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Мэр города Москвы

Мэр города Москвы


09.12.2021 Московским предпринимателям одобрены антикоронавирусные выплаты на сумму более 330 млн рублей 1
30.09.2021 1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1
15.04.2021 «Яндекс» и московская мэрия оплатят бизнесу 90% затрат на онлайн-рекламу 1
17.12.2020 Власти потратят десятки миллионов, чтобы москвичи могли эффективнее доносить друг на друга в обмен на кепки и гамбургеры 1
15.12.2020 В России создана нейросеть для диагностики COVID-19 1
25.11.2020 Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 1
16.10.2020 Из-за отправки работников ЦОДов «на удаленку» Москву ожидает ИТ-коллапс 1
15.10.2020 Собянин отменил еженедельные отчеты о сотрудниках на удаленке, но ввел принудительную регистрацию в ночных клубах 2
13.10.2020 ИТ-компании: Сбор персональных данных по указу Собянина нарушает закон 1
01.10.2020 Никто не может толком понять, что такое искусственный интеллект 1
22.07.2020 Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1
21.07.2020 Москва строит систему слежки за пассажирами метро за 1,4 млрд 1
04.05.2020 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2020 г. 1
07.04.2020 Обновлена правкомиссия по модернизации экономики России. Медведева исключили 1
01.04.2020 В России заработала система слежки за носителями коронавируса. Можно ли ее обмануть? 1
23.03.2020 «Крок» предоставил заказчикам комплекс решений для удаленной работы 1
23.03.2020 В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1
13.03.2020 В России появилось первое производство гибкой электроники 1
10.03.2020 «Роснано» открыла Российский центр гибкой электроники 1
28.02.2020 Состав правительственной комиссии по цифровому развитию серьезно обновлен. Кто ушел и кто остался 1
17.01.2020 Власти Москвы закупят «железо» для распознавания лиц почти на 2 миллиарда 1
26.11.2019 Никакой биометрии: Власти разрешили снимать россиян на камеры без их согласия 1
08.11.2019 Власти Москвы потратят 1,2 миллиарда на «железо» для системы распознавания лиц 1
30.10.2019 Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1
30.10.2019 МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 1
24.10.2019 Цифровое здравоохранение заставило регионы увеличить ИТ-расходы 1
13.03.2019 Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для нацпроектов 1
04.02.2019 Сервис «Мои достижения» для подготовки к ЕГЭ рекомендован мэром Москвы 1
10.01.2019 Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 1
26.09.2018 Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1
24.09.2018 ДИТ Москвы: около 162 тысяч хакерских атак на ресурсы Правительства Москвы отражено в день выборов мэра 1
21.09.2018 КРОК подготовил к работе Тверской и Мещанский районные суды г. Москвы 1
21.09.2018 У ДИТ Москвы сменился глава. Столичными ИТ будет управлять Эдуард Лысенко 1
03.07.2018 Мосгоризбирком автоматизировал документооборот и работу с обращениями граждан 1
30.01.2018 США опубликовали «Кремлевский доклад». Врагами Америки названы министр связи, глава «Яндекса» и Евгений Касперский 1
29.01.2018 Сбербанк и ФАС откажутся от курьеров и электронного обмена в пользу блокчейна 1
16.01.2018 В ТРЦ «Афимолл-сити» открылся первый центр госуслуг «Мои документы» 1
09.06.2016 Мэр Москвы Сергей Собянин посетил офисный комплекс компании «Крок» 1
17.02.2015 WiFi-революция в метро: кто и как ее устроил 1

Публикаций - 78, упоминаний - 79

Мэр города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МГТС - Московская городская телефонная сеть 1485 5
Yandex - Яндекс 4874 3
Крок - Croc 1602 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 1931 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6405 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8672 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8142 3
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 169 3
Meta - Facebook 4192 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы. 1275 2
Samsung Electronics 9194 2
Nvidia Corp 3083 2
Intel Corporation 11118 2
Cisco Systems 4696 2
АФК Система ПАО 1619 2
NVision Group - Энвижн Груп 659 2
Twitter 2371 2
Crocus NanoElectronics - Крокус НаноЭлектроника 14 1
Регионком 37 1
VK - Mail.ru Group 2985 1
Гранит-Центр НПП 47 1
Инфокомпас 14 1
Crocus Technology - Крокус Технолоджи 10 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 881 1
Ростелеком Макомнет 29 1
Huawei 3119 1
Прогноз 688 1
1С-Битрикс - Bitrix 419 1
Ростелеком - Связьинвест 1697 1
1С-ИжТиСи 22 1
Сидиком Навигация 24 1
SAS Institute 812 1
Docsvision - ДоксВижн 948 1
5648 1
Ericsson 2697 1
Telegram Group 723 1
NEC 1736 1
АйТи 1134 1
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 508 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1858 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 664 3
РВК - Российская венчурная компания 523 2
ЦДП - Цифровое деловое пространство - Центральный дом предпринимателя 18 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5079 2
Наукоград - технопарк 21 1
Почта России ПАО 1833 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 287 1
Airbus Defence and Space - EADS 148 1
Открытие ФК 2224 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 311 1
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 239 1
Газпром ПАО 903 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 248 1
Мосэнерго ПАО 112 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Альфа-Групп 599 1
МКБ - Московский кредитный банк 312 1
Ростатом - Калининская АЭС - атомная электростанция 82 1
ФосАгро 71 1
Правительство Москвы 1536 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7761 13
Правительство РФ 7387 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 9011 10
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1185 8
Президент Российской Федерации 3269 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2363 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1855 3
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2659 3
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2111 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1078 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 1008 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 554 2
Мосгордума - Московская городская Дума 118 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 639 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 861 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 500 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2108 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2189 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1410 2
МФЦ Мои документы Москвы 13 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 304 2
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 1
Минэкономразвития РФ - Департамент стратегического развития и инноваций 1 1
ФНС РФ ИФНС - Межрайонная инспекция инспекция 67 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 335 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 177 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 568 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 176 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3089 1
Счётная палата РФ 588 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 67 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 147 1
Правительство Москвы - Единая справочная служба города Москвы 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2207 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 810 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1288 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 170 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 103 1
Роснано 629 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 12920 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 33541 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 18065 5
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 942 4
Сервер - Серверные платформы 4992 3
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1021 3
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6008 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4375 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 1501 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 6875 2
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный процессор - Центральное процессорное устройство 5511 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 1466 2
Социальные сети - Соцсети 1588 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 5741 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 7657 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6769 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 3194 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 1615 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем 1218 1
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 393 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 1761 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие 1757 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 5817 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 1837 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 1353 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 1649 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 2430 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 8856 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения 279 1
Мобильная связь - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 1135 1
АСКУЭ - АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии 62 1
НИР - Научно-исследовательская работа 339 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 119 1
Бесконтактный датчик - Сенсорный выключатель - Proximity sensor 103 1
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 3389 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 553 1
ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 142 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки 1028 1
BIM - Building Information Model или Modeling - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 160 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 127 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2053 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 175 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 640 2
Правительство Москвы - Наш город 59 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 644 2
Яндекс.Директ 114 2
Google Android 11758 2
Linux OS 7522 2
Стрелка - Транспортная карта 206 1
Google YouTube - Видеохостинг 2212 1
Google AdWords - Google Ads 116 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 235 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 1099 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва ЕЦХД - Единый центр хранения данных Департамента информационных технологий Москвы - ЦОД ДИТ Москвы 32 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Социальная карта москвича 29 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 38 1
Электронный дневник 60 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
IBM BPM 24 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 40 1
Mandriva Linux 37 1
Сидиком Навигация - Прогород навигационная система 25 1
Яндекс.Бизнес 11 1
Яндекс.Дзен 77 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2182 1
SAS Viya - Облачная платформа для аналитики и управления данными 38 1
SAS Visual Data Mining and Machine Learning 10 1
Роскомнадзор - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 272 1
Крок - Цифровой рабочий 57 1
Apple iOS 6323 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 12 1
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 161 1
Microsoft Skype 1900 1
Apple macOS 1390 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 79 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1151 1
Microsoft Windows 10 11279 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 150 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 52 1
Собянин Сергей 222 31
Лужков Юрий 109 17
Ермолаев Артем 348 6
Медведев Дмитрий 1595 2
Лысенко Эдуард 228 2
Агамирзян Игорь 68 2
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Фадеев Михаил 55 1
Зубков Виктор 49 1
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Баринов Игорь 11 1
Дмитриев Владимир 31 1
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Горбунов Валентин 1 1
Пономаренко Никита 1 1
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Россия - Российская федерация - РФ 103632 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12013 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 44809 4
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Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 8719 3
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ЕГЭ - Единый государственный экзамен 318 1
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ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 94 1
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РИА Новости 758 2
Коммерсантъ - Издательский дом 840 2
Прайм - Агентство экономической информации 685 2
Российская газета 227 2
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 264 1
Известия ИД 288 1
MIT Technology Review 64 1
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Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 560 1
РАН - Российская академия наук 1313 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 19 1
ФГОУ ВПО Уральская академия государственной службы 1 1
ГУУ - Государственный университет управления 47 1
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 63 1
Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 570 1
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 53 1
Global mobileGov Awards 5 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
Docsvision Day 8 1
Высокие технологии XXI века 76 1
Неогеография XXI - форум 52 1
ИнфоКом 56 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
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