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НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения


05.07.2017 Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности

Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Согл
01.07.2016 Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», объявила о выпуске новой версии специализ
02.02.2016 Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint

Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающе
09.06.2015 Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»

(является частью холдинга Uhrenholt A/S) благодаря сотрудничеству со службой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX,
12.05.2015 Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект по автоматизации подготовки регулярной финансовой отчетности
27.01.2015 «Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013

Компании Tops Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по
17.12.2014 «Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting завершила проект внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Квартстрой». Про
22.07.2014 Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению корпоративного портала в банке «Ренессанс Креди
26.05.2014 В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства

внедрения системы производственного планирования Ortems. Партнером по внедрению выступила компания Tops Consulting. По результатам проекта в три раза было сокращено время, необходимое на соста
29.04.2014 «Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems

недрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точность планирования, сократить количество пе
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия

инансы и страхование (11%), транспорт и логистика (9%), строительство и девелопмент (8%). По данным TOPS Consulting, доля топ-менеджеров и руководителей департаментов составила 68% от общего чи
03.04.2014 Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»

ь, «облака») и какие специфические требования к системам предъявляют российские заказчики. Компания Tops Consulting выступает в роли партнера конференции. В ходе конференции эксперты компании п
26.02.2014 «Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект оптимизации процессов планирования и управления производство
18.02.2014 «Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания Tops Consulting автоматизировала факторинговую деятельность компании «Югра-Лизинг» на базе си
12.02.2014 «Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX

В компании «Востокгазпром» завершено внедрение новой версии Microsoft Dynamics AX компанией Tops Consulting. Новая система на базе Microsoft Dynamics AX охватила ключевые направления фи
29.01.2014 «Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting

теграторе, завершено внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Tops Consulting, выступившей партнером по внедрению. В результате реализации проекта в компан
07.11.2013 Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала

Компания Tops Consulting представила HR-сообществу свое новое решение для раскрытия потенциала бизнесо
09.10.2013 «Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting

Компания Tops Consulting сообщила о завершении проекта по внедрению в холдинге «Евроцемент груп» центр
03.10.2013 «Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems

Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению системы оперативного планирования производства

10.09.2013 Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013

Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Micro
21.06.2013 Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews

18 июня 2013 г. эксперты Tops Consulting поделились опытом оптимизации работы российских страховых компаний на круглом
17.06.2013 Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в
01.04.2013 Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM

Компания Tops Consulting создала комплексную фронт-офисную систему поддержки всех процессов продаж для
21.03.2013 «Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting

«Группа компаний Систематика» объявила о консолидации консалтинговых компетенций под брендом Tops Consulting. Как рассказали CNews представители группы компаний, бренд Tops Consul
06.03.2013 «АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов

Компания «АНД Проджект» зарегистрировала в корпорации Microsoft новое специализированное CRM-решение «Управление активными продажами банковских продуктов. Мультиканальный банк». Как рассказали CNews в ко
25.09.2012 «Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI

-портал на базе Microsoft SharePoint Server 2007, для создания которого также привлекалась компания TopS BI. Данное решение предоставляет сотрудникам новостной контент и целый ряд дополнительны
03.09.2012 TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»

Компания TopS BI завершила проект по созданию многофункционального контакт-центра в «Сибирской энергет
29.08.2012 TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint

Компания TopS BI завершила проект по переводу корпоративного интранет-портала компании «Северсталь» на
10.07.2012 «Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации закупочной деятельности в сети «Эльдорадо». Созданн
18.06.2012 «Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX

Компания «АНД Проджект» и корпорация Microsoft завершили проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009 в «Страховом Доме ВСК». Решение на базе Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует работ
31.05.2012 «Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM

Компания «АНД Проджект» завершила по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний «Аргус». Внедренное решение позволило «Аргусу» увеличить о
24.04.2012 TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»

Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данны
27.03.2012 «АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»

Компания «АНД Проджект» завершила проект по созданию системы управления деятельностью учебного центра для АКБ «Пробизнесбанк» (входит в финансовую группу «Лайф») на платформе Microsoft Dynamics CRM. В 20
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI

Компания TopS BI завершила проект по созданию инфраструктурной платформы для автоматизированной банков
27.02.2012 «АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения

Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявила о том, что с января 2012 г. директором практики внедрения ERP-системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) назначен Алексей Курочкин,
07.02.2012 TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по созданию единой масштабируемой аппаратно-программной
01.02.2012 TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»

Компания TopS BI объявила о том, что завершила проект миграции корпоративного портала компании «Штокма
20.01.2012 Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI

Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» н
22.11.2011 TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»

Компания TopS BI завершила проект внедрения системы резервного копирования и восстановления данных в к
07.11.2011 TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»

Компания TopS BI, входящая в группу компаний «Систематика», завершила проект по реализации системы эле

Публикаций - 545, упоминаний - 917

НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23943 178
НКК - ГКС - Группа компаний Систематика 357 128
Oracle Corporation 6450 80
SAP SE 5040 50
IBM - International Business Machines Corp 9295 49
HP Inc. 5601 46
7440 43
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1564 40
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 276 39
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 395 34
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 661 31
Intel Corporation 11815 31
Cisco Systems 4968 30
Dell EMC 4969 28
НКК - ГКС - Landata - Ландата НТЦ 91 25
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1955 24
Открытые технологии 694 24
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4411 21
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 774 20
Крок - Croc 1751 19
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 455 18
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 290 18
Oracle - Sun Microsystems 2209 17
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 634 17
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 894 16
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 970 15
Ortems 16 15
Xerox 1127 15
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 808 15
Citrix Systems 793 15
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 993 14
ФОРС - Центр разработки 584 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8281 13
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 325 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10238 13
Ланит - Консист Бизнес Групп 114 13
СИНХ - Таттелеком 177 12
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус Консалтинг 37 12
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services 306 12
Yandex - Яндекс 6208 12
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 468 19
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 18
КАДВИ - Калужский двигатель 20 17
Солнечные продукты Холдинг 15 15
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2557 15
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 44 14
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1047 11
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 245 11
Разгуляй 39 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1032 10
РусГидро ПАО - ГидроОГК 267 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6282 10
Альфа-Банк 1650 10
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 9
Росинтер Ресторантс - Rosinter 37 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6037 9
Лайф ФГ - Финансовая группа 156 8
Открытие ФК - Росгосстрах 313 8
BBDO Group - BBDO Instinсt 34 8
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 23 8
Пробизнесбанк АКБ 134 8
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 8
Интер РАО ЕЭС ПАО 314 8
Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 73 8
АльфаСтрахование СГ 283 8
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 7
Kempinski - Кемпински 34 7
НСПК - Национальная система платежных карт 666 7
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 20 7
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 276 7
Северсталь ПАО - Severstal 398 6
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 313 6
Ингосстрах СПАО 375 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 6
РЖД - Российские железные дороги 1720 5
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 314 5
Альфа-Капитал УК 73 5
Альфа-Групп 674 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 457 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 449 5
Федеральное казначейство России 1628 15
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4009 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9994 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5453 8
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1691 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4798 7
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 856 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2119 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2858 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1641 5
Правительство Москвы 2142 5
Минфин РФ - Росстрахнадзор - ФССН - Федеральная служба страхового надзора 19 5
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3199 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3130 5
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 714 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 363 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 250 4
ФСБ РФ - Управление «К» 5 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3132 4
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 627 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2080 4
Президент Российской Федерации 3962 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 302 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 282 3
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 418 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2585 3
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 176 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2523 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 175 2
Правительство Республики Башкортостан - Администрации Президента Башкортостана - Государственное собрание — Курултай Республики Башкортостан 87 2
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 43 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 114 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 296 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1634 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2632 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1724 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 289 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 290 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2480 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 114 12
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2634 7
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 262 4
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 204 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 237 2
4CIO 754 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 40 1
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 83 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 93 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 42 1
Единая Россия - Политическая партия 277 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6167 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 260 1
EPCglobal - Electronic Product Code - Международная организация по стандартизации 9 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56990 209
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27405 183
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3965 157
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5673 137
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8561 85
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5879 64
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 11496 60
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27010 58
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 8797 44
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9814 43
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10562 39
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17931 39
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ 1572 37
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 14193 35
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-dri 6022 34
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15395 32
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10680 29
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18784 29
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8524 28
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление 2160 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9965 27
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10533 26
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19691 26
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SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14105 24
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Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12012 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа 5224 24
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 3577 23
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1749 22
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 642 22
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1390 22
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Управление финансами - Financial management 577 21
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 643 20
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет 2054 20
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1693 20
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 915 111
Microsoft Dynamics 1178 96
Microsoft Dynamics CRM 533 50
Microsoft Windows 2000 12693 37
Microsoft SharePoint Server 694 30
Oracle E-Business Suite - OEBS 577 26
Microsoft SharePoint Products and Technologies 786 21
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 823 17
Microsoft Office 3558 17
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 16
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4748 15
Microsoft Windows 14864 14
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 374 13
НКК - ГКС - SiTex 27 13
Microsoft SQL Server 1516 13
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 541 10
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 554 10
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 409 9
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 207 8
Microsoft SharePoint 2010 122 8
Microsoft Exchange 1369 7
Oracle Hyperion 228 7
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1142 7
Oracle СУБД 605 7
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 7
Intel x86 - архитектура процессора 1689 7
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 6
Google Android 13130 6
Apple iPad 3775 6
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 245 6
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 996 6
Apple iPhone 6 6176 6
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 579 6
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 232 6
Linux OS 8791 6
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2142 6
Veritas Symantec Altiris 59 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 767 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 470 5
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 158 5
Пантелеев Илья 25 21
Тарасенко Владимир 29 18
Гольденберг Леонид 58 13
Калинин Александр 144 10
Курочкин Алексей 14 9
Богуславский Леонид 34 9
Прянишников Николай 288 9
Гликман Феликс 16 7
Водянов Владимир 35 6
Лысенко Эдуард 286 5
Таранов Иван 11 5
Горянский Павел 21 5
Ершова Элеонора 67 5
Кислицкий Максим 5 5
Котов Иван 11 5
Лачков Евгений 35 5
Попова Мария 140 4
Слуцкий Александр 14 4
Кондрашин Михаил 22 4
Чачава Александр 82 4
Касперский Евгений 311 4
Касперская Наталья 280 4
Зюзин Иван 4 4
Владимиров Максим 4 4
Голов Андрей 45 4
Логинова Елена 6 4
Левашев Дмитрий 4 4
Макаров Станислав 117 4
Эренбург Михаил 39 4
Цыценко Антон 5 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Левинский Денис 8 4
Филимонов Сергей 46 4
Мамыкин Владимир 44 4
Антимонов Сергей 11 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 9 4
Гостев Александр 82 4
Россия - РФ - Российская федерация 129514 340
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40502 149
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13544 80
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50954 49
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15878 48
Европа 21590 46
Украина 7423 26
Казахстан - Республика 5173 21
Россия - УФО - Екатеринбург 3497 17
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13897 17
Европа Восточная 3034 16
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1340 16
Германия - Федеративная Республика 12324 15
Россия - СФО - Новосибирск 3895 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6652 12
Чехия - Чешская Республика 1285 11
Россия - Сибирь 2195 11
Азия - Азиатский регион 5232 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2718 10
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1392 10
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2525 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2727 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15724 9
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2662 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2457 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13136 8
Ближний Восток 2796 7
Канада 4759 7
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2426 7
Беларусь - Белоруссия 4793 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2925 7
Америка Северная 3134 6
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1293 6
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1925 6
Нидерланды 3365 6
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1347 6
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1484 5
Франция - Французская Республика 7652 5
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1461 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43939 165
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7285 96
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46670 72
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21748 52
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4924 48
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4865 44
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11664 44
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14693 44
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5451 43
Энергетика - Energy - Energetically 4625 42
Страхование - Страховое дело - Insurance 5372 41
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 11526 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16055 36
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4318 34
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2738 33
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25584 30
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 2823 28
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5868 27
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1521 26
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9776 25
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 4597 23
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6320 22
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 692 22
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 539 21
Логистика сбытовая - Сбыт 2269 21
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2354 21
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4641 19
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1198 19
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 822 18
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 586 18
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5725 17
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 6858 16
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Кредитование - Сrediting - Заём 6225 15
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8774 14
Финансовые показатели - Financial indicators 2199 14
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 183 14
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3372 14
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4322 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11062 17
Атлас страхования 14 7
Открытые системы ИД 173 6
Прайм - Агентство экономической информации 866 5
ИнформКурьерСвязь 14 5
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 104 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 743 4
CNews TV 747 4
Компьютерра - Компьюлента 9 4
Ведомости 690 4
ComputerWorld 145 3
ComNews - Медиа-бизнес 101 3
Национальная металлургия - журнал 4 3
Мобильные системы 115 3
РИА Новости 835 3
Tom’s Hardware 235 3
TAdviser - Центр выбора технологий 329 3
Sputnik 57 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 871 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1450 2
Liliputing 43 2
FT - Financial Times 1183 2
Intelligent Enterprise 27 2
PCweek 30 1
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Северсталь ТВ - Северсталь TV 2 1
СК Пресс 19 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 56 1
CNews Журнал 166 1
CNX Software 14 1
Петербург Online 7 1
CNews Северо-Запад 24 1
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Rambler - Секрет фирмы 34 1
VentureBeat 90 1
AnandTech 72 1
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 464 1
NYT - The New York Times 1011 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1193 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1263 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7639 46
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IDC - International Data Corporation 4882 18
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Fortune Global 500 284 3
Juniper Research 511 2
GfK Rus - ГФК-Русь 210 2
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 102 2
ITResearch 116 2
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Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare - Ipsos Reid - Angus Reid Group 80 1
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Ventana Research 7 1
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ARC Advisory Group 20 1
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Frost & Sullivan 202 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 333 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 344 1
Forrester Research 815 1
BCG - Boston Consulting Group 102 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 78 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 286 5
РАН - Российская академия наук 1824 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1349 2
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 80 2
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 301 2
Ростатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 18 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 38 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 114 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 95 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 37 1
Военная академия Республики Беларусь - ВАРБ 1 1
Росатом ЦНИИАТОМИНФОРМ - Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Министерства атомной промышленности Российской Федерации 26 1
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 31 1
ВГУ - Воронежский государственный университет 46 1
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 15 1
РАН МИАН - Математический институт имени В.А. Стеклова Российской академии наук 31 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 23 1
НИЦ Курчатовский институт - ИФВЭ ГНЦ - Институт физики высоких энергий имени А.А. Логунова 39 1
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 4 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 29 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 23 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 64 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 92 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 514 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 634 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 263 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 61 1
Сколково МШУ - Московская школа управления 46 1
МГЛУ имени Мориса Тореза - Московский государственный лингвистический университет - Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени Мориса Тореза - ИнЯз 27 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 144 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 474 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 713 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 24
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11451 15
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1865 7
Oracle AppsForum 23 5
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1139 4
HP - Программные миры HP 9 4
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 2
CeBIT 460 2
Docflow 146 2
Белые ночи САПР 21 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 219 1
CNews FORUM Кейсы 158 1
Связь-Экспокомм 94 1
Autonomy Day 1 1
Nvidia GPU Technology Conference 5 1
День молодёжи - 27 июня 714 1
Cisco Expo 22 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2023 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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