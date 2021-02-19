Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НТЦ Протей
Научно-Технический Центр
Публикаций - 40, упоминаний - 67
НТЦ Протей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Касперская Наталья 215 2
|Носков Константин 203 2
|Фрейнкман Владимир 4 2
|Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 1
|Санарова Елена 8 1
|Ломоносов Александр 12 1
|Каталов Александр 7 1
|Варов Константин 24 1
|Бец Максим 1 1
|Макаревич Николай 8 1
|Курочкин Владимир 2 1
|Баласанян Владимир 36 1
|Онищенко Дмитрий 3 1
|Синенко Ольга 1 1
|Мамлин Сергей 1 1
|Кузьменко Иван 2 1
|Смирнов Павел 35 1
|Болотин Павел 1 1
|Апполонова Светлана 4 1
|Давыдова Анна 3 1
|Мещерякова Анна 3 1
|Рукавишникова Мария 5 1
|Гольдштейн Борис 4 1
|Короваев Марат 2 1
|Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
|Якименко Александр 1 1
|Приданцев Сергей 112 1
|Бокова Людмила 80 1
|Дюбанов Анатолий 86 1
|Соколов Алексей 124 1
|Нуралиев Борис 221 1
|Сяо Хайцзюнь 29 1
|Иванов Олег 124 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Никифоров Николай 1128 1
|Рубанов Владимир 61 1
|Мамонов Михаил 24 1
|Дырмовский Дмитрий 76 1
|Пущаков Сергей 10 1
|Лашин Ренат 25 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 939709, в очереди разбора - 842461.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru