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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Мэр города Москвы
Публикаций - 78, упоминаний - 79
Мэр города Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Собянин Сергей 222 31
|Лужков Юрий 109 17
|Ермолаев Артем 348 6
|Медведев Дмитрий 1595 2
|Лысенко Эдуард 228 2
|Агамирзян Игорь 68 2
|Рейман Леонид 1009 2
|Шадаев Максут 441 2
|Дворкович Аркадий 194 2
|Михайлов Евгений 17 1
|Никифоров Николай 1150 1
|Евтушенков Владимир 190 1
|Воробьев Александр 24 1
|Степанов Алексей 7 1
|Путин Владимир 2501 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бородин Андрей 32 1
|Носков Константин 211 1
|Добродеев Борис 92 1
|Борисов Юрий 101 1
|Немерюк Алексей 2 1
|Войтенко Виктор 1 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Королев Игорь 61 1
|Мякишева Марина 84 1
|Колесников Виктор 1 1
|Коробченко Виктор 1 1
|Шалманов Сергей 199 1
|Лазуткин Валентин 5 1
|Масленников Игорь 35 1
|Фадеев Михаил 55 1
|Зубков Виктор 49 1
|Головин Сергей 9 1
|Ромодановский Константин 15 1
|Рычка Денис 17 1
|Баринов Игорь 11 1
|Дмитриев Владимир 31 1
|Плаунов Сергей 4 1
|Горбунов Валентин 1 1
|Пономаренко Никита 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3036 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 652 1
|Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1176685, в очереди разбора - 984990.
Создано именных указателей - 71361.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru