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НИТУ МИСиС
Национальный исследовательский технологический университет


14.10.2021 В России запустили квантовую сеть, открытую для присоединения 5
23.09.2021 Студенты НИТУ «МИСиС» начинают изучать ПО Astra Linux 1
17.08.2021 Дмитрий Чернышенко прокомментировал итоги эксперимента по тестированию ЕБС в сфере образования 1
09.08.2021 В Москве стартовала тестовая эксплуатация квантовой сети 2
02.08.2021 Whoosh разработал алгоритмы для повышения безопасности маршрутов электросамокатов 1
28.07.2021 Команда студентов НИТУ «МИСиС» заняла первое место в хакатоне Whoosh Mobility Hack 2
02.07.2021 Решения «Базальт СПО» и Baikal Electronics используются для рабочего места студентов и школьников 1
02.06.2021 «Альт Образование» 9.2 – операционная система для тех, кто учится и учит 1
17.05.2021 Huawei и УрФУ подписали соглашение о сотрудничестве 1
26.04.2021 Вице-премьер Чернышенко провел совещание по квантовым технологиям 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
19.04.2021 НИТУ «МИСиС» и фонд «Вклад в будущее» запустили проект по обучению ИИ в школах России 1
03.03.2021 Ученые приблизились к созданию квантового компьютера 1
02.03.2021 «Росатом» для своего квантового компьютера купил на 4,5 миллиарда «железо» с Антильских островов 1
02.03.2021 Создан аккумулятор, способный работать без подзарядки сотни лет 1
15.02.2021 Представлена экономичная технология преобразования тепла тела для питания носимых гаджетов 1
29.12.2020 Россияне научили аккумуляторы заряжаться за секунды 2
22.12.2020 Huawei развернет сеть Wi-Fi 6 на базе Парка науки и инноваций Адыгейского госуниверситета 1
14.12.2020 Ученые НИТУ «МИСиС» разработали виртуальную модель новой станции Московского метрополитена 1
07.12.2020 Бывший ИИ-евангелист Abbyy Иван Ямщиков стал директором по стратегии школы Skillfactory 1
25.11.2020 В России создана Национальная квантовая лаборатория 1
25.11.2020 Власти профинансируют российских разработчиков квантовых процессоров, но есть условия 2
23.11.2020 В НИТУ «МИСиС разработан способ дешевого производства материалов для систем охлаждения 1
06.11.2020 Россияне создали первую в мире камеру, способную «видеть» почти в абсолютной темноте 5
05.11.2020 Российские ученые создали прототип самой чувствительной видеокамеры в мире 1
02.11.2020 Россияне смогут подать документы в любой вуз через портал госуслуг 1
18.09.2020 ГК Astra Linux запустила программу поддержки преподавателей 1
31.08.2020 Правда ли Data Science станет основной для любого бизнеса 1
28.08.2020 Россияне создали технологию питания гаджетов от человеческого тела 3
26.08.2020 Создана первая в мире «вечная» батарейка. Она стоит дешевле литиевых аккумуляторов. Видео 1
05.08.2020 В России потратят 19,5 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
30.07.2020 В России потратят 19,5 миллиардов на квантовые коммуникации 1
14.07.2020 Российские ученые нашли дешевую и надежную замену литиевым аккумуляторам 5
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
06.07.2020 Mail.ru Group инвестирует в образовательный сервис SkillFactory 1
30.06.2020 Школы и вузы на удаленке: какие ИТ помогают учить и учиться дома 2
30.06.2020 Россия потратит более 23 млрд рублей на разработку квантовых процессоров 2
23.06.2020 На сайте «Госуслуг» открылся сервис «Поступление в вуз онлайн» 1
16.06.2020 Россия потратит 23,6 миллиарда на создание квантовых процессоров четырех разных типов 1
02.06.2020 Сбербанк и НИТУ «МИСиС» запускают образовательные программы по ИИ и робототехнике 5

Публикаций - 176, упоминаний - 343

НИТУ МИСиС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Google LLC 7144 14
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 35 11
Microsoft Corporation 11060 9
VK - Mail.ru Group 2483 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 8
IBM 3537 8
Intel Corporation 4169 5
Yandex - Яндекс 4101 4
Ростех - Ростехнологии 2230 4
GVA - Global Venture Alliance 9 3
НИПС - Новосибирский институт программных систем 31 3
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 3
SkillFactory - Скилфэктори 10 3
Национальная квантовая лаборатория 8 3
SAP SE 3211 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 2
Honeywell 138 2
Naumen - Наумен 341 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
Ростех - Концерн Автоматика 396 2
Nvidia Corp 2015 2
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 488 2
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 2
Nano Diamond Battery 3 2
Quantum Technologies Flagship 3 2
Samsung Electronics 5651 2
Addreality 36 1
NTT DoCoMo 158 1
Datana - Датана 6 1
Polymedia - Полимедиа 71 1
VK - Mail.ru MRG Tech Lab 15 1
Квант-Телеком 6 1
Элвис-Плюс 69 1
Leta IT-company 86 1
АйДи - Технологии управления 41 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Сбербанк Лаборатория робототехники 10 1
Ланит ГК 1155 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 240 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 10
РВК - Российская венчурная компания 476 7
Северсталь ПАО 204 6
РЖД - Российские железные дороги 1081 5
Норникель - Норильский никель 177 4
Сконтел 7 4
Газпромбанк - ГПБ 692 4
Газпром ПАО 520 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 3
Airbus Group 71 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 2
Сургутнефтегаз - СНГ 123 2
Газпром нефть 382 2
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Новатэк 27 2
Роснефть НК 367 2
Транснефть 159 2
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 52 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Аэрофлот 493 2
Эльдар - киноклуб-музей 2 1
СКБ ПН - Специальное конструкторское бюро приборов подземной навигации 1 1
IKEA - ИКЕА 81 1
Azimut Hotels - Азимут - сеть гостиниц 8 1
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 1
Four Seasons Hotels and Resorts 10 1
ПК ЗСК - Заполярная строительная компания 1 1
Эко-Томск 1 1
Корстон - Korston Hotels - Гостиничный комплекс 16 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 29 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Uber 257 1
Русполимет ПАО 6 1
Metropol Hotel - Метрополь гостиница 4 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Uber Technologies 258 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 8
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 526 5
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 997 3
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 40 3
Платформа НТИ АНО - Платформа национальной технологической инициативы 11 2
Правительство Москвы 653 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Роснано 456 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 2
Президент Российской Федерации 1439 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Правительство РФ 2201 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1955 2
РВК ТК 194 - Технический комитет Кибер-физические системы 11 1
Правительство Москвы - Департамент образования и науки города Москвы 17 1
Геологический музей имени профессора В.В. Ершова Горного института 1 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 151 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 916 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 4
Руссофт - Russoft 250 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 34 1
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 1
Северо-Запад Центр стратегических разработок - фонд 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 13
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 48 11
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 6
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 5
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 17 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 4
Big Data - Большие данные 1136 4
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 300 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 3
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации 16 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 216 2
2D - 2-Dimensional 296 2
Data Engineering - Инжиниринга данных 5 2
TMDC - Transition metal dichalcogenide - сверхтонкие полупроводники из тн дихалькогенидов (особых бинарных химсоединений) переходных металлов 3 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 158 2
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1002 2
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
NPU - Numeric (floating point) Processing Unit - Нейропроцессор - независимый математический сопроцессор 27 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
Квантовые часы 1 1
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 360 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 764 1
SQUID - Superconducting Quantum Interference Device - СКВИД - «сверхпроводящий квантовый интерферометр» 2 1
Гироскоп 8 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 889 1
Гравиметр - прибор для высокоточного измерения силы тяжести 1 1
ПЭДОТ - полимер полиэтилендиокситиофен 1 1
ФЭУ - Фотоэлектронный умножитель 2 1
Web Interface - Веб-интерфейс 177 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 1
NISQ - Noisy Intermediate Scale Quantum - квантовая технология промежуточного масштабирования 1 1
DSP - Digital Signal Processor - процессор цифрового сигнала 23 1
Датчик магнитного поля Холла 32 1
Polariton - Поляритон - составная квазичастица 1 1
Java - Язык программирования 1175 8
ФПИ Оптические системы квантовых вычислений 3 3
Python - Высокоуровневый язык программирования 389 3
C++ - Язык программирования 284 3
Linux OS 4253 2
Microsoft Windows 10 6629 2
Nvidia GeForce GTX 2058 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 3 2
Госуслуги - Суперсервисы 14 2
Samsung Compiler Bootcamp - образовательная программа 1 1
Huawei Certified - Huawei Global Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 3 1
IRELA Data Science-платформа 1 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 8 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 173 1
Atos QLM - Atos Quantum Learning Machine 3 1
Код Безопасности - Континент-АП СКЗИ 30 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
UIPath Task Capture 1 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
TrueConf Online 29 1
Airbus Quantum Challenge 1 1
Huawei AirEngine 9 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 26 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
Okko OkkoBro_bot - чат-бот 4 1
Stepik.org - образовательный портал 3 1
InternetCollege.ru 2 1
Polymedia Polyled - Светодиодные комплексы 3 1
Cognitive Passport 28 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Google YouTube - Видеохостинг 1713 1
Apple iPad 3263 1
Google Android 10750 1
Apple iOS 5741 1
Apple macOS 922 1
РКЦ - QRate - Система защищенной квантовой связи 11 1
Код Безопасности - Secret Net Studio 96 1
Ускова Ольга 126 10
Черникова Алевтина 19 5
Юнусов Руслан 16 3
Шевелев Александр 4 3
Шухов Замир 6 3
Голицын Лев 9 2
Муратов Дмитрий 5 2
Попов Захар 2 2
Липич Григорий 48 2
Смыслов Дмитрий 6 2
Марданов Сергей 12 2
Носов Игорь 13 2
Гольцман Григорий 2 2
Качанов Олег 58 2
Устинов Алексей 2 2
Солнцева Екатерина 29 2
Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
Корнеев Александр 7 2
Blass Evan - Бласс Эван 32 1
Ковнир Евгений 71 1
Смиркин Дмитрий 12 1
Иваненко Александр 2 1
Абрамков Александр 29 1
Мишустин Михаил 302 1
Чернышенко Дмитрий 234 1
Греф Герман 205 1
Ветров Дмитрий 6 1
Кирдяшов Федор 14 1
Добродеев Борис 83 1
Белоусов Андрей 53 1
Никитин Андрей 26 1
Петунин Алексей 58 1
Владимиров Дмитрий 9 1
Wu Aiden - У Эйден 22 1
Парменова Наталия 62 1
Дергунова Ольга 58 1
Харитонов Александр 46 1
Макаров Валентин 111 1
Повалко Александр 36 1
Андреев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 111
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 27
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 13
Германия - Федеративная Республика 3624 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 7
Япония 2778 7
Беларусь - Белоруссия 2087 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Казахстан - Республика 2627 6
Россия - СФО - Новосибирск 1965 5
Великобритания - Кембридж 69 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 4
Россия - Иннополис 292 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 827 3
Европа 3745 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 3
Австралия - Австралийский Союз 1122 3
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Испания - Королевство 1251 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 2
Россия - ПФО - Самара 1287 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 2
Россия - ПФО - Казань 1513 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Германия - Лейпциг 28 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Челябинская область 658 1
Россия - Калининград 662 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Россия - Ульяновск 292 1
Египет - Арабская Республика 368 1
Россия - Всеволожск 20 1
Россия - Воронежская область 395 1
Россия - Крайний Север 93 1
Китай - Пекин 319 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 11
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 4
Закон Мура - Moore's law 74 3
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 3
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 2
Алгоритм Шора - квантовый алгоритм факторизации (разложения числа на простые множители) 2 2
Эффект Зеебека 3 2
Проектный офис 16 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
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Вторая мировая война 259 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КПД - Коэффициент полезного действия 64 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 1
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ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
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CNews Analytics 1988 4
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ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 7
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СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 5
ТГУ - Томский государственный университет 64 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 134 4
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 4
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 68 4
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева 49 4
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 4
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 3
ТюмГУ - Тюменский государственный университет 26 3
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 43 3
РАН - Российская академия наук 316 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 8 3
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 86 3
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 67 3
PU - Purdue University - Университет Пердью 10 2
ИБХФ РАН - Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской Академии Наук 3 2
Tohoku University - Университет Тохоку 4 2
Финансовый университет при Правительстве РФ 89 2
UNSW - University of New South Wales - Университет Нового Южного Уэльса 7 2
ФТИАН им. К.А. Валиева РАН - Физико-технологический институт Российской Академии Наук 2 2
ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 13 2
АГУ - Алтайский государственный университет 13 2
ИПФ РАН - Институт прикладной физики Российской Академии наук 3 2
ИФТТ РАН - Институт физики твердого тела Российской академии наук 5 2
ФИАН им. П.Н. Лебедева - Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН 2 2
Сбербанк - Академия Искусственного интеллекта 9 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 2
UGA - University of Georgia - Университет штата Джорджия 4 2
КФТИ - Казанский физико-технический институт имени Е. К. Завойского РАН РФ 2 2
МПГУ - Московский педагогический университет 12 2
МИЭТ - Московский институт электронной техники 56 2
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 4
GeekBrains 40 3
Северсталь Steeltech Lab - акселератор 3 3
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 54 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
Up Great - серия технологических конкурсов 8 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
VK - Mail.Ru ML Boot Camp - российский чемпионат по машинному обучению 2 1
Fritz London Memorial Prizes - Премия Фрица Лондона 5 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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