973 1
|Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 1
|Лента - Сеть розничной торговли 1665 1
|Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
|Путин Владимир 2696 4
|Хинштейн Александр 73 1
|Чернышенко Дмитрий 412 1
|Горелкин Антон 53 1
|Мишустин Михаил 466 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 780 2
|РИА Новости 800 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 1
|The Register 1388 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1166 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.