Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
НИТУ МИСиС
Национальный исследовательский технологический университет
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 176, упоминаний - 343
НИТУ МИСиС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ускова Ольга 126 10
|Черникова Алевтина 19 5
|Юнусов Руслан 16 3
|Шевелев Александр 4 3
|Шухов Замир 6 3
|Голицын Лев 9 2
|Муратов Дмитрий 5 2
|Попов Захар 2 2
|Липич Григорий 48 2
|Смыслов Дмитрий 6 2
|Марданов Сергей 12 2
|Носов Игорь 13 2
|Гольцман Григорий 2 2
|Качанов Олег 58 2
|Устинов Алексей 2 2
|Солнцева Екатерина 29 2
|Seebeck Thomas - Зеебек Томас 2 2
|Корнеев Александр 7 2
|Blass Evan - Бласс Эван 32 1
|Ковнир Евгений 71 1
|Смиркин Дмитрий 12 1
|Иваненко Александр 2 1
|Абрамков Александр 29 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Чернышенко Дмитрий 234 1
|Греф Герман 205 1
|Ветров Дмитрий 6 1
|Кирдяшов Федор 14 1
|Добродеев Борис 83 1
|Белоусов Андрей 53 1
|Никитин Андрей 26 1
|Петунин Алексей 58 1
|Владимиров Дмитрий 9 1
|Wu Aiden - У Эйден 22 1
|Парменова Наталия 62 1
|Дергунова Ольга 58 1
|Харитонов Александр 46 1
|Макаров Валентин 111 1
|Повалко Александр 36 1
|Андреев Сергей 39 1
|CNews Analytics 1988 4
|Quantum Technology Readiness Levels 2 2
|Markets&Markets Research 78 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
|Samsung Research 10 1
|Tractica 7 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 6 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759235, в очереди разбора - 662925.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru