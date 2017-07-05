НКК ГКС TopS Consulting ТопС Консалтинг TopS BI ТопС Бизнес Интегратор ТопС ФинСистемс АНД проджект TopS System Interator eTopS Consulting Training Line Центр бизнес-обучения

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|05.07.2017
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Dassault Systèmes и TOPS Consulting будут развивать российский рынок инновационных решений для промышленности
Dassault Systèmes и TOPS Consulting («Консист Бизнес Групп») объявили о подписании соглашения о партнерстве. Согл
|01.07.2016
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Tops Consulting выпустила новую версию решения по управлению персоналом на базе Microsoft Dynamics AX
Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», объявила о выпуске новой версии специализ
|02.02.2016
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Tops Consulting создала для Nordgold интранет-портал на базе Microsoft SharePoint
Компания Tops Consulting, входящая в «Консист Бизнес Групп», создала для международной золотодобывающе
|09.06.2015
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Tops Consulting оптимизировала поддержку ERP-системы Microsoft Dynamics AX «Уренхольт»
(является частью холдинга Uhrenholt A/S) благодаря сотрудничеству со службой технической поддержки Tops Consulting смогла оптимизировать обслуживание ERP-системы на базе Microsoft Dynamics AX,
|12.05.2015
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Tops Consulting автоматизировала подготовку МСФО для «Триколор ТВ» на базе Microsoft Dynamics AX
Компания Tops Consulting завершила проект по автоматизации подготовки регулярной финансовой отчетности
|27.01.2015
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«Русский Стандарт Страхование» внедрил Microsoft Dynamics CRM 2013
Компании Tops Consulting и «Русский Стандарт Страхование» объявили о завершении совместного проекта по
|17.12.2014
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«Квартстрой» управляет инвестиционно-строительными проектами с помощью Microsoft Dynamics AX
Компания Tops Consulting завершила проект внедрения Microsoft Dynamics AX в компании «Квартстрой». Про
|22.07.2014
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Tops Consulting создала корпоративный портал для банка «Ренессанс Кредит»
Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению корпоративного портала в банке «Ренессанс Креди
|26.05.2014
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В «Бюрократе» внедрена система Ortems для оптимизации производства
внедрения системы производственного планирования Ortems. Партнером по внедрению выступила компания Tops Consulting. По результатам проекта в три раза было сокращено время, необходимое на соста
|29.04.2014
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«Тверская Фабрика Печати» планирует производство с помощью Ortems
недрение системы производственного планирования Ortems. Проект, реализованный совместно с компанией Tops Consulting, позволил предприятию повысить точность планирования, сократить количество пе
|07.04.2014
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Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия
инансы и страхование (11%), транспорт и логистика (9%), строительство и девелопмент (8%). По данным TOPS Consulting, доля топ-менеджеров и руководителей департаментов составила 68% от общего чи
|03.04.2014
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Tops Consulting расскажет о возможностях современных ECM-систем на конференции «СЭД 2014: мировые тренды в России»
ь, «облака») и какие специфические требования к системам предъявляют российские заказчики. Компания Tops Consulting выступает в роли партнера конференции. В ходе конференции эксперты компании п
|26.02.2014
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«Теплант» оптимизировал производство с внедрением Ortems
Компания Tops Consulting завершила проект оптимизации процессов планирования и управления производство
|18.02.2014
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«Югра-Лизинг» управляет факторингом с помощью Microsoft Dynamics AX
Компания Tops Consulting автоматизировала факторинговую деятельность компании «Югра-Лизинг» на базе си
|12.02.2014
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«Востокгазпром» оптимизировал бизнес-процессы с внедрением новой версии Microsoft Dynamics AX
В компании «Востокгазпром» завершено внедрение новой версии Microsoft Dynamics AX компанией Tops Consulting. Новая система на базе Microsoft Dynamics AX охватила ключевые направления фи
|29.01.2014
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«Белтел» внедрил ERP-систему Microsoft Dynamics AX с помощью Tops Consulting
теграторе, завершено внедрение ERP-системы Microsoft Dynamics AX. Об этом CNews сообщили в компании Tops Consulting, выступившей партнером по внедрению. В результате реализации проекта в компан
|07.11.2013
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Tops Consulting представила новое решение для раскрытия потенциала персонала
Компания Tops Consulting представила HR-сообществу свое новое решение для раскрытия потенциала бизнесо
|09.10.2013
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«Евроцемент груп» сократил объемы бумажного документооборота с помощью Tops Consulting
Компания Tops Consulting сообщила о завершении проекта по внедрению в холдинге «Евроцемент груп» центр
|03.10.2013
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«Петрозаводскмаш» планирует производство с помощью решения Tops Consulting на базе Ortems
Компания Tops Consulting завершила проект по внедрению системы оперативного планирования производства
|10.09.2013
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Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративную соцсеть на базе Microsoft SharePoint 2013
Компания Tops Consulting создала для «Связного Банка» корпоративный интранет-портал на платформе Micro
|21.06.2013
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Эксперты Tops Consulting рассказали страховщикам об эффективном управлении финансами на круглом столе CNews
18 июня 2013 г. эксперты Tops Consulting поделились опытом оптимизации работы российских страховых компаний на круглом
|17.06.2013
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Финансовая группа БКС внедрила Microsoft Dynamics CRM
Компания Tops Consulting завершила создание CRM-решения для финансовой группы БКС. На текущий момент в
|01.04.2013
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Tops Consulting перевела самое крупное подразделение «Дельрус» на работу в Microsoft Dynamics CRM
Компания Tops Consulting создала комплексную фронт-офисную систему поддержки всех процессов продаж для
|21.03.2013
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«Группа компаний Систематика» консолидировала консалтинговые компетенции под брендом Tops Consulting
«Группа компаний Систематика» объявила о консолидации консалтинговых компетенций под брендом Tops Consulting. Как рассказали CNews представители группы компаний, бренд Tops Consul
|06.03.2013
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«АНД Проджект» представил CRM-решение для управления продажами банковских продуктов
Компания «АНД Проджект» зарегистрировала в корпорации Microsoft новое специализированное CRM-решение «Управление активными продажами банковских продуктов. Мультиканальный банк». Как рассказали CNews в ко
|25.09.2012
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«Ферреро Руссия» совершенствует корпоративный интранет-портал с помощью TopS BI
-портал на базе Microsoft SharePoint Server 2007, для создания которого также привлекалась компания TopS BI. Данное решение предоставляет сотрудникам новостной контент и целый ряд дополнительны
|03.09.2012
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TopS BI построила контакт-центр для «Сибэко»
Компания TopS BI завершила проект по созданию многофункционального контакт-центра в «Сибирской энергет
|29.08.2012
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TopS BI перевела корпоративный портал «Северстали» на платформу SharePoint
Компания TopS BI завершила проект по переводу корпоративного интранет-портала компании «Северсталь» на
|10.07.2012
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«Эльдорадо» управляет закупками с помощью SAP SRM
Компания TopS BI завершила проект по автоматизации закупочной деятельности в сети «Эльдорадо». Созданн
|18.06.2012
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«Страховой Дом ВСК» автоматизировал работу 80 филиалов с помощью Microsoft Dynamics AX
Компания «АНД Проджект» и корпорация Microsoft завершили проект по внедрению ERP-системы Microsoft Dynamics AX 2009 в «Страховом Доме ВСК». Решение на базе Microsoft Dynamics AX 2009 автоматизирует работ
|31.05.2012
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«Аргус» автоматизировала работу с ключевыми клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM
Компания «АНД Проджект» завершила по внедрению системы управления взаимоотношениями с клиентами на базе Microsoft Dynamics CRM в Группе компаний «Аргус». Внедренное решение позволило «Аргусу» увеличить о
|24.04.2012
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TopS BI внедрила систему консолидации на базе Oracle Hyperion Planning для «Группы Систематика»
Компания TopS BI завершила проект по автоматизации процессов консолидации плановых и фактических данны
|27.03.2012
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«АНД Проджект» создала CRM-систему для учебного центра «Пробизнесбанка»
Компания «АНД Проджект» завершила проект по созданию системы управления деятельностью учебного центра для АКБ «Пробизнесбанк» (входит в финансовую группу «Лайф») на платформе Microsoft Dynamics CRM. В 20
|28.02.2012
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«Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
Компания TopS BI завершила проект по созданию инфраструктурной платформы для автоматизированной банков
|27.02.2012
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«АНД Проджект» продолжает развивать практику Microsoft Dynamics AX: новые назначения
Компания «АНД Проджект», входящая в группу компаний «Систематика», объявила о том, что с января 2012 г. директором практики внедрения ERP-системы Microsoft Dynamics AX (Axapta) назначен Алексей Курочкин,
|07.02.2012
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TopS BI создала инфраструктуру для поддержки ИТ-сервисов сети магазинов «Утконос»
Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по созданию единой масштабируемой аппаратно-программной
|01.02.2012
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TopS BI разработала новый корпоративный портал для «Штокман Девелопмент АГ»
Компания TopS BI объявила о том, что завершила проект миграции корпоративного портала компании «Штокма
|20.01.2012
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Банк «Возрождение» перевел архив клиентских дел на Microsoft SharePoint 2010 с помощью TopS BI
Компания TopS BI сообщила о завершении проекта по миграции архива клиентских дел банка «Возрождение» н
|22.11.2011
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TopS BI внедрила систему резервного копирования и восстановления данных в компании «Мостранснефтепродукт»
Компания TopS BI завершила проект внедрения системы резервного копирования и восстановления данных в к
|07.11.2011
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TopS BI создала корпоративную базу знаний для «САБМиллер Рус»
Компания TopS BI, входящая в группу компаний «Систематика», завершила проект по реализации системы эле
НКК замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:
|Пантелеев Илья 25 21
|Тарасенко Владимир 29 18
|Гольденберг Леонид 58 13
|Калинин Александр 144 10
|Курочкин Алексей 14 9
|Богуславский Леонид 34 9
|Прянишников Николай 288 9
|Гликман Феликс 16 7
|Водянов Владимир 35 6
|Лысенко Эдуард 286 5
|Таранов Иван 11 5
|Горянский Павел 21 5
|Ершова Элеонора 67 5
|Кислицкий Максим 5 5
|Котов Иван 11 5
|Лачков Евгений 35 5
|Попова Мария 140 4
|Слуцкий Александр 14 4
|Кондрашин Михаил 22 4
|Чачава Александр 82 4
|Касперский Евгений 311 4
|Касперская Наталья 280 4
|Зюзин Иван 4 4
|Владимиров Максим 4 4
|Голов Андрей 45 4
|Логинова Елена 6 4
|Левашев Дмитрий 4 4
|Макаров Станислав 117 4
|Эренбург Михаил 39 4
|Цыценко Антон 5 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Левинский Денис 8 4
|Филимонов Сергей 46 4
|Мамыкин Владимир 44 4
|Антимонов Сергей 11 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 9 4
|Гостев Александр 82 4
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