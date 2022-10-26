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Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра кооперативная игра



26.10.2022 Новейшие топовые видеокарты Nvidia плавятся и горят по неизвестной причине 1
07.06.2022 Group-IB выявила мошеннические схемы с оплатой в PlayStation Store и Brawl Stars 1
30.03.2022 Электронная система обходов охватила все технологические цеха КАО «Азот» 1
14.12.2021 Как в России будут поддерживаться проекты по созданию и обнаружению DeepFake 1
09.10.2021 Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации 1
02.08.2021 «Спецтек» автоматизирует управление обходами оборудования на ААТЗ 1
24.05.2021 Avast запускает Business Hub — единую платформу безопасности для партнеров и бизнеса 1
16.02.2021 Veritas добавляет функции горизонтального масштабирования и предлагает унифицированную платформу с самым широким выбором поддерживаемых сред на рынке 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 1
14.10.2020 Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал? 1
17.08.2020 Игры на скорости 5G: жители Санкт-Петербурга смогут в течение месяца тестировать связь пятого поколения от «Билайн» 1
07.08.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» и СДУ «Приоритет» 1
29.07.2020 «Медсофт» и «Ред софт» протестировали свое ПО на совместимость 1
22.07.2020 Подтверждена совместимость продуктов «КРИПТО-ПРО» и РЕД ОС 1
03.07.2020 «Ред софт» и «Фиорд-про» подтвердили совместимость продуктов 1
22.06.2020 «Ред софт» и «Тау технологии» развивают технологическое партнерство 1
05.06.2020 «Ред софт» и «Открытые технологии виртуализации» подтвердили совместимость продуктов 1
25.05.2020 «Лаборатория Касперского» и «Ред софт» подтвердили совместимость новых версий ПО 1
22.05.2020 «Цифровые технологии» и «Ред софт» протестировали новые версии продуктов 1
18.05.2020 «Ред софт» и «Интеллектуальный резерв» подтвердили совместимость своего ПО 1
15.05.2020 Гиперконвергентная инфраструктура на базе ПО «Росплатформы» поддерживает РЕД ОС 1
27.04.2020 «Ред софт» и RuBackup протестировали продукты 1
22.04.2020 Подтверждена совместимость «Ред ОС» с процессорным модулем Fastwel CPC518 1
19.03.2020 Компьютеры «iRU Опал» сертифицированы на совместимость с «Ред ОС» 1
18.12.2019 Подтверждена совместимость DLP-системы «Серчинформ КИБ» и «Ред ОС» 1
02.12.2019 Аренда игровых серверов 1
13.11.2019 Концерн «Автоматика» передал Тюменской области компьютеры на «Эльбрусах» 1
11.10.2019 Acer представила серию беспроводных проекторов X1 1
12.09.2019 HPE представила решение для машинного обучения корпоративного класса 1
08.08.2019 Подтверждена совместимость Jacarta с «Ред ОС 7.2 Муром» 1
29.07.2019 ЭОС и «Ред софт» подтвердили совместимость «Дело-Веб» и РЕД ОС 1
01.07.2019 «Ред софт» и «МВП Свемел» подтвердили совместимость своих программных продуктов 1
10.06.2019 «Депо Компьютерс» и «Ред Софт» представили платформу под РЕД ОС 1
27.05.2019 «Акронис Инфозащита» и «Ред Софт» подтвердили совместимость продуктов 1
13.05.2019 IBS и «Ред Софт» представили полностью совместимый стек российских технологий на базе «Ред ОС» и «Скала-Р» 1
30.04.2019 ЦКИТ подтвердил импортонезависимость РЕД ОС 1
15.04.2019 Подтверждена совместимость ViPNet Client for Linux и ViPNet CSP с Ред ОС 1
15.04.2019 Kaspersky Lab включил Ред ОС в список поддерживаемых операционных систем 1

Публикаций - 732, упоминаний - 770

Мультиплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 739 75
Ред Софт - Red Soft 407 55
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 43
7064 39
Microsoft - Activision Blizzard 473 32
Бука - Buka Entertaiment 481 24
Microsoft Corporation 23584 24
1С-ИжТиСи 6379 23
Акелла 847 22
EA - Electronic Arts 1273 22
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 38 21
Gearbox Software 107 21
Новый диск 954 20
4A Games 746 20
Vivendi Games 70 19
Midway 109 17
Nintendo 738 17
Codemasters 243 17
EA DICE 160 15
2K Games 212 15
Sony 6486 15
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 222 14
Nival - Нивал - Nival Interactive - Nival Online - Nival Network 170 13
Deep Silver 57 13
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6307 12
Bohemia Interactive 90 12
Flagship Studios 32 12
Nvidia Corp 3225 12
Blizzard Entertainment 324 12
SoftClub - СофтКлуб 87 10
From Software 20 10
Creative Assembly 79 10
GFI Software 208 10
Eurocom 26 9
Bandai Namco Entertainment 78 9
Ubisoft Romania 19 9
Gaijin Entertainment 83 9
Руссобит-М 255 9
Wargaming 148 8
VK - Mail.ru Group 3213 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 442 20
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 204 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 676 11
Walt Disney Company 574 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 5
Jaguar Cars 123 4
LEGO 221 4
Совкомбанк Совесть 267 4
101Hotels.com 707 4
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 250 3
BMW Group 413 3
Май - Майский чай - российская торговая компания 1029 3
Block - Square 198 3
Enron - Enrongate 121 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 2
Верный - торговая сеть 259 2
Ростатом - Смоленская АЭС - атомная электростанция 49 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 121 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 164 2
DST Global - Digital Sky Technologies 211 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 149 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5893 2
Messerschmitt AG - Мессершмитт АГ 11 2
Ferrari NV 153 2
Лента - Сеть розничной торговли 1722 2
EPIC Telecom Invest 200 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 54 2
Ducati 12 2
Aston Martin 27 2
Volkswagen Audi Group 196 2
Уралхимпласт 3 1
General Catalyst 22 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 30 1
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 95 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 9 1
Warner 554 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 55
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9245 55
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18207 16
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4607 10
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 68 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10463 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2728 4
Президент Российской Федерации 3744 3
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 388 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2436 2
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3745 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2366 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1879 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1413 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 2
Китай - Государственный совет КНР - НОАК - Народно-освободительная армия Китая - Министерство общественной безопасности Китая - Министерство национальной обороны Китая - Министерство государственной безопасности КНР 93 1
Судебная власть - Judicial power 2111 1
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 144 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 132 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 16 1
Управление делами президента Российской Федерации 102 1
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 77 1
Минтранс РФ - Росавиации - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 97 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 663 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 235 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 120 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 273 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 558 1
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Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 1
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U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1078 1
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