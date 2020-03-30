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Налогообложение



30.03.2020 «Тинькофф» запустил сервис для регистрации и обслуживания самозанятых
13.12.2019 Российский банк с помощью ИИ научился предсказывать, когда налоговая заблокирует счет
12.12.2019 Точка обучила ИИ предсказывать блокировки по счету от налоговой
25.10.2019 «Ростелеком» перешел на новый формат взаимодействия с налоговой службой — налоговый мониторинг
19.04.2018 В США сломался сайт налоговой: Миллионы американцев не смогли подать декларации

Публикаций - 197, упоминаний - 198
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176076, в очереди разбора - 986728.
Создано именных указателей - 71187.
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