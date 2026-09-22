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НКК РСТ-Инвент BiblioTag RFID-метка

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


22.09.2026 Российские RFID-метки BiblioTag и PuzzleTag от «РСТ-Инвент» вошли в реестр ГИСП 1
02.04.2012 Проектная компания «Роснано» приступила в выпуску RFID-меток нового поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

НКК и организации, системы, технологии, персоны:

НКК - РСТ-Инвент - RST Invent 44 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6002 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 786 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1405 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2441 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1207 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26235 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13531 1
НКК - РСТ-Инвент - PatchTag RFID-метка 7 1
НКК - РСТ-Инвент - DrugTag RFID-метка 1 1
НКК - РСТ-Инвент - LogTag RFID-метка 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 167857 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9171 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5036 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27561 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58268 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1473801, в очереди разбора - 724491.
Создано именных указателей - 201570.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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