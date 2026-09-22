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М.Видео-Эльдорадо М.Видео Маркетплейс М.Видео онлайн

СОБЫТИЯ

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22.09.2026 «М.Видео» возобновляет регистрацию новых ПВЗ под собственным брендом и впервые выходит с проектом в еще 10 регионов России 1
14.07.2026 Маркетплейс «М.Видео» по итогам первого полугодия 2026 г. увеличил оборот в четыре раза год к году 1
10.07.2026 «М.Видео» запустила продажи БАДов на маркетплейсе 1
08.07.2026 «М.Видео» запустила продажи парфюмерии из-за рубежа по модели трансграничной торговли 1
23.06.2026 «М.Видео» вложит 9 миллиардов в развитие ИИ и цифровые сервисы 1
15.06.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» всего за 5 месяцев превысил результат всего 2025 года 1
13.05.2026 Владислав Бакальчук: маркетплейс «М.Видео» в апреле 2026 года вырос в 5 раз год к году 1
27.04.2026 Гигантский российский ритейлер электроники превращается в AliExpress. Открыты заказы на товары прямиком из Китая 1
18.02.2002 "М.Видео онлайн" объявляет о начале новой акции "Фотоаппараты по оптовой цене" 1
15.02.2002 Неделя в Сети: Да я на Вас в суд подам! 1
12.02.2002 "М.Видео онлайн" запускает бесплатную курьерскую доставку во все регионы России 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

М.Видео-Эльдорадо и организации, системы, технологии, персоны:

NetApp - Network Appliance 668 1
Yandex - Яндекс 9463 1
Microsoft Corporation 25921 1
BT Group - British Telecom Group - British Telecommunications - BT Global Services - British Telecom Global Services 665 1
Applied Materials 306 1
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 95 1
Oftel - Office of Telecommunications 37 1
Yahoo Native - Yahoo Advertising - Yahoo SmartAds - Yahoo Search Marketing - Yahoo Gemini - Yahoo Overture (GoTo.com) - Overture Services 115 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3032 2
eBay Inc 1644 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1974 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2799 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 68 1
Возрождение - Коммерческий банк 361 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3741 1
Судебная власть - Judicial power 2540 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1073 1
ЛДПР 116 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13897 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8844 3
HRM - Расчет отпуска 978 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36437 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18453 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5973 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3291 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34227 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4931 1
МПС - Международные платежные системы 149 1
ДЭГ - Дистанционное электронное голосование - Безбумажные выборы - Электронное голосование - Цифровизация выборов и референдумов - e-Voting 944 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13932 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6788 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 940 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1775 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26746 1
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2945 1
DNS - Cybersquatting - Киберсквоттинг - недобросовестная регистрация доменного имени 71 1
Часы - Watch 1084 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 501 1
Онлайн-опрос - Online survey - Онлайн-викторины - Quizzes - Конструктор тестов - Test Constructor 160 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 968 1
Почта России - Киберпочта 28 1
MP3.com 130 1
Engelbart Douglas - Engelbart Doug - Энгелбарт Дуг 13 1
Алиев Гейдар 1 1
Путин Владимир 3489 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 938 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 1
Лукашенко Александр 104 1
Жириновский Владимир 28 1
Шиденко Кирилл 11 1
Гриценко Юрий 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 169651 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48364 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19488 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55233 1
Казахстан - Республика 6161 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4253 1
Европа 25064 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13892 1
Беларусь - Белоруссия 6395 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1444 1
Канада 5099 1
Китай - Тайвань 4298 1
Саудовская Аравия - Королевство 676 1
Узбекистан - Республика 2072 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1170 1
Иран - Исламская Республика Иран 1164 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1128 1
Таджикистан - Республика 971 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 279 1
Туркмения - Туркменистан 459 1
Куба - Республика 423 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 596 1
Ирак - Республика 711 1
Тунис - Тунисская Республика 171 1
Судан - Республика 106 1
Австралия - Сидней 277 1
Сьерра-Леоне - Республика - Republic of Sierra Leone 36 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 520 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 81 1
Ливия 154 1
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СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12504 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет - СКД - Системы коллективного доступа 139 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27844 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6314 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5180 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Экономика данных и цифровая трансформация государства - Инфраструктура кибербезопасности - Информационная безопасность 46 1
Webmaster - Вебмастер 140 1
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МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1297 1
Каннские львы - международный фестиваль производителей рекламы 9 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2703 1
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