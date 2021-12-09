Мэр города Москвы

Московским предпринимателям одобрены антикоронавирусные выплаты на сумму более 330 млн рублей 1

1 октября в Москве стартует Финал международного чемпионата по программированию 1

Власти строят новую систему слежки за каждым шагом москвичей за сотни миллионов рублей 1

Crayon подключилась к проекту по применению ИИ в системе здравоохранения Москвы 1

В России срочно создается система слежки за зараженными коронавирусом 1

В России появилось первое производство гибкой электроники 1

Москва впервые примет финал чемпионата мира по программированию ICPC 1

МГТС открывает в Москве сеть зарядок для электромобилей 1

Инновационный кластер Москвы станет пилотной площадкой для нацпроектов 1

Заместителем главы ДИТа Москвы стал земляк Собянина 1

Определен состав правкомиссии по цифровому развитию России 1

Мосгоризбирком автоматизировал документооборот и работу с обращениями граждан 1