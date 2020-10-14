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Мультиплеер multiplayer многопользовательская игра



14.10.2020 Oculus Quest 2 от Facebook — новый уровень VR или все-таки провал? 1
13.12.2016 Похититель $5 млн потратил $1 млн на онлайн-игру 1
02.11.2016 Тест шлема виртуальной реальности PS VR 1
09.09.2015 Трансляция с презентации Apple 1
17.04.2015 Новая «дыра» позволяет обрушить сервера Minecraft любому желающему 1
19.12.2014 Создатель Minecraft купил самый дорогой дом в Беверли-Хиллз. ФОТО 1
19.09.2014 Пять лучших коллективных игр для PlayStation 4 2
15.09.2014 Официально: Microsoft покупает создателя культовой игры Minecraft за $2,5 млрд 1
10.09.2014 Microsoft хочет купить создателя культовой игры Minecraft 1
22.08.2014 Пять лучших игр для PlayStation 4 1
26.06.2014 Топ-5 игр для Nintendo Wii U, которых никогда не будет у конкурентов 1
17.06.2014 В это надо играть: 10 ключевых новостей и анонсов всемирной выставки E3 в Лос-Анджелесе 2
07.06.2014 Обзор игры Borderlands 2 (PS Vita): трудности перевода 1
03.06.2014 Обзор игры Watch Dogs – блин не комом, но с комочками 1
12.05.2014 Обзор World of Tanks для Xbox 360: лучший бесплатный 3D-action на консоли 1
14.04.2014 Пять лучших игр для Nintendo 3DS 1
01.04.2014 Обзор игры Killzone: Shadow Fall. Главный экслюзив для PS4 1
24.03.2014 Обзор игры Dark Souls II – Ночной кошмар казуала, глава вторая 2
19.03.2014 Обзор приставки нового поколения Sony PlayStation 4 1
09.12.2013 Titanfall. Представление титана "Огр" 1
05.12.2013 Dark Souls II. Скриншоты 1
07.11.2013 Metro: Last Light для Linux 1
03.11.2013 Dark Souls II. Скриншоты 1
23.10.2013 Titanfall. Видео 1
25.09.2013 Dark Souls II. Скриншоты 1
20.09.2013 Дата выхода Dark Souls II 1
13.09.2013 Titanfall. Видео 1
28.08.2013 Metro: Last Light для Mac и Linux 1
28.08.2013 F1 2013 в России 1
26.08.2013 Dark Souls II. Live Action видео 1
22.08.2013 Titanfall. Предзаказ 1
21.08.2013 Dark Souls II. Скриншоты 1
15.08.2013 Dark Souls II. Видео 1
15.06.2013 Dark Souls II. Видео 1
03.06.2013 Dark Souls II выйдет в марте 2014 1
31.05.2013 WarGame: AirLand Battle в продаже 1
20.05.2013 Предзаказ Wargame: AirLand Battle 1
16.05.2013 GRID 2. Видео 1
15.05.2013 Релизный трейлер Metro: Last Light 1
02.05.2013 GRID 2. Скриншоты 1

Публикаций - 276, упоминаний - 276

Мультиплеер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 734 29
Microsoft - Activision Blizzard 467 19
1С-СофтКлаб - SoftClub 1102 17
Gearbox Software 107 16
6072 14
Microsoft Corporation 22497 14
Акелла 847 14
EA - Electronic Arts 1270 13
Flagship Studios 32 12
Бука - Buka Entertaiment 473 12
2K Games 208 11
Новый диск 905 11
Creative Assembly 78 10
Codemasters 241 10
SoftClub - СофтКлуб 78 9
Bandai Namco Entertainment 78 8
EA DICE 155 7
Square Enix 198 6
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 251 5
SEGA 384 5
Gaijin Entertainment 83 5
From Software 20 5
Blizzard Entertainment 321 4
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 4
Nintendo 704 4
Bethesda Softworks 252 4
Ubisoft Montreal 46 4
Nvidia Corp 3118 4
Apple Inc 10683 4
Midway 104 3
Wargaming Seattle - Gas Powered Games 74 3
Treyarch 58 2
Best Way 53 2
Atari 150 2
Bohemia Interactive 90 2
Warner Bros. - Midway Games - Midway Amusement Games - Midway Manufacturing - Bally Midway 39 2
Paradox Interactive 134 2
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 467 2
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment 203 2
Snowball Studios 101 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 11
Walt Disney Company 556 4
Jaguar Cars 115 4
LEGO 202 4
Block - Square 186 3
Открытие ФК 2713 2
Automobili Lamborghini S.p.A. 48 2
BMW Group 392 2
Ducati 12 2
Aston Martin 26 2
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 2
Volkswagen Audi Group 184 2
Самолёт ГК 216 1
Whirlpool KitchenAid 21 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Beko 54 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 8 1
Warner 422 1
Warner Bros. International Television Distribution 265 1
EPIC Telecom Invest 180 1
Восточный Банк 232 1
Whirlpool 72 1
Сбер - Okko - онлайн-кинотеатр 145 1
Electrolux - Электролюкс Рус 177 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 99 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 67 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 60 4
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 14
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 8
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 3179 7
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 740 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3713 5
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 1081 5
FTPS - FPS over SSL, по аналогии с HTTPS 345 5
Sandbox - Песочница - изолированная среда для безопасного исполнения компьютерных программ 350 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
SAM - Software Asset Management - Методология оптимизации процессов управления активами ПО 222 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 4
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 4
3D технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 2374 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6473 4
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9347 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3109 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 1559 3
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 680 2
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1122 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 2
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 616 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 2
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5469 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 2
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 405 2
PvP - Player versus Player 98 2
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 3568 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1590 2
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 2
Lightning 185 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2021 1
TRS - TRRS - Tip, Ring, Sleeve - mini-jack - Audio jack - Аудиовыход 491 1
DDR - Double data rate 2422 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 1072 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3896 103
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2877 89
Blizzard - Diablo - компьютерная игра (action) 144 20
Epic Games - Unreal Engine 276 20
Borderlands - Компьютерная игра (открытый мир) 52 16
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1438 15
Nintendo Wii - игровая консоль 749 11
Microsoft Xbox One - игровая приставка 246 10
Microsoft - Activision Blizzard - Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 302 10
Brøderbund - Prince of Persia - Компьютерная игра (action-adventure) 87 9
Ubisoft - Assassin's Creed - Компьютерная игра (action-adventure) 249 8
From Software - Dark Souls 29 7
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 80 7
EA Digital Illusions CE Frostbite 24 6
Sony Playstation Portable - Sony PSP 647 6
Sharp NEC Display Solutions - OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 64 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 4
Nintendo Wii Remote - Nintendo Wiimote 38 4
EA Titanfall - компьютерная игра 12 4
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 317 4
Eurocom - Beijing 2008 - спортивный симулятор 4 4
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 306 4
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 73 3
Sony PlayStation Vita - PS Vita 81 3
Linux OS 7669 3
Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 118 3
Microsoft DirectX 686 3
Nintendo GameCube - игровая приставка 90 3
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 106 3
Apple iPhone 3 402 2
2K Boston Bioshock - Компьютерная игра (Шутер) 120 2
Microsoft Windows Live 205 2
Rovio Mobile - Angry Birds 110 2
ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 118 2
EA Battlefield - Компьютерная игра 231 2
Best Way - В тылу врага - Компьютерная игра (action) 51 2
Microsoft Windows 10 11713 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Microsoft Xbox Live 294 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 2
Копп Владислав 2 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 362 1
Schiller Phil - Шиллер Филип 81 1
Satya Nadella - Сатья Наделла 176 1
Travis Scott - Скотт Трэвис 1 1
Scott Travis 1 1
Wang Teng Thomas - Ван Тенг Томас 35 1
Глуховский Дмитрий 22 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 48
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 37
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 27
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 13
США - Калифорния - Сан-Франциско 1345 11
США - Лос-Анджелес 681 10
Испания - Каталония - Барселона 707 9
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 7
Европа 12319 7
Америка Северная 2650 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 6
Германия - Федеративная Республика 8903 6
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1276 5
Германия - Берлин 635 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 4
Африка - Африканский регион 2928 4
Япония 10069 4
Китай - Пекин - Beijing 870 4
Египет - Арабская Республика 687 4
Америка 2011 4
Земля - планета Солнечной системы 7427 4
Франция - Французская Республика 5665 3
Европа Западная 1329 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 3
Австралия - Австралийский Союз 2791 2
Испания - Королевство 2917 2
Украина 6212 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 767 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 820 2
Нидерланды 2197 2
Куба - Республика 249 2
Атлантический океан - Карибское море - Карибский бассейн - Карибские острова - Карибы 249 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 2
Япония - Токио 909 1
Южная Корея - Сеул 320 1
Франция - Иль-де-Франс - Париж 964 1
Сатурн - Титан (спутник) 279 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 1
США - Джорджия 258 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 33
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 14
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 583 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 10
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 9
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 2
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 2
Холодная война между США и СССР 170 1
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 1
Star Trek - американская научно-фантастическая медиафраншиза 47 1
Физика - Physics - область естествознания 889 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons 103 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 361 2
Fortune 196 2
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
AppleInsider 384 1
Ars Technica 364 1
IGN 51 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 4
Capture the Flag - CTF 26 2
Burning Man - фестиваль 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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Создано именных указателей - 92527.
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