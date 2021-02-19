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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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НТЦ Протей
Научно-Технический Центр



19.02.2021 Подтверждена корректность работы продуктов Vipnet с отечественными ВКС-системами 2
02.11.2020 В России разработали приложение для самоизоляции, которое не штрафует больных 1
16.12.2019 Операторам продадут частоты для 5G только, если они работают на российском «железе», которого нет 1
13.09.2019 Центр компетенций НТИ запустил первую БС в рамках тестовой зоны 5G 1
14.08.2019 Российским разработчикам 5G, интернета вещей и спутниковой связи нужно больше триллиона 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
10.07.2019 Сотовым операторам предложат бесплатные частоты для 5G взамен на покупку российского «железа» 2
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
17.04.2019 Россияне наладили производство безопасной замены ПК и телефонам на базе Linux для бизнеса и госсектора 1
20.03.2019 Российские ИТ-решения выходят на африканский рынок 4
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
17.10.2018 Государство поможет российским ИТ-компаниям продвигать продукцию на Ближнем Востоке 1
03.09.2018 МТТ модернизировал сервисную платформу «МТТ Бизнес» 3
03.08.2018 «НТЦ Протей» и «Ваймарк Системс» протестировали решение WiFi Offload для создание конвергентных сетей WLAN/UMTS 2
03.04.2018 Huawei объявила о запуске первой в России OpenLab Moscow 1
21.03.2016 Как российские разработчики прослушки работают в ближнем и дальнем зарубежье 1
21.03.2016 «Корус АКС» реализовал проект по строительству ЦОВ «Системы-112» в Свердловской области 1
24.11.2015 Какие действия сотовых абонентов не может перехватывать ФСБ 1
25.03.2015 В России запущен в серию первый «честно отечественный» маршрутизатор 1
03.03.2015 НТЦ «Протей» и Entensys запустили услугу контент-фильтрации для киргизского оператора MegaCom 4
16.08.2012 Глава МГТС покидает компанию 1
21.06.2012 Москвичей заставят звонить через «8» 1
15.05.2012 «Энвижн Груп» займется разработкой и внедрением единой «Системы 112» в масштабах всей страны 1
07.03.2012 Национальная облачная платформа России почти готова. СКРИНШОТЫ 1
28.06.2011 Москвичей заставят набирать «8» при каждом звонке 1
06.03.2009 Mobile World Congress 2009: вендоры научат экономить 1
30.10.2007 Российские call-центры: география спроса 5
11.09.2007 В Саранске установлен call-центр для «ВолгаТелекома» 3
10.09.2007 Платформу НТЦ «Протей» внедрили в Мавритании 1
11.05.2007 16 мая пройдет конференция "The Russian Telecom Opportunity" 1
27.04.2007 16 мая состоится конференция The Russian Telecom Opportunity 1
26.04.2007 «Протей» внедрил платформу голосовых услуг для македонского оператора 2
02.02.2007 Русские на CeBIT: подробности 3
01.12.2006 "Протей" поставил решения для "ТТ-мобайл" 2
04.09.2006 «Протей» оснастил оборудованием пакистанского оператора сотовой связи 3
04.09.2006 "1С:Предприятие 8.0" упростило взаимодействие компаний холдинга "Протей" 5
12.10.2005 “Инфоком 2005” как PR-кампания российских инфокоммуникаций 1
29.03.2005 Call-центры не в силах защитить ваши данные от своих сотрудников 1
22.11.2004 HP: Россия станет большим полигоном для высоких технологий 1
02.08.2004 "Севосетинэлектросвязь" выпустила интеллектуальную телефонную карту 1

Публикаций - 40, упоминаний - 67

НТЦ Протей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7264 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6683 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7618 7
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 307 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5575 4
СЦС Совинтел - Голден Телеком 366 4
Cisco Systems 2726 4
Ростех - Ростехнологии 2244 4
ИскраУралТел 26 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 236 3
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 127 3
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1060 3
InfoWatch - Инфовотч 802 3
Meta - Facebook 3965 3
Т8 НТЦ 58 3
SAP SE 3771 3
Ситроникс - Sitronics 701 3
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 487 3
ГЛОНАСС АО 82 2
Qlik 63 2
Polymatica - Полиматика 42 2
Tableau Software 42 2
МФИ Софт 114 2
Eltex - Элтекс 71 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2105 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 159 2
Tencent 96 2
ИКС холдинг - Форпост 36 2
КНС Групп - Yadro 124 2
4550 2
Nokia Corporation 3596 2
IBM 5130 2
Abbyy 917 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 165 2
Беркут НПФ 44 2
oneFactor 24 2
Amazon Inc - Amazon.com 1676 2
Apple Inc - Эппл Рус 8810 2
Alibaba Group 306 2
Yandex - Яндекс 4303 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4468 2
Газпром ПАО 641 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 649 2
Ростех Росэлектроника Концерн Созвездие 154 2
Орион-Экспресс - Телекарта 133 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 41 1
Газпромбанк - ГПБ 735 1
ИРКОС 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6450 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2157 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 483 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1759 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1740 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 989 2
Ярославская областная Дума 4 1
Министерство связи и информационных технологий Египта 1 1
Верховный суд Российской Федерации 232 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
РЦЦИ - Российский центр цифровых инноваций и информационных технологий 1 1
DIC - Dubai Internet City 3 1
МЭЦ - Московский экспортный центр 11 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 68 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 56 1
Росинфокоминвест 43 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 309 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 31 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 994 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 643 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 803 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1689 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1949 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 700 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 461 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1792 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 163 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1849 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 81 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 180 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 178 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1179 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 5 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 53 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4021 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1120 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1382 4
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 102 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8601 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 872 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 392 2
HLR - Home Location Register - Регистр положения домашних абонентов 32 2
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 268 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3433 2
Big Data - Большие данные 1143 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 7197 2
Субтехнологии 8 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11283 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 837 1
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 462 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 184 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 582 1
Data Lake - Озеро данных 86 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 269 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 549 1
5G RAN - 5G Radio Access Network - gNB - Архитектура базовых станций сети радиодоступа мобильной связи 5-го поколения 13 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2711 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1783 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1738 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 902 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 646 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 76 1
gNB-Ru - радиомодули 3 1
RRU - радиомодули 9 1
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 124 1
Virtual office - Виртуальный офис 32 1
EAP - Extensible Authentication Protocol - EAP-AKA - EAP-SIM - Фреймворк аутентификации 4 1
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 214 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 299 1
3G - Стандарт мобильной связи 4303 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1238 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1005 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 474 1
NetApp ONTAP 34 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 67 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Microsoft Power BI 113 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Yandex Object Storage 4 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 84 2
Baidu 218 2
БАРС.Alpha BI 32 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 55 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 188 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
АйТи Энергофинанс Unilight 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 2 1
Citrix XenDesktop 84 1
Microsoft VDI - Microsoft Desktop Virtualization 6 1
Red Hat OVirt 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Digital 2U 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Shanghai Bell 1 1
Nokia Alcatel-Lucent eNodeB 2 1
Getmobit GM Smart System 2 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Kaspersky Mobile Security 29 1
IBM System 360 Operating System - GM-OS 1 1
UserGate Web Filter 17 1
Huawei Fusion - Серия смартфонов 1 1
Google Android 10784 1
Apple iOS 5762 1
Linux OS 5362 1
Microsoft Windows 10 8311 1
Apple Mac 1716 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1442 1
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 100 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 511 1
Intel Celeron - Серия процессоров 454 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Касперская Наталья 215 2
Носков Константин 203 2
Фрейнкман Владимир 4 2
Haijun Xiao - Хайцзюнь Сяо 5 1
Санарова Елена 8 1
Ломоносов Александр 12 1
Каталов Александр 7 1
Варов Константин 24 1
Бец Максим 1 1
Макаревич Николай 8 1
Курочкин Владимир 2 1
Баласанян Владимир 36 1
Онищенко Дмитрий 3 1
Синенко Ольга 1 1
Мамлин Сергей 1 1
Кузьменко Иван 2 1
Смирнов Павел 35 1
Болотин Павел 1 1
Апполонова Светлана 4 1
Давыдова Анна 3 1
Мещерякова Анна 3 1
Рукавишникова Мария 5 1
Гольдштейн Борис 4 1
Короваев Марат 2 1
Hurtado Maria del Pilar - Хуртадо Мария дель Пилар 1 1
Якименко Александр 1 1
Приданцев Сергей 112 1
Бокова Людмила 80 1
Дюбанов Анатолий 86 1
Соколов Алексей 124 1
Нуралиев Борис 221 1
Сяо Хайцзюнь 29 1
Иванов Олег 124 1
Матвеева Татьяна 83 1
Никифоров Николай 1128 1
Рубанов Владимир 61 1
Мамонов Михаил 24 1
Дырмовский Дмитрий 76 1
Пущаков Сергей 10 1
Лашин Ренат 25 1
Россия - Российская федерация - РФ 69235 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 19826 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 21953 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3016 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 9902 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 7446 3
Латинская Америка 903 2
Ближний Восток 1874 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1480 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9643 2
Россия - УФО - Свердловская область 918 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1370 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1099 1
Узбекистан - Республика 1030 1
Москва - Марфино 5 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 718 1
Украина 4511 1
Испания - Каталония - Барселона 598 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА 646 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 660 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 321 1
Украина - Киев 703 1
Евразия 188 1
Колумбия - Республика 180 1
Панама - Республика 46 1
Шри-Ланка - Демократическая Социалистическая Республика 48 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 438 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 525 1
Южная Корея - Республика 2131 1
Сингапур - Республика 975 1
Россия - ЮФО - Севастополь 437 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 736 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 242 1
Россия - СФО - Новосибирск 2472 1
Россия - СФО - Новосибирская область 949 1
Россия - ЦФО - Курская область 384 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2522 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 194 1
Египет - Арабская Республика 443 1
Россия - ДФО - Забайкальский край 363 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1380 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3746 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 873 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 486 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1066 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 148 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 102 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 12 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4620 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2450 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 452 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 142 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 152 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 28 1
GITEX Technology Week - Выставка 17 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
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