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НПП Алмаз
Научно-производственное предприятие


07.09.2021 «Росэлектроника» создаст единое облако для разработчиков радиоэлектроники 1
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса 3
03.06.2021 Правительство Саратовской области, Ростех и «ЭР Телеком Холдинг» создадут телеком-инфраструктуру саратовского технопарка 1
13.05.2021 Ростех представляет технологические решения для создания «Безопасных городов» 1
01.04.2021 Оборудование «Росэлектроники» позволит избежать взрывов газа на опасных производствах 3
12.03.2021 В Саратове на базе предприятий «Росэлектроники» создадут технопарк 1
29.12.2020 «Ростех» будет контролировать производственные процессы с помощью машинного зрения и слуха 3
20.08.2020 «Ростех» увеличил в два раза дальность действия системы противодействия дронам «Атака-DBS» 1
14.07.2020 «Росэлектроника» разработала мобильный комплекс высокой проходимости «Атака-Трофи» для противодействия гражданским дронам 1
22.06.2020 Ростех оборудует ситуационный центр губернатора Саратовской области 1
02.04.2020 «Росэлектроника» начнет производство газосигнализаторов c технологией интернета вещей 2
13.02.2020 «Росэлектроника» представила «Шлюмберже» решения для промышленной безопасности 1
21.11.2019 «Росэлектроника» создаст первое отечественное производство СВЧ-переключателей для спутников 2
21.10.2019 «Росэлектроника» представит разработки для национальной безопасности 1
21.10.2019 «Росэлектроника» испытала систему противодействия беспилотникам в аэропорту Краснодара 2
30.08.2019 Новое оборудование «Росэлектроники» позволит сделать спутники дешевле и надежнее 3
13.06.2019 «Росэлектроника» разработала газосигнализаторы для животноводческих комплексов 1
24.05.2019 Ростех впервые продемонстрировал работу комплекса противодействия гражданским дронам «Атака – DBS» 1
20.03.2019 Ростех разработал систему противодействия гражданским дронам 1
04.02.2019 «Алмаз» разработал «умную» систему газовой безопасности для жилых многоквартирных домов 1
08.11.2018 «Росэлектроника» начала производство российских СВЧ-трактов для спутников 3
22.10.2018 «Росэлектроника» в полтора раза увеличит выпуск датчиков загазованности для «умного дома» и «безопасного города» 2
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники 1
10.07.2017 «Росэлектроника» разработает космическую СВЧ-электронику для Индии 4
26.06.2017 Росэлектроника представит оборудование для нефтегазовых объектов 1
21.03.2017 «Росэлектроника» направит на модернизацию электротехнического производства 1,8 млрд рублей за 4 года 1
31.01.2017 В «Росэлектронике» выпустили серию газоанализаторов на ИК-датчиках 1
16.01.2017 «Росэлектроника» увеличит в 2017 году выпуск газосигнализаторов на 50% 3
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 4
31.10.2016 «Росэлектроника» формирует объединение производителей телевизионной и оптоэлектронной техники 1
17.10.2016 «Росэлектроника» завершила объединение поволжских активов 3
23.09.2016 Встряска «Российской электроники» началась 1
22.09.2016 «Росэлектроника» к 2019 году объединит предприятия в 7 интегрированных структур 1
25.07.2016 «Росэлектроника» создала систему контроля загазованности для автотранспорта 2
06.08.2014 В инновационное развитие холдинга «Росэлектроника» будет инвестировано более 210 млрд руб. 1
04.08.2014 «Росэлектроника» вложила в программу инновационного развития 23 млрд руб. 1

Публикаций - 36, упоминаний - 61

НПП Алмаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 16
Ростех - Ростехнологии 2230 16
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
НПП Исток им. Шокина - Научно-производственное предприятие 19 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 3
РКС - Российские космические системы 100 2
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 121 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 69 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 131 1
Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 2 1
Schlumberger - Шлюмберже 16 1
Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение им. С.А. Лавочкина 5 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 3
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1716 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
Умные платформы 500 1
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 1
Безопасный город 348 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 1
ZigBee - Спецификация сетевых протоколов 71 1
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 1
Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 5
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
Ростех Росэлектроника Атака-Трофи 1 1
Апин Михаил 8 6
Евтушенко Олег 125 3
Зверев Андрей 52 2
Сахненко Сергей 71 1
Валуев Сергей 6 1
Бобков Руслан 1 1
Хижняк Роман 1 1
Мишурный Андрей 2 1
Умбиталиев Александр 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 14
Германия - Федеративная Республика 3693 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 2
Болгария - Республика 307 1
Россия - Республика Адыгея 243 1
Россия - Забайкальский край 356 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1478 1
Индия - Республика 2184 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Казахстан - Республика 2661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Саратовская область 347 1
Россия - Саратов 414 1
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 257 1
Франция - Французская Республика 2150 1
Италия - Итальянская Республика 1409 1
Канада 1321 1
Земля - планета Солнечной системы 889 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
Космодром Восточный - Дальневосточный космический кластер 11 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
НИИ Рубин 7 1
Росэлектроника ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 38 1
НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 8 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 2
Интерполитех - Выставка средств обеспечения безопасности государства 9 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
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