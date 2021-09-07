Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НПП Алмаз
Научно-производственное предприятие
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 61
НПП Алмаз упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 667 1
|Ростех Росэлектроника Атака-DBS - комплекс противодействия БПЛА 7 5
|Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 18 1
|Ростех Росэлектроника Атака-Трофи 1 1
|Апин Михаил 8 6
|Евтушенко Олег 125 3
|Зверев Андрей 52 2
|Сахненко Сергей 71 1
|Валуев Сергей 6 1
|Бобков Руслан 1 1
|Хижняк Роман 1 1
|Мишурный Андрей 2 1
|Умбиталиев Александр 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771225, в очереди разбора - 674907.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru