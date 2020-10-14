Индексная книга CNews*
Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра
Публикаций - 276, упоминаний - 276
Мультиплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 11
|Walt Disney Company 556 4
|Jaguar Cars 115 4
|LEGO 202 4
|Block - Square 186 3
|Открытие ФК 2713 2
|Automobili Lamborghini S.p.A. 48 2
|BMW Group 392 2
|Ducati 12 2
|Aston Martin 26 2
|Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
|Volkswagen Audi Group 184 2
|Самолёт ГК 216 1
|Whirlpool KitchenAid 21 1
|Лента - Сеть розничной торговли 912 1
|Beko 54 1
|Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 8 1
|Warner 422 1
|Warner Bros. International Television Distribution 265 1
|EPIC Telecom Invest 180 1
|Восточный Банк 232 1
|Whirlpool 72 1
|Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
|Electrolux - Электролюкс Рус 177 1
|М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
|Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
|РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 2
|U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
|Копп Владислав 2 1
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
|Schiller Phil - Шиллер Филип 81 1
|Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
|Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
|Scott Travis 1 1
|Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 1
|Глуховский Дмитрий 22 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
|Fortune 196 2
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|AppleInsider 384 1
|Ars Technica 364 1
|IGN 51 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.